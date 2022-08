Startseite SKVTechnik - Seitenkanalverdichter in der EU und weltweit im Angebot Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-08-20 13:33. Der SKVTechnik Online shop ist seit 2012 am deutschen Markt tätig. SKVTechnik und beliefert Kunden mit gleichbleibender hoher Qualität und Lieferzuverlässigkeit. Kunden profitieren von guten Einkaufspreisen. Rabatte werden schon ab dem ersten Stück gewährt. Besonders wirken sich die hohen Einkaufsrabatte natürlich ab dem Einkauf von zwei Geräten aus. Interessenten probieren den SKVTechnik Service jetzt aus und buchen eine vor Ort Beratung per Video. Die SKVTechnik liefert seit dem ersten April 2020 neue IE 3 Motoren Modelle in die gesamte EU und nach Deutschland. Sämtliche Modellgenerationen der alten IE 2 Motoren Palette der Seitenkanalverdichter werden durch die neuen IE 3 Motoren ersetzt. Von dieser Regelung profitieren in erster Linie Anwender, welche Anlagen mit besonderem Focus auf Energieersparnis herstellen. Die neue Linie der Seitenkanalverdichter mit IE 3 Motoren, werden ab sofort in alle Länder der Europäischen Union und Deutschland ausgeliefert. Trotz der maßgeblichen Qualitätsverbesserung durch den Einsatz von IE 3 Motoren bei Seitenkanalverdichtern, fallen in der Regel keine Preiserhöhung zu Lasten von Kunden an. Die Lieferzeiten von Seitenkanalverdichtern mit IE 3 Motoren sind ähnlich denen der Seitenkanalverdichter mit IE 2 Motoren. Wie gewohnt leisten die Mitarbeiter der SKVTechnik zuverlässige und termingetreue Arbeit. Leider kann es in Verbindung mit Auslieferungen in die Europäische Union derzeit, aufgrund der Corona Krise, zu teilweisen Verzögerungen in der Auslieferung kommen. Dieses Problem wird sich im Laufe des Abflachens der Infektionszahlen durch die Corona Krise immer weniger stark auswirken.

Noch einige Worte zu den neuen IE 3 Motoren Generationen der Seitenkanalverdichter und der Umwelt. Die Entscheidung der EU-Länder, vor allem der Bundesregierung zum Einsatz von modernen IE 3 Motoren in der Industrie kam 2011 nicht von ungefähr. Etwa 39% aller Treibhausgasemissionen in Deutschland sind auf die Industrie zurückzuführen. Das Umweltbundesamt schätzte im Jahr 2017, dass der Stromverbrauch in Deutschland bis zum Jahr 2021 durch den Einsatz von modernen Elektromotoren der IE 3 Klasse, um circa 27 Milliarden Kilowattstunden reduziert werden kann. Allein diese Zahlen zeigen, dass der Einsatz von Elektromotoren der IE 3 Klasse beim Einbau von Seitenkanalverdichtern unbedingt einzuhalten ist. Die heutige Kaufempfehlung der SKVTechnik zeigt auf einen Seitenkanalverdichter der Firma Elektro Airsystems GmbH aus Deutschland. Es handelt sich um das Modell 1SD 710 mit 2,2 kW IE 3 Motor. Der Seitenkanalverdichter kommt mit seiner Leistung von 2,2 kW mit einem maximalen Überdruck von 190 Millibar und einem maximalen Unterdruck von 200 Millibar bei 50 Hertz daher. Er leistet maximal 318 Kubikmeter pro Stunde bei einem Gegendruck von 0 mbar. Diesen Seitenkanalverdichter erhalten Kunden im SKVTechnik Online Shop unter skvtechnik.com zu einem äußerst günstigen Preis. Kunden können dieses Modell auch bei Ebay Deutschland oder auf den Ebay-Seiten der EU-Länder erwerben. Kunden der SKVTechnik wenden sich bei auftretenden Fragen gerne an den Kundendienst. Kunden erreichen die SKVTechnik täglich in der Zeit von 6 - 18 Uhr. Gerne vereinbaren Kunden auch Service Beratungstermine vor Ort. Zu Zeiten der Corona Pandemie werden Videokonferenzen und entsprechende Konferenz-Schaltungen empfohlen, damit die Ansteckungsgefahr während der Corona Krise reduziert werden kann.

Presse Kontakt: SKVTechnik

Werner Bernberger - SKVTechnik

Burgstr. 25

08525 Plauen

