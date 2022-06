Startseite Studien von Schneider Electric über den klimaneutralen Betrieb von Rechenzentren Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-06-24 14:24. Befunde zeigen Nachholbedarf bei Nachhaltigkeitsmaßnahmen auf Schneider Electric hat drei neue Studien veröffentlicht, die den aktuellen Stand der IT- und Rechenzentrumsbranche bei der Umsetzung eines klimaneutralen Betriebs ermitteln. 451 Research, Forrester und Canalys haben zur Datenerhebung Befragungen mit weltweit mehr als 3.000 Teilnehmenden durchgeführt - einschließlich der größten Colocation- und Cloud-Anbieter, Anbieter von IT-Lösungen und IT-Fachleuten aus verschiedenen Marktsegmenten. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Diskrepanz zwischen den Annahmen über Nachhaltigkeitsprogramme in der Rechenzentrums- und IT-Branche und der tatsächlichen Umsetzung. Selbst wenn Partizipanten angaben über ein Programm zu verfügen, wurden oft keine entsprechenden Maßnahmen ergriffen, um dieses auch umzusetzen. "Energie 4.0 ist einer der Schlüssel zur Reduzierung des Klimawandels, dabei spielen Rechenzentren eine entscheidende Rolle. Als IT-Branche haben wir die Verantwortung, unsere Umweltverpflichtungen mit äußerster Dringlichkeit voranzutreiben. Wir haben bereits einige Fortschritte gemacht, aber um die Herausforderungen der Energieversorgung von morgen bewältigen zu können, müssen alle Rechenzentren - einschließlich der verteilten Edge-Rechenzentren - nachhaltiger, effizienter, anpassungsfähiger und widerstandsfähiger werden", sagt Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Division bei Schneider Electric. "Die Forschung ist hier eindeutig und die Branche weiß, dass Nachhaltigkeit eine hohe Priorität haben sollte, aber es gibt immer noch große Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung, die nur gemeinsam bewältigt werden können. Die gute Nachricht ist, dass die passende Technologie, um den Bereich nachhaltiger Rechenzentren aktiv mitzugestalten , bereits heute existiert. Jetzt ist es an der Zeit, zu handeln." Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenters oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung. Impact Company Schneider Electric Nachhaltigkeit ist bei Schneider Electric fest in der Unternehmens-DNA verankert. Seit mehr als 15 Jahren leistet das Unternehmen mit innovativen Lösungen seinen Beitrag zu einer wirtschaftlich und sozial verträglichen Klimawende. Schneider Electric versteht sich in diesem Sinne als Impact Company, die ihre Kunden und Partner zu einem nachhaltig erfolgreichen Wirtschaften befähigt. Gleichzeitig geht es auch um das Eintreten für Werte: Unternehmenskultur und Ecosystem sind eng an modernen ESG-Kriterien orientiert. Schneider Electric wurde 2021 mit dem unabhängigen Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet und mehrfach von Corporate Knights zu einem der nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt. Über Schneider Electric Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On. Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz. Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien. Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen

globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren. www.se.com/de Entdecken Sie die neuesten Ansätze und Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On. Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz. Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien. Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

