Startseite optoteam.at - Optoteam Mikroskope kaufen Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2022-08-04 16:40. OPTOTEAM mit Sitz in Wien bietet hochqualitative Präzisionsinstrumente und Top-Fachberatung, wenn es um NIKON Mikroskope, Optische Messtechnik und Kriminaltechnik geht. Auch bei den wichtigen Wartungsthemen Mikroskop-Reparatur und Mikroskop-Service ist Optoteam Mikroskope Wien mit Sicherheit immer wieder aufs Neue die richtige Anlaufstelle. Optoteam ist ein traditioneller Familienvertrieb im Herzen von Österreich bei dem der Mikroskopie-Kunde stets im Handlungsmittelpunkt steht. Kompetenz, Liebe zum Handwerk und Vertrauen sind die zentralen Unternehmensleitmotive von Optoteam Mikroskopie Wien. Seit über 30 Jahren ist Optoteam ein verlässlicher Komplettansprechpartner für optische Qualitäts-Mikroskope-Produkte der Marke Nikon in der Biologie, Medizin, Forensik, Kriminaltechnik, Pharmazie und Materialwissenschaft etc.. Alle weiterführenden Infos zu den umfassenden Optoteam-Leistungen rund um Mikroskope, Optische Messtechnik und Kriminaltechnik finden Sie ab sofort auch unter: www.optoteam.at OPTOTEAM Präzisionsinstrumente Vertriebsgesellschaft m.b.H.

David Brenner

Mosetiggasse 3 1230 Wien

Österreich E-Mail: office@optoteam.at

Homepage: https://www.optoteam.at/

Telefon: +43 1 484 49 00 0 Pressekontakt

OPTOTEAM Präzisionsinstrumente Vertriebsgesellschaft m.b.H.

David Brenner

Mosetiggasse 3 1230 Wien

Österreich E-Mail: office@optoteam.at

Homepage: https://www.optoteam.at/

Telefon: +43 1 484 49 00 0 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten