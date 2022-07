Startseite MrDISC stellt vor: Unternehmenskommunikation via Videobroschüre Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2022-07-02 11:49. Die Videocard oder Videobroschüre von MrDISC (https://www.mrdisc.com/) ist eine Kombination aus bedruckter Kartonage mit verbauter Elektronik. Beim Öffnen der Karte erkennt man einen LCD Bildschirm, den es in den Größen 3-10 Zoll gibt. Die Kartonage mit einer Stärke von 350g wird im 4c Digital- oder Offsetverfahren bedruckt und kann ganz individuell gefertigt werden, Vom kleinen Scheckkartenformat über die Standard Din Formate A6,A5,A4 ,bis hin zur Sonderformaten, ist nahezu alles möglich

Das besondere an der Videocard (https://www.videocard-marketing.de) ist, dass beim Öffnen des Umschlags das aufgespielte Video automatisch startet. Dies erzeugt ein "Wow" Effekt und gleichzeitig eine 100%ige Aufmerksamkeit des Betrachters. Integrierte Knöpfe erlauben die Laut Leise oder Start Stop Funktion.

Videobroschüren finden vorwiegend Einsatz im Marketing um z.B. ein neues Produkt vorzustellen oder eine Firmenpräsentation eindrucksvoll zu vermitteln. Aber auch als Schulungsvideo neuer Produkte oder Dienstleistungen für Kunden oder Mitarbeiter, ist das Medium sehr geeignet. Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte. Kontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

info@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten