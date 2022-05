Startseite Kostenlose online Schrottentsorgung in Dinslaken: bei Schrottabholung.org Pressetext verfasst von Schrottabholung.org am Di, 2022-05-24 23:05. Mit unserer Hilfe können Sie Schrott der bei Ihnen anfällt entsorgen, ohne den Weg zum lokalen Schrott – oder Wertstoffplatz auf sich nehmen zu müssen. Wir sind ein mobiles Unternehmen, dass in ganz Dinslaken eine kostenlose Schrottentsorgung anbietet, welche sich durch den Abbau und die Zerkleinerung, den Abtransport und das Recycling Ihres Schrotts auszeichnet. Weshalb ist Schrott und Schrottabholung so wichtig ? Das Sammeln von Schrott dient dazu, diesen so nachzubehandeln, dass er wiederverwendet werden kann. Nachdem wir den Schrott bei Ihnen abgeholt haben, durchläuft er mehrere Prozesse der Aufbereitung, bevor letztendlich das aus dem Schrott gewonnene Altmetall eingeschmolzen und neu verarbeitet wird. Nachhaltigkeit steht bei einem solchen Verfahren an erster Stelle und wird von uns garantiert. Welcher Schrott kommt für eine Schrottabholung in Dinslaken in Frage ? Generell kommt für eine Schrottabholung fast alles an Schrott in Frage. Schrott zeichnet sich dadurch aus, dass er zu großen Teilen aus Alteisen und Altmetall besteht. Dadurch gliedert sich Schrott in gewisse Unterkategorien, die allesamt für unsere Schrottabholung im Raum Dinslaken interessant sind: - Bunt- und Altmetalle - Edelmetalle (die meist in Elektroschrott enthalten sind) - KFZ-Schrott Auch Mischschrott, also solche Gegenstände die aus mehr als nur einer Metallart bestehen, führen wir einer Schrottentsorgung zu. Manche Schrottarten, beispielsweise Haushaltsschrott, wie Kühlschränke und Fernseher, nehmen wir leider nicht mit. Sie gehören zum Sondermüll und können leicht lokal entsorgt werden.

Alltagsgegenstände wie Waschmaschinen, Rohre, Kabel und viele Andere kommen für unsere Schrottabholung jedoch in Betracht. Sollten Sie sich unsicher sein, ob Ihr Schrott für eine Schrottentsorgung in Frage kommt, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. An wen richtet sich das Angebot der Schrottabholung ? Große Mengen an Schrott fallen meist in Betrieben an, sodass diese von einer Schrottabholung häufig profitieren können. Doch auch um private Haushalte und Anliegen kümmern wir uns gerne. Dabei hilft ein unverbindliches Gespräch meist, einen Überblick bezüglich der Menge des Schrotts und Größe der Gegenstände zu gewinnen. Sollte eine Demontage für große Maschinen, Kraftfahrzeuge, Zäune oder Anderes notwendig sein, führen wir diese im Zuge der Schrottabholung natürlich durch. Auch um das entsprechende Werkzeug kümmern wir uns.

Bahnhofstraße 3

44866 Wattenscheid – Bochum Telefon: 0157/35 855 388

E-Mail: info@schrottabholung.org

Web: https://schrottabholung.org/ Über Schrottabholung.org Homepage

