Erpo mit dem German Brand Award 2022 ausgezeichnet

Pressetext verfasst von primiere am Do, 2022-06-09 15:34. German Brand Institute und Rat der Formgebung kürt Erpo zu einer der innovativsten Marken Der Rat der Formgebung und das German Brand Institute zeichnen die Erpo Möbelwerk GmbH aus dem Baden-Württembergischen Ertingen mit dem internationalen German Brand Award 2022 aus. In der Kategorie „Excellent Brands – Interior & Living" erhält das Traditionsunternehmen, das Design und Sitzkomfort mit herausragender Qualität sowie eigener Produktion verbindet, den begehrten Preis, zum wiederholten Mal, für Marken und ihre erfolgreiche Markenführung durch ihre Macher. „Dass wir zu den Gewinnern des international renommierten German Brand Award 2019 gehören und für herausragende Markenarbeit ausgezeichnet wurden, macht uns sehr stolz und beweist uns, dass wir mit unserer Markenstrategie und Markenausrichtung richtig liegen.", äußert sich Geschäftsführer Stefan Bornemann voller Freude. Damit wird auch der Weg gewürdigt, den Erpo seit 1952 geht: Denn mit dem Award werden Marken und Markenmacher prämiert, die zu den Besten der deutschen Markenlandschaft gehören. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, weil sie unsere Markenarbeit und Markenkommunikation in einem hohen Maße würdigt.", sagt Stefan Bornemann stolz.