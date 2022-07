Startseite Erfolgreicher Markteintritt von ergoleben Wellness Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-07-27 10:17. ergoleben, die neue deutsche Marke für Ergonomie und Wellness, wurde vor drei Monaten in Deutschland eingeführt. Jena, 27.07.2022 Das ergoleben Sortiment umfasst technische Lösungen für Menschen, die nicht nur Zuhause oder unterwegs, sondern auch bei der täglichen Arbeit in ihren Körper hören und ihr körperliches Wohlbefinden und damit ihre Gesundheit langfristig unterstützen möchten. Der Fokus auf Details führt dazu, dass das ergoleben Portfolio sowohl funktional als auch vom Design ansprechend konzipiert ist. Im April kamen nach langer Vorbereitungszeit die ersten vier Geräte auf den Markt: ein Nackenmassagegerät, ein Rückenmassagekissen, ein Hüftmassagegerät und ein Fußmassagegerät. Im Juni folgten zwei hochwertige Akupressurmatten. Drei zusätzliche Geräte, zur Abdeckung weiterer Körperbereiche, sind in der Vorbereitung. "Wir sind mit den Ergebnissen des Markteintritt von ergoleben sehr zufrieden. Das zeigt uns, dass der Kunde unser Konzept annimmt und auf der Suche nach hochwertigen Wellness Produkten bei uns fündig wird. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Ausweitung des Portfolios", sagt Joachim Kolano, Geschäftsführer der Quinta GmbH. Das ergoleben Sortiment umfasst weiteren Lösungen im Bereich Ergonomie am Arbeitsplatz. So gibt es zum Beispiel vertikale Mäuse, Sitzunterstützungen und Monitorhalterungen. Das Portfolio ist in ausgesuchten Kanälen und auf verschiedenen Plattformen zu finden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Quinta GmbH

Die Quinta GmbH wurde im Februar 2006 mit Sitz in Jena gegründet und ist auf die Distribution und den Vertrieb von ITK- und Elektronikprodukten spezialisiert. Die Quinta GmbH agiert vorrangig in den drei Geschäftsbereichen Spezialvertrieb, Kundendienst sowie Innovationsförderung, sodass die Produktpalette ständig um aktuelle Trendthemen erweitert wird. Das zum großen Teil exklusive Portfolio umfasst derzeit zahlreiche Produkte aus den Bereichen Bürotechnik, Ergonomie, LED & Leuchten, Mobiles Zubehör, Multimedia, Smart Home und Zubehör.

