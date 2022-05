Startseite Jana Merten Hypnosetherapeutin aus Magdeburg im Interview Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2022-05-27 13:52. Im Interview mit Mia Boss, einem Businessmagazin für Unternehmerinnen, Gründerinnen und Karrierefrauen, spricht die Hypnotherapeutin, Psychologin und Depressionsexpertin Jana Merten aus Magdeburg über Depression, Hypnose und ihren hypnotischen Ansatz. "Das Thema Depression geht uns alle etwas an, denn es kann jeden treffen!" Die Depressionsexpertin unterstützt durch ihre Hypnosetherapien Menschen dabei, sich von einschneidende Erlebnisse zu befreien. Wie sie für das MiaBoss Magazin verrät, verwendet sie hierbei die analytische Hypnosetherapie und die Yager-Code-Methode. "Bei der analytischen Hypnosetherapie - Regression-Hypnose - konzentrieren wir uns mehr auf das Fühlen und durch die Hypnose lassen wir Gefühle aufkommen - und gehen mit dem Unbewussten zurück zu dem Zeitpunkt, in dem eine Wunde entstanden ist, die behandelt wurde. Auch erklärt die Hypnosetherapeutin, dass es bei der Yager-Code-Methode um die Kommunikation mit dem "Höheren Selbst" geht. "Der Yager-Code ist die Kommunikation mit deinem "Höheren Selbst". Stell dir vor, dein Leben als "Bibliothek des Lebens". Dort befinden sich all deine Erfahrungen, Glaubenssätze und Verhaltensweisen. So gibst du deinem "Höheren Selbst" die Erlaubnis, in deinem Bewussten und Unbewussten die Einträge zu finden, die ursächlich für dein aktuelles Leid sind. Du selbst bist lediglich die Schnittstelle. Diese Methode eignet sich, wie Jana für MiaBoss erklärt, bei Schwangeren oder bei schwer traumatisierten Menschen. Zudem bietet sie auf ihrer Webseite drei verschiedene Kurse an: Hypnotherapie vor Ort & online, Online - Gruppen - Hypnotherapie und Heilungstrancen - so kannst du sofort "loslassen". Das komplette Interview mit der Depressionsexpertin und Hypnotherapeutin Jana Merten jetzt im Mia Boss Magazin. Außerdem verrät sich im Mindstyle Magazin Interview mehr über ihre persönlichen Erfolge und die Merten Hypnose-Methode. MiaBoss Magazin

MiaBoss richtet sich mit seinen Inhalten vor allem an Unternehmerinnen, Gründerinnen und Karrierefrauen. Das junge Magazin behandelt Themengebiete von Beauty und Fashion bis hin zur erfolgreichen Unternehmensgründung und Marketing. Damit spiegelt es erfrischend authentisch die unterschiedlichen Interessen und den Zeitgeist der modernen Frau wider. Über Jana Merten

Jana Merten ist den Weg selbst beschritten. Geprägt durch den Alkoholismus ihrer Mutter & den Kontaktabbruchs des Vaters. Sie kompensierte mit Alkohol, Drogen & einem perfekten Funktionsmodus. Sie überwand ihre Wut mithilfe von konventionellen, vor allem jedoch unkonventionellen Methoden, wie bspw. der Hypnotherapie. Mittlerweile zeigt sie sich mit all ihren Facetten, wodurch ihre Klienten genau damit in Resonanz gehen & durch dieses Vertrauen eine tiefe Transformation entstehen darf. Die-Merten-Hypnose

