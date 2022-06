Startseite Webdesign und Onlinemarketing von SAHU MEDIA® Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-06-15 11:56. Die SAHU MEDIA® UG & CO. KG aus Herten bietet diverse Leistungen des Webdesigns und Onlinemarketings an. Dazu gehören auch Grafikdesign, Produktfotografie, Videoproduktion, Programmierung usw.. Umfassende Leistungen in hoher Qualität von SAHU MEDIA® SAHU MEDIA® liefert innerhalb des großen Leistungsspektrum, hohe Qualität ab. Ab 2008 bestanden zwei kooperierende Einzelunternehmen, die sich ab August 2019 zu einer Werbeagentur zusammenschlossen. Die Leistungen im Überblick: Webdesign: Das Unternehmen gestaltet sehr individuelle Webseiten, die sich von den üblichen Baukastenlösungen deutlich abheben. Ein eigene Homepage oder der Onlineshop eines Unternehmens dienen als Visitenkarte und Verkaufsportal gleichermaßen. Der Stil von SAHU MEDIA® lässt sich anhand der Referenzen feststellen. Grafikdesign: Auch beim Grafikdesign geht es um Individualität und Vielfalt. Damit lassen sich exakt auf die Angebote eines Unternehmens zugeschnittene Webseiten gestalten. Das Grafikdesign von SAHU MEDIA® folgt modernen Trends und sorgt dafür, dass Inhalte klar verständlich vermittelt werden. Dabei setzen die Designer von SAHU MEDIA® auch liebevoll gestaltete Signaturen und Icons ein, die zu einem hohen Wiedererkennungswert der Webseite führen.

Digitalmarketing: Digitales Marketing bzw. Onlinemarketing von SAHU MEDIA sorgt dafür, dass eine Webseite auch sichtbar wird - mit Mitteln der OnPage- und OffPage-SEO (Suchmaschinenoptimierung) sowie weiteren bewährten Methoden. Die Optimierung der Seite für die Suchmaschinen beginnt schon, wenn die Experten von SAHU MEDIA® diese gestalten.

Videoproduktion: Videos werden für das Onlinemarketing immer wichtiger. SAHU MEDIA® produziert sie und übernimmt dabei alle Schritte der Vorproduktion, der eigentlichen Produktion und der Postproduktion. Diese Videos lassen sich an unterschiedlichsten Stellen für die Werbung und Imagepflege des Unternehmens einsetzen.

Produktfotografie: Bilder sind für eine Webseite ungemein wichtig. SAHU MEDIA® fertigt sie an. Damit erfolgt eine vorteilhafte Präsentation der Artikel samt Kaufanreiz.

Webhosting: Nicht zuletzt sorgt SAHU MEDIA® auch für das Webhosting mit unterschiedlichen Paketen, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Damit ist die Internetpräsenz garantiert immer erreichbar. Das Webhosting von SAHU MEDIA® zeichnet sich durch beste Ladezeiten aus, die wiederum auch für die Suchmaschinenoptimierung wichtig sind.

Programmierung: SAHU MEDIA® programmiert das Frontend und das Backend von Webseiten so, das es anwenderfreundlich gestaltet ist, und setzt dabei die entscheidenden Webtechniken CSS, HTML und JavaScript ein. Dadurch laufen auch komplexe Webanwendungen reibungslos. Umzug von SAHU MEDIA® nach Herten Das Unternehmen war zwischen August 2019 und November 2021 in Berlin ansässig und zog dann in die Langenbochumer Str. 201 in D-45701 Herten um. Derzeit wirken die beiden Geschäftsführer Marcus Sanner und Lars Humpert bei SAHU MEDIA® zusammen. In Herten betreibt das Unternehmen ein großes Büro auf zwei Etagen mit acht Mitarbeitenden (Stand: Juni 2022), während in Berlin immer noch ein Webdesigner und ein Programmierer im Home Office für die Firma arbeiten. Die Preise für die Kunden werden äußerst fair gestaltet. Interessenten können gern mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen.

