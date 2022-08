Startseite Schrotthändler in Essen: schnell und professionell Pressetext verfasst von Schrottabholung.org am Fr, 2022-08-12 23:05. Schrott jeglicher Art kann sich über die Zeit anhäufen und ein unnötiges Hindernis im Alltag darstellen. Zudem ist es meist kostspielig und zeitaufwendig den Schrott selbst zu entsorgen, wodurch herumliegende Gegenstände zu einer Belastung werden können. Durch unsere kostenlose Schrottabholung können Sie Ihren Schrott ohne Mühe loswerden. Die Schrottabholung von schrottabholung.org ermöglicht Ihnen, privaten oder gewerblichen Stauraum zu entrümpeln, und das auf bequeme und unkomplizierte Weise! Gerne holen wir Ihren Schrott in Essen und Umgebung ab. Dabei kommt für uns eine große Bandbreite an Elektroschrott, KFZ-Schrott und Altmetallen in Frage. Auch eine regelmäßige Schrottabholung für den Fall von häufig anfallendem Schrott vereinbaren wir auf Wunsch gerne mit Ihnen. Einfach und bequem: Ihre unkompliziert Schrottentsorgung in Essen Wir kümmern uns auch um den Abtransport von größeren Gegenständen, wie Autokarossen, alten Zäunen, Badewannen oder Heizkesseln. Für den Fall, dass die abzuholenden Gegenstände im Zuge der Schrottabholung demontiert oder zerkleinert werden müssen stellen wir natürlich das nötige Werkzeug. Das bieten wir: - Eine Abholung von Schrott jeder Größe, wenn nötig auch mit Demontage. - Flexible Terminvereinbarung an 6 Tagen der Woche. - Professionelle und nachhaltige Entsorgung Ihres Schrottes. Mit unserem zuverlässigen Service sorgen wir nicht nur dafür, dass Sie von lästigem Schrott befreit werden, sondern auch dafür, dass die Metalle und Schrottgegenstände durch sorgfältige Trennung und Verarbeitung einem Recyklingprozess zugeführt werden können, der nachhaltig und umweldfreundlich ist. Dabei ist es uns ein Anliegen die Schrottentsorgung so ökologisch wie möglich durchzuführen, da korrektes Recycling deutlich umweltverträglicher und energieärmer ist als es eine komplette Neuherstellung der Metalle wäre. Auch Schrott der eine besonders anspruchsvolle Trennung nötig macht (wie etwa Elektroschrott) stellt für unsere geübten Mitarbeiter und Partner kein Hindernis dar und wird von uns gerne entsorgt. Auf Wunsch erhalten Sie von uns auch einen Nachweis über die korrekte Entsorgung des bei Ihnen abgeholten Schrotts. Dabei interessieren wir uns besonders für folgenden Schrott: - Edelmetall - Bundmetall - Altmetall - Kfz- und Elektroschrott Diese Arten von Schrott und Altmetallen sind besonders gut wiederverwendbar. Darüber hinaus entsorgen wir jedoch auch gerne etwaigen Mischschrott oder Hartmetalle. Sollten Sie sich unsicher sein, ob Ihr Schrott für eine Abholung in Frage kommt so zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Eine konkrete Ausnahme stellt Haushaltsschrott in Form von Kühlschränken und Fernsehgeräten dar. Diese nehmen wir leider nicht entgegen, sie lassen sich jedoch leicht über den Sondermüll entsorgen. https://schrottabholung.org/schrottabholung-essen/ Pressekontaktdaten: Schrottabholung.org Mahmoud El-Lahib

Bahnhofstraße 3

44866 Wattenscheid – Bochum Telefon: 0157/35 855 388

E-Mail: info@schrottabholung.org

Web: https://schrottabholung.org

