Startseite Der Samurai Manager - Führungskräfte Seminar Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-05-25 16:05. Intuition war die höchste Kunst der Samurai. Intuition ist auch die höchste Kunst im Management. Ehre, Respekt, Mut, Entschlossenheit und Höflichkeit hatten bei den Samurai höchsten Stellenwert. Werte muss man leben Auf diese Werte setzt auch der Samurai Manager Dr. Reinhard Lindner, MBA in seinem Konzept für Führungskräfte. "Wir brauchen mehr Samurai in der Politik", sagte einst Siegfried Nagl, ehemaliger Bürgermeister der zweitgrößten Stadt in Österreich, Graz. Was meinte Nagl damit? Entschlossenheit, Mut, Respekt, Glaubwürdigkeit - viele Bürger wünschen sich diese Attribute von ihren gewählten Volksvertretern. Auch in der Wirtschaft sind es Werte wie diese, die von integren Führungspersönlichkeiten eingefordert werden. Viel an Vertrauen in die "Mächtigen" und "Führenden" ist in den letzten Jahren verloren gegangen. In diesem Umfeld rücken die Werte der japanischen Ritter, der Samurai, in den Mittelpunkt des Interesses. Über Jahrhunderte hinweg genossen sie aufgrund ihres Kodex und ihrer unumstößlichen Werte höchstes gesellschaftliches Ansehen. In abgewandelter Form sind ihre Strategien auch Teil des sogenannten asiatischen Erfolgsmodells in der Wirtschaft. Weltkonzerne setzen erfolgreich auf das Wertesystem der Samurai. Das Manager-Seminar Der Samurai Manager greift die Philosophie der Samurai auf und transferiert ihr Wertesystem in das moderne Wirtschaftsleben. Menschen bewegen "Wer Unternehmen bewegen will, muss Menschen bewegen. Und die lassen sich nur auf der rationalen, der emotionalen und der vitalen Ebene zugleich erreichen", weiß Reinhard Lindner, der Schöpfer des Samurai Manager-Programms, dem Führungskräfte Seminar . Wirtschaft und Politik erzeugen derzeit vor allem Beharren auf dem Bestehenden. Änderungen werden oft als mühsam erlebt. Probleme und ihre Lösungen sind keine Herausforderungen mehr, sondern werden oftmals als Bedrohung empfunden. Die Lösung: weniger Controlling, mehr Emotion. Um authentisch und glaubhaft führen zu können und die richtigen Entscheidungen zu treffen, werden Werte, Nachhaltigkeit und Moral für Unternehmen und Marken immer wichtiger. Dies resultiert auch aus einem geänderten Kundenverhalten. Fazit: Erfolgreiche Unternehmen werden es sich zukünftig nicht (mehr) leisten können, auf Werte und deren konsequente Umsetzung zu verzichten. Alle Informationen zum Manager Seminar , Sales Training und zum Seminar Verhandlungsführung gibt es unter. www.dersamuraimanager.com Die richtigen Entscheidungen - Management Training Intuition war die höchste Kunst der Samurai. Intuition ist auch die höchste Kunst im Management. Der Samurai Manager-Kodex liefert einen roten Faden, wie man seine eigene Intuition verbessern und ein Gespür für die richtigen Entscheidungen entwickeln kann. Beim Manager-Seminar Der Samurai Manager werden erlernbare und für den Erfolg eines Managers wesentliche Führungsinstrumente sowie Techniken der Verhandlungsführung mit praxisrelevanten Beispielen untermauert. "Je komplexer Zusammenhänge sind, umso wichtiger ist die Intuition, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Man muss sich selbst vertrauen können", erklärt Reinhard Lindner. Diese Kompetenz wird beim Samurai Manager in einzigartiger Form trainiert und implementiert. Durch Werte entsteht wertvolles Vertrauen, Respekt und Handschlagqualität. Diese Tugenden sind in vielen Bereichen des Managements angesichts ständiger Gewinnoptimierungen und Shareholder Values in den letzten Jahren oft etwas in den Hintergrund gerückt. Dabei steigt das Verlangen von Mitarbeitern, Kunden und Märkten nach ebendiesen Werten. Welches Unternehmen wünscht sich nicht Partner, auf die es sich verlassen kann. Deren Wort zählt. Genauso verhält es sich mit den Mitarbeitern und Kunden eines Unternehmens. Das Buch zum Seminar - Verhandlungsführung und mehr … Das Buch: "Der Samurai Manager - Mit Intuition zum Erfolg". Basierend auf seinen erfolgreichen Management-Seminaren hat Reinhard Lindner in seinem Buch "Der Samurai Manager - Mit Intuition zum Erfolg" die wesentlichen Erfolgskriterien zusammengefasst. Verhandlungsführung und Verhandlungstechniken basierend auf Samurai Prinzipien werden sehr praxisnahe dargestellt. Weiters wird die Philosophie der Samurai erklärt und deren Bedeutung in der heutigen Zeit beleuchtet. Sowohl ihre gesellschaftliche Bedeutung als auch die Anwendung im modernen Management werden thematisiert. Ausgehend von der japanischen Kampfkunst (Budo) gibt Reinhard Lindner sofort umsetzbare, praktische Tipps für mehr Erfolg auf den Spuren der Samurai. Er veranschaulicht anhand zahlreicher Praxisbeispiele, wie diese Prinzipien und die Werte der Samurai entscheidende Fragen von Führungskräften in komplexen Verhandlungs- und Führungssituationen beantworten können. Der Samurai Manager baut eine Brücke zwischen westlichem und fernöstlichem Management. Das Buch: "Der Samurai Manager - Mit Intuition zum Erfolg. "ISBN Nummer 978-3-85485-335-0 ist im gut sortierten Fachhandel oder unter https://www.dersamuraimanager.com/de/buch zum Preis von Euro 30,-- erhältlich.

Dr. Reinhard Lindner ist seit mehr als zwei Jahrzehnten Unternehmensberater, Managementtrainer (mit Spezialisierung auf Personalentwicklung) mit zahlreichen Expertisen in Süd-Ostasien. Sein starkes berufliches Engagement lehrte ihn verschiedene Blickwinkel und Herangehensweisen, um komplexe Herausforderungen in der Führung von Organisationen zu lösen. Seit 1996 ist er, mit ca. 4000 Seminaren und etwa 50.000 Teilnehmern, einer der meist gebuchten Managementtrainer im deutschen Sprachraum.

