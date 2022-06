Startseite Erfolgreiches Unternehmen unterstützt Anlieger Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-06-12 09:38. Als Unternehmer erfolgreich sein ist eine Sache - seinen Erfolg zu teilen, eine andere. Bei ABW unterstützt man nicht nur eigene Mitarbeiter, sondern auch die Menschen in der Umgebung. Für ABW, die Automatendreherei Brüder Wieser GmbH, hat das Jahr 2022 erfolgreich begonnen. Als eine der ältesten modernen Drehereien im deutschen Sprachraum - das Unternehmen wurde 1970 gegründet - kann das Unternehmen auf europaweite Erfolge blicken. 2022 könnte eines der erfolgreichsten Jahre in der Firmengeschichte werden, wenn man auf die vergangenen Monate zurückblickt. Zu Beginn des Jahres wurde der Maschinenpark um die Werkzeugfräsmaschine WFM 310 Servodrive erweitert, kurz darauf begannen die Bauarbeiten der Halle 4. Zusätzlich zu dieser Unternehmenserweiterung wurde bereits ein weiteres Grundstück erschlossen, das für Expansionen in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen wird. Doch bei ABW achtet man nicht nur auf den Erfolg des Unternehmens selbst. Im März wurde ein Projekt fertig gestellt, dass ganz und gar den Anliegern an der Autobahnausfahrt Oberwang in Oberösterreich gewidmet ist. Sie erhielten eine gänzlich von ABW finanzierte Lärmschutzwand und damit eine Steigerung ihrer Lebensqualität. Mit der Fertigstellung der Lärmschutzwand an der Westautobahn über 150 Meter Länge konnte der Lärm in der anliegenden Siedlung deutlich reduziert werden. Mit 490.000 Euro Investment zeigte die Unternehmensführung, dass für ABW nicht nur der unternehmerische Erfolg, sondern auch die Menschen zählen. Zu diesen Maßnahmen gehören auch verschiedenste Angebote für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, angefangen von einer eigenen Firmenpension bis hin zum gemeinsamen Feiern der Erfolge. Weitere Informationen zum Unternehmen, aktuelle Projekte sowie Jobanagebote finden Interessierte unter www.abw-drehteile.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH

Wir erzeugen Drehteile von 2 - 65 mm Durchmesser aus allen zerspanbaren Materialien wie Automatenstahl oder Rostfrei, Messing, Kupfer, Aluminium, Kunststoff sowie auch Titan. Unsere Stärken sind Serien ab 500 Stück. Aufgrund unseres großen Maschinenparks mit Kurvendrehautomaten, CNC-Drehmaschinen, Einspindlern, Sechsspindlern sowie auch Kurzdrehern und Langdrehern haben wir die Möglichkeit für Ihre Drehteile immer die beste und kostengünstigste Fertigungsvariante auszuwählen! Beinahe 3.000.000 Drehteile im Monat werden derzeit auf über 50 Drehautomaten hergestellt.

