Startseite L-Capital - Finanzierung mit einer US oder GB Aktiengesellschaft Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-05-29 11:02. Was ist eine Aktiengesellschaft? Eine Aktiengesellschaft ist eine juristische Person, die mit einem festgelegten Kapital gegründet wird. Als Kapital dokumentiert sich die Anzahl der (nicht körperlich) aufgelegten Aktien, z.B. 10 Mio Stück a 1 $/£/€ oder ohne Nennwert. Aktienkäufer werden Mitinhaber der Aktiengesellschaft. Es gibt Aktien mit und ohne Stimmrecht. Wie wird ein Projekt mit einer Aktiengesellschaft finanziert? - Gründung der Aktiengesellschaft (AG) als US-INC oder GB-PLC - Die AG verkauft ihre Aktien an private bzw institutionelle Investoren - Die AG beteiligt sich an der zu finanzierenden Projektgesellschaft - Die AG erhält für die Bereitstellung des Kapitals einen Anteil am erwirtschafteten Gewinn der Projektgesellschaft - Die AG schüttet den Gewinn an die Aktionäre aus Vorteile einer US-INC bzw. GB-PLC - Einfache, schnelle und günstige Gründung in ca. 1 Woche - Kein Eigenkapital notwendig - Investoren können zwischen 30% und 50% Steuergutschrift erhalten (nur PLC) - Kapitalerhöhung ohne Wertgutachten - Keine Einschränkungen durch BAFIN - Kein Aufsichtsrat notwendig - Einfache Vergabe einer WKN/ISIN - Aktien können ohne Börsenlisting elektronisch in alle gängigen Depots übertragen werden - Rasche Kapitalisierung mit hoher Wertschöpfung - sehr einfacher Börsengang - weltweites Co-Listing, z.B. in der EU, in Asien, Südamerika, Afrika, Australien (d.h. die INC kann auch einfach an der deutschen Börse gelistet werden) - Der Deutsch-Amerikanische Freundschaftsvertrag von 1954 erlaubt es der US-Gesellschaft in Deutschland tätig zu werden - Extremes Potential durch traditionelle Popularität des Aktienerwerbs in der Bevölkerung, verbunden mit unkomplizierter Einwerbung des Kapitals. Besonders geeignet für Software, Umwelt-, Energie-, Zukunfts- und Kommunikationstechnologien. Rückzahlung des Kapitals

Es gibt keine Rückzahlung des Kapitals, da Aktionäre keine Kredite vergeben, sondern Mitinhaber der Aktiengesellschaft sind und dafür Dividende erhalten. Aktien sind eine Ware, wie jede andere auch, d.h. jeder kann seine Aktien jederzeit verkaufen. Er kann diese auch der Projektgesellschaft zum Kauf anbieten oder die Projektgesellschaft macht den Aktionären ein Rückkaufangebot. Was kostet das? - Ein Beispiel

Ein Hochtechnologie Unternehmen sucht für Projektrealisierung und Vertrieb € 20 Mio und entschliesst sich dieses Kapital über eine US INC direkt in USA und im internationalen Raum einzusammeln. Für Gründungskosten, Rechtsberatung, SEC Registrierung, Börsenlisting und erstes Marketing fällt eine Anschubfinanzierung von unter € 1 Mio an. Nach Gründung und Listing erfolgt der Aktien Verkauf durch hochprofessionelle US-Vertriebsteams, die auf Provision arbeiten und eine Erfolgsquote von 99% vorweisen können. Von den ersten 2 Millionen wird der Sponsor ausgezahlt und das Folgemarketing finanziert. Wo kommst die Anschubfinanzierung her?

Ein von L-Capital organisierter Sponsor stellt das Geld für 6 - 18 Monate zur Verfügung. Er wird mit den ersten Aktienverkäufen im Verhältnis 50/50 ausgezahlt. Welche Projekte werden finanziert?

Immobilienentwicklung, Bauträger, Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen, Firmenexpansion, Photovoltaik, Umwelt, Energie, KFZ, Chemie, Existenzsicherung in der Krise, Start-ups, Neuentwicklungen, Umschuldungen, Patentrealisierungen, Medizintechnik, Pharma, Software, Modernisierung, Maschinen, Robotertechnik, KI, VR. Die Aufzählung ist nicht vollständig. Mehr dazu: https://l-capital.uk/aktiengesellschaft/

Beratung buchen: https://l-capital.uk/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: L-Capital - Blackcore UK Ltd

Herr Harald de Vries

63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23

EC1N 8LE London

Großbritannien fon ..: +44 845 891 0560

web ..: http://www.l-capital.uk

email : info@l-capital.uk L-Capital ist eine Consulting Company mit den Schwerpunkten Unternehmensfinanzierungen, Prozessfinanzierung, Vorratsgesellschaften und Marketing. Das Londoner Unternehmen übernimmt die komplette Kapitaleinwerbung oder bringt Unternehmer und Anleger zusammen. Es werden 3 Wege der Kapitalbeschaffung angeboten: 1. PAKET CAPITAL SEEKERS

L-Capital & Partner bietet den direkten Zugang zu einem der hochkarätigsten Investorennetzwerke der Welt mit den kompletten Kontaktdaten und Investitionsschwerpunkten von 208.784 Investoren. 2. PAKET MEETING - ab 1 Mio bis 5 Mio

L-Capital & Partner arrangiert für Unternehmer ein oder mehrere Treffen mit handverlesenen Investoren, die genau zum Finanzierungsprojekt passen. 3. PAKET CONTRACT - ab 1 Mio nach oben offen

L-Capital & Partner werben das gewünschte Kapital ein und bringen unterschriftsreife Verträge mit Investoren. Pressekontakt: L-Capital - Blackcore UK Ltd

Herr Harald de Vries

63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23

EC1N 8LE London fon ..: +44 845 891 0560

web ..: http://www.l-capital.uk

email : info@l-capital.uk Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten