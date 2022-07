Startseite Startup MyGutachter nimmt nach Investoren Runde Fahrt auf Pressetext verfasst von Hopp123 am Do, 2022-07-21 16:59. MyGutachter bietet den Service eines Kfz-Gutachter's für Privatpersonen seit einiger Zeit online an. Nach der ersten Investoren Runde nimmt das junge Herforder Unternehmen so richtig Fahrt auf und präsentiert sich seinen Kunden mit dem Re-Launch der neuen Website. Aber Wer ist MyGutachter und was macht das junge Startup ? Das Startup digitalisiert die Kfz Unfallschadenregulierung für Kunden ganzheitlich, d.H keine Gutachter Termine, keine lästigen Telefongespräche und die Schadenaufnahme in weniger als 15 Minuten. Auf der Website www.mygutachter.de gelangen Sie zur online Schadenaufnahme. Über die online Schadenaufnahme können Unfallgeschädigte ihre Daten uploaden und mit Fotos vom Unfallschaden ergänzen, anhand dieses Fragebogens wird anschließend ein Gutachten erstellt und mittels Anwalt bei der gegnerischen Versicherung eingefordert. Rechtssicher vertreten werden die MyGutachter Kunden von einer in München ansässigen Kanzlei für Verkehrsrecht. Der Service ist für Unfallgeschädigte jederzeit kostenfrei.

Ein kostenloser Unfallbericht steht auch zum Download unter https://mygutachter.de/dokument/unfallbericht.pdf zur Verfügung. Das Insurtech StartUp selbst wirbt mit der Aussage das die Schadenaufnahme einfacher als eine Steuererklärung bei den online Anbietern wäre. Zu dem eingesammelten Investment machte das Gründer-Duo keine Angaben. Der spannende Weg der jungen Firma birgt bereits einige interessante Partnerschaften die in der Vergangenheit entstanden sind, so arbeitet MyGutachter mit Branchengrößen wie Kfzteile24, MeinAuto sowie Enterprise zusammen. Bleibt abzuwarten welche spannenden News uns zukünftig von diesem Startup erreichen werden.