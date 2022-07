Startseite Sicherheit für Ihr Feriendomizil Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-07-14 15:37. In der Urlaubszeit geht es nicht nur darum, sein eigenes Heim zu sichern, während man abwesend ist. Der Profi für Sicherheitstüren erklärt, worauf es ankommt. Immer mehr Menschen leisten sich den Luxus einer eigenen Urlaubsresidenz und kaufen ein Haus oder eine Wohnung an ihrer Lieblingsdestination. Das gibt die Möglichkeit, abseits von Hoteltrubel und Touristenströmen das Land zu genießen und auch ein klein wenig "dazuzugehören". Wer gerne an wiederkehrende Destinationen reist, wird sich diese Möglichkeit früher oder später überlegen. Dann gilt es aber, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, weiß man beim Experten für Sicherheitstüren , SICHERHEITSTÜREN HOFER. Wenn man bedenkt, dass 95% aller Wohnungstüren innerhalb von zehn Sekunden zu öffnen sind, und das ohne Spezialwerkzeug, sollte man in Betracht ziehen, sein Feriendomizil entsprechend zu sichern. Immerhin ist für einen Profi binnen weniger Minuten klar, ob ein Objekt dauerhaft bewohnt ist oder zurzeit gerade leer steht. Dies erkennt man selbst als Laie, an den fehlenden Fahrzeugen vor dem Objekt, dem nicht gemähten Rasen, staubigen Fenstern und vielem mehr. Wer sein Ferienheim entsprechend sichern möchte, sollte darum dafür sorgen, dass all diese Dinge regelmäßig erledigt werden, damit das Haus oder die Wohnung nicht unbewohnt wirkt und sich für eine Sicherheitstür entscheiden. Bereits Sicherheitstüren der Widerstandsklasse 2 schützen vor Einbrüchen mit körperlicher Gewalt, wie sie hauptsächlich von Gelegenheitseinbrechern vollzogen werden und sind ideal zum Nachrüsten bestehender Türsysteme. Beim Profi kann man sich dazu alle notwendigen Informationen holen: www.sicherheits-tueren.at . SICHERHEITSTÜREN HOFER wünscht schöne und sichere Ferien! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SICHERHEITSTÜREN HOFER

Frau Edith Hofer

Stratreith 25

4203 Altenberg bei Linz

Österreich fon ..: 0043 7230 / 70 825

fax ..: 0043 7230/ 20 569

web ..: http://www.sicherheits-tueren.at

email : hofer@freuhof.at Sicherheitstür ist nicht gleich Sicherheitstür. Bei Sicherheitstüren Hofer erhalten Sie Türen, die auch wirklich sicher sind. Einbruchhemmende Sicherheits Türen sind nach ÖNORM B 5338 geprüft und müssen die strengen Anforderungen dieser Norm erfüllen. Nur Sicherheitstüren, die gemäß der ÖNORM gefertigt werden, gewährleisten Schutz und Sicherheit und werden von Versicherungen als Sicherheitstür akzeptiert. Wir bieten Ihnen Sicherheitstüren, die diesen Anforderungen entsprechen! Pressekontakt: SICHERHEITSTÜREN HOFER

Frau Edith Hofer

Stratreith 25

4203 Altenberg bei Linz fon ..: 0043 7230 / 70 825

web ..: http://www.sicherheits-tueren.at

email : presse@romanahasenoehrl.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten