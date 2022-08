Startseite Giovanni Zarrella präsentierte: 30 Jahre Andrea Berg Pressetext verfasst von fotovymy am Mo, 2022-08-08 10:10. Ihre Wahlheimat Aspach war Schauplatz des 30-jähriges Bühnenjubiläums von Andrea Berg. Giovanni Zarrella präsentiert das Jubiläumskonzert – mit einer Duett-Premiere von Andrea Berg und Vanessa Mai und zahlreichen Gästen, darunter viele Freunde und Wegbegleiter wie Beatrice Egli, Maite Kelly, DJ Ötzi, Kerstin Ott, DJ BoBo, Johnny Logan, Höhner, Nik P., Nino de Angelo, Semino Rossi, Al Bano Carrisi und Justin Jesso.

Da konnte man erst sehen was diese Frau alles kann. Überraschungen für Andrea Berg standen dabei ebenso auf dem Programm wie Rückblicke auf besondere Momente ihrer Karriere. Und natürlich durften sich die Schlagerfans an diesem Sommerabend auf alle großen Hits aus drei Jahrzehnten freuen, darunter ganz neue Versionen und Duette, die speziell für die Jubiläumsshow arrangiert wurden. Ihre Bünenkostüme hatten wieder einmal viele Befürworter, aber auch viele Gegner. Sogar die Mainstreammedien kritisierten das Outfit! Aber wie man von überall hört, werden die Leser auch immer weniger.

Andrea Berg: "Ich würd's wieder tun! Deshalb habe ich meinen Fans und mir einen großen Wunsch erfüllt: ein neues Album mit vielen lieben Freundinnen und Freunden und eine große Sommernachtsparty bei mir zuhause in Aspach. Ich freute mich riesig mit Giovanni und wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam mit mir und allen Fans in der Arena zu feiern Zusammen ließen wir auf der Bühne diese unglaublichen 30 Jahre Revue passieren und machten das, was ich am allerliebsten mache: Musik mit Freunden für Freunde!"

Giovanni Zarrella: "Dieses besondere Jubiläum einer der erfolgreichsten und sympathischsten Künstlerinnen dieses Landes moderieren zu dürfen, war eine wirkliche Ehre für mich. Andrea hat mich von Tag eins an herzlich und mit offenen Armen in der Welt des Schlagers willkommen geheißen. Ich freute mich darauf, daß ich ihr bei der Show etwas zurückgeben konnte!" Das es auch einige Kritik gab ist ganz normal. Gibt es ja da noch die Sängerin Helene Fischer, die viele als Nummer 1 sehen. „Doch nach diesem Abend ist sie es nicht mehr! Und Giovanni Zarrella stellte ihren Ex den Silbereisen-Kapitän völlig in den Schatten", stellte ein Berg-Fan fest. Veranstalter dieses wundervollen Abends waren ZDF, SRF und ORF.

