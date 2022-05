Startseite L-Capital - Börsengang in den USA und im DACH Bereich Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-05-29 06:51. Die rechtlichen, buchhalterischen und steuerlichen Aufwendungen für die Vorbereitung eines Börsengangs können für Unternehmen, die mit zusätzlichen Schwierigkeiten konfrontiert sind, erheblich steigen Beim Börsengang konzentrieren sich die meisten Managementteams und der Verwaltungsrat hauptsächlich auf die Finanzen des Unternehmens. Aber zu den Ausgaben, die ein Unternehmen in einem IPO-Prospekt offenlegen muss, gehören auch die Ausgaben, die im Zusammenhang mit Zeichnung, Recht, Buchhaltung, Druck, Registrierung bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC und FINRA-Einreichung, stehen. Trotz vieler potenzieller Vorteile kann sich die Vorbereitung des Unternehmens auf die Funktion einer öffentlichen Körperschaft als sehr kostspielig erweisen. Um sicherzustellen, dass das Unternehmen als öffentliches Unternehmen wettbewerbsfähig ist, hat es sich vorab auf den Ausbau des Geschäfts konzentriert und gewartet, bis Systeme, Mitarbeiter, Prozesse und eine breitere Infrastruktur hergestellt wurden, um Wettbewerbsfähigkeit herzustellen und zu erhalten. Zusätzlich zu den üblichen Betriebsausgaben müssen börsennotierte Unternehmen weitere Ausgaben im Zusammenhang mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften beachten und bezahlen. Börsengänge im DACH Bereich sind extrem teuer. Eine günstige Variante sind Börsengänge mit einer US INC oder einer GB PLC. Die Aktien dieser Gesellschaften werden per Co-listing an den DACH Börsen platziert und zu einem Bruchteil der sonst üblichen Kosten verkauft. Mehr dazu:

https://l-capital.uk/aktiengesellschaft

Beratung: https://l-capital.uk Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: L-Capital - Blackcore UK Ltd

Herr Harald de Vries

63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23

EC1N 8LE London

Großbritannien fon ..: +44 845 891 0560

web ..: http://www.l-capital.uk

