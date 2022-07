Startseite Massivholz-Planung: Vollholzhäuser und ihre Vorteile Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-07-24 00:12. (Michelsneukirchen) - Die Holzhäuser von Markus Pohmann liegen voll im Trend. Und das hat einen guten Grund. Vollholzhäusern bieten eine nachhaltige und ökologische Möglichkeit, den Traum vom Eigenheim mit niedrigen CO2-Emmissionen und einem gesunden Raumklima zu verbinden. Doch was ist ein Vollholzhaus und welche Vorteile bietet dieses? Und wer unterstützt bei der Massivholz-Planung bis hin zum Einzug? Was ist ein Vollholzhaus? 100 Prozent Natur: Dafür steht ein Vollholzhaus . Gemeint ist ein Haus, das gänzlich aus Massivholz besteht. Im Vergleich zu herkömmlichen Holzhäusern werden hier keine anderen Baustoffe verarbeitet. Das Ziel ist der konsequente Verzicht auf schadstoffbelastete, chemische Baustoffe wie Metall oder Holzleim. So ersetzen Elemente wie Holzpfähle oder Stecksysteme beispielsweise den Leim, um Bausubstanzen miteinander zu verbinden. Was ist Massivholz? Massivholz, auch Vollholz genannt, ist ein Sammelbegriff für reine Holzprodukte in Premium-Qualität, die einer spezifischen Baumart entstammen und dieser im Nachhinein noch genau zugeordnet werden können. Im Fokus steht die natürliche Verarbeitung des Echtholzes, die jegliche chemische Herstellungsverfahren ausschließt. Aus einem Baumstamm werden Kanthölzer und Bretter entnommen bzw. zugeschnitten. So entstehen einzigartige Massivhölzer "Holz100" genannt mit natürlichen Maserungen. Sie gelten als besonders nachhaltig, da es sich um einen robusten, langlebigen und nachwachsenden Rohstoff handelt. Welche Vorteile bietet ein Vollholzhaus? Steinhäuser erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Doch weltweit entwickelt sich der Trend zu Green Buildings. Laut Statista gaben in einer Online-Umfrage 63 Prozent der Befragten an, durch nachhaltige Bauten Energie einsparen zu wollen. Weitere Ziele waren der Schutz der Ressourcen, die Reduzierung des Wasserverbrauchs und der Treibhausgasemissionen sowie eine bessere Raumluftqualität. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Pohmann Projektplanung und Bauleitung GmbH

Massivholz-Planung: Individuelle Wohnträume aus Holz in Deutschland und Österreich realisieren Wer einen Hausbau plant, möchte ein echtes Zuhause und damit einen Rückzugsort erschaffen, der den individuellen Bedürfnissen entspricht. Die Pohmann Projektplanung und Bauleitung GmbH aus Michelsneukirchen begleitet Interessierte von der Bedarfsanalyse bis hin zum Einzug. Als ganzheitlicher Partner ermöglicht der erfahrene Anbieter die zuverlässige Massivholz-Planung sowie den reibungslosen Aufbau von Vollholzhäusern als Eigenheim, Gewerbeimmobilie oder Tiny-House. Hohe Qualitätsstandards sowie die Passion zum Detail zeichnen das Unternehmen aus. Bei der Betreuung der Bauprojekte greift das Unternehmen auf ein festes Netzwerk aus erfahrenen Handwerksbetrieben zurück, die einen zuverlässigen Massivholzbau ermöglichen. Im Fokus steht die Bereitschaft, traditionelle und innovative Wege zu kreuzen. Dabei drückt sich die Passion für den Rohstoff Holz bei Pohmann unter anderem in der Produktwahl aus. Denn das Team arbeitet mit einem qualitativ hochwertigen Massivholz, dem Mondholz.

