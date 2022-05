Startseite BEMER Magnetfeldtherapie: Regeneration und Heilung Pressetext verfasst von prmaximus am So, 2022-05-29 10:27. Die Marke BEMER ist seit mehr als 20 Jahren in aller Welt präsent, und die BEMER Matte dient vielen Menschen als vielgeliebte Mini-Auszeit in einer Welt voll Stress und körperlicher wie geistiger Anstrengung. Längst ist BEMER ein Synonym für moderne Magnetfeldtherapie und vertreibt seine Produkte rund um die BEMER Matte und die Produktlinien BEMER Classic-Set und BEMER Pro-Set erfolgreich in 40 Ländern der Erde. Die Nachfrage steigt weiter rasant, denn es spricht sich immer weiter herum, dass BEMER mehr bedeutet als nur klassische Magnetfeldtherapie. In jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat BEMER das seit Jahrtausenden bekannte Prinzip der heilenden Magnetfelder so erweitert, dass eine eigene, patentierte Lösung entstanden ist, von der Patienten mit den unterschiedlichsten Beschwerden nachweislich profitieren können. Verzeichnis:

Die BEMER Forschung

Die BEMER Magnetfeldtherapie

BEMER Produkte

Perfekt für Einsteiger: das BEMER Classic-Set

Für gehobene Ansprüche: das BEMER Pro-Set DIE BEMER FORSCHUNG Die BEMER Forschung konnte in den letzten Jahrzehnten bahnbrechende Erkenntnisse zur Funktionsweise des menschlichen Organismus gewinnen und Bereiche erforschen, die bisher wenig oder gar nicht bekannt waren. Das Augenmerk richtete sich dabei auf die kleinsten Blutgefäße im Körper. Diese sind mit bloßem Auge kaum noch erkennbar - und doch sind sie wichtig, wie die BEMER Forschung herausfand. Die winzigen Blutgefäße sind verantwortlich für Selbstheilungs- und Regenerationsprozesse des Körpers und stellen ein eigenes kleines Versorgungssystem für den Körper dar, das von der Mikrozirkulation in Bewegung gehalten wird. Die kleinsten Blutgefäße versorgen so die Körperzellen im ganzen Körper mit jenen Stoffen, die diese benötigen und transportieren Abfallstoffe ab. Die Mikrozirkulation wird durch Pumpbewegungen der kleinsten Blutgefäße, der Vasomotion, in Bewegung gehalten. So ist es dem Körper möglich, einzelne Partien bei akut höherem Versorgungsbedarf, wie zum Beispiel beim Sport, schnell besser zu durchbluten. Wenn diese Mikrozirkulation nur langsam verlaufen kann oder blockiert wird, stockt die Versorgung der Körperzellen, und diese können ihren Aufgaben nicht mehr ideal nachkommen. Die Ergebnisse der BEMER Forschung zeigen zudem, dass die in der Mikrozirkulation stattfindenden Prozesse in hohem Maße zur Stärkung von Abwehrkräften und der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit beitragen. Auf dieser wissenschaftlichen Grundlage entwickelte BEMER die BEMER Matte, die aktiv dazu beitragen kann, dass die Mikrozirkulation im Körper angeregt wird. DIE BEMER MAGNETFELDTHERAPIE Die BEMER Magnetfeldtherapie basiert auf dem Prinzip der klassischen Magnetfeldtherapie, geht aber weit über deren Ansatz hinaus. Die Magnetfelder werden nunmehr nur noch als Träger für das patentierte, mehrdimensionale Signalgefüge BEMER genutzt. Diese Signale stimulieren effektiv die eingeschränkte oder gestörte Mikrozirkulation, indem sie die kleinsten Blutgefäße zu Pumpbewegungen anregen. Auf diese Weise wirkt die BEMER Magnetfeldtherapie deutlich effektiver als die herkömmliche Magnetfeldtherapie und unterstützt Heilungs- und Regenerationsprozesse, stärkt das Immunsystem und verbessert die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Die BEMER Matte kann auf diese Weise die wohltuende Wirkung der BEMER Magnetfeldtherapie voll entfalten und auf den Anwender übertragen. DIE BEMER PRODUKTE Menschen, deren Mikrozirkulation nachhaltig gestört ist, fühlen sich körperlich wie geistig unwohl und weniger leistungsfähig. Sie neigen dazu, schneller krank zu werden und schlechter zu regenerieren. Diese Störung der Mikrozirkulation kann durch Krankheit oder fortschreitendes Alter entstehen, doch auch der allgemein übliche Lebensstil in unserer modernen Leistungsgesellschaft trägt mit all seinen Begleiterscheinungen wie Stress, Schlafmangel, zu wenig Bewegung und ungesunde Ernährung dazu bei, dass nur die wenigsten Menschen heutzutage über eine voll funktionierende Mikrozirkulation verfügen. In einem natürlich begrenzten Rahmen kann die Physikalische Gefäßtherapie BEMER mit ihren Produkten hier ansetzen und mit ihren patentierten, elektromagnetisch übertragenen Signalen die Pumpbewegungen der kleinsten Gefäße unterstützen und optimieren. Auf diese Weise kann das Wohlbefinden spürbar verbessert werden und die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit kann gesteigert werden. Wunden und Verletzungen können bei regelmäßiger Anwendung der BEMER Matte besser und schneller heilen. Auch im sportlichen Bereich können die Produkte des BEMER Classic-Sets und des BEMER Pro-Sets eine wertvolle Unterstützung darstellen - ganz gleich, ob es sich um Sport im Profi- oder im Amateurbereich handelt. PERFEKT FÜR EINSTEIGER: DAS BEMER CLASSIC-SET Alles drin, was man für den idealen Einstieg in die BEMER Magnetfeldtherapie braucht: Das BEMER Classic-Set bietet rund um die beliebte BEMER Matte eine hochwertige Grundausstattung, die in der Welt der Magnetfeldtherapie ihresgleichen sucht. Auch auf eine einfache Bedienbarkeit wurde geachtet, so dass die BEMER Magnetfeldtherapie intuitiv und leicht verständlich angewendet werden kann. Das Kernstück des BEMER Classic-Sets bildet das Steuergerät. Dieses ist mit der BEMER Matte verbunden und unterstützt sämtliche verfügbaren Anwendungsmodule - daher kann das Classic-Set jederzeit den individuellen Bedürfnissen entsprechend um zusätzliche BEMER Produkte erweitert werden. Das BEMER Classic-Set selbst verfügt jedoch bereits über alle Funktionen zur Standardbehandlung und besitzt zudem drei voreingestellte Programme, welche eine intensivere Behandlung einzelner Körperregionen ermöglicht. Das große, grafische Display des Steuergeräts ermöglicht mit seiner übersichtlichen, intuitiven Gestaltung das direkte Loslegen ohne besitzt ein langes Nachlesen im Handbuch. Als Extra enthält das BEMER Classic-Set ein Programm zur Schlafbehandlung in der Nacht. Hier werden aktuelle Forschungsergebnisse in die Praxis übertragen, denn es gilt als erwiesen, dass der Körper im Schlaf Heilungsprozesse in Gang setzt, die sich positiv auf das Immunsystem auswirken. Auch hier kann das Schlafprogramm des BEMER Classic-Sets solche Prozesse aktiv unterstützen und so die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Infekte steigern. Insbesondere für ältere Menschen und für Menschen in einer Rehabilitationsphase kann das Schlafprogramm des BEMER Classic-Sets einen unterstützenden und spürbar wohltuenden Effekt haben. FÜR GEHOBENE ANSPPRÜCHE: DAS BEMER PRO-SET Alles inklusive findet sich im BEMER Pro-Set. Hier kommen alle Vorteile der BEMER Magnetfeldtherapie voll zum Tragen, weswegen das BEMER Pro-Set immer häufiger in Arztpraxen, Krankenhäusern und Rehakliniken Anwendung findet. Doch auch private Haushalte mit gehobeneren Ansprüchen können auf die Vielseitigkeit des BEMER Pro-Sets zurückgreifen und die Rundumversorgung zur BEMER Magnetfeldtherapie nutzen. Neben der BEMER Matte enthält das BEMER Pro-Set sämtliche Funktionalitäten und Programme, die auch im BEMER Classic-Set enthalten sind. Zudem beinhaltet das BEMER Pro-Set weitere Anwendungsmodule und zusätzliches Zubehör für ganz gezielte Anwendungen. Das Steuergerät des BEMER Pro-Sets enthält außerdem Erweiterungen und bietet Speicherplatz zur Programmierung von bis zu neun individuellen Behandlungsabläufen. So können die persönlichen Behandlungen jederzeit mit einem einzigen Knopfdruck abgerufen werden, sei es zum täglichen Mittagsschlaf oder zur intensiveren Behandlung eines bestimmten Bereichs des Körpers. BEMER Int. AG

M. W.

Austrasse 15 9495 Triesen

Liechtenstein E-Mail: info@bemergroup.com

Homepage: https://www.bemer.ag/de

Telefon: +423-399 39 99 Pressekontakt

BEMER Int. AG

M. W.

Austrasse 15 9495 Triesen

Liechtenstein E-Mail: bemer@clickonmedia-mail.de

Homepage: https://www.bemer.ag/de

Telefon: +423-399 39 99 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten