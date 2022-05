Startseite Sportwagen-Verkauf in Wismar: Seriös und unkompliziert Pressetext verfasst von autoankauf-live am So, 2022-05-22 01:49. Starke Motoren mit viel PS, schnelle Beschleunigung, leichte Karosserie: Ein Sportwagen ist was für Liebhaber schneller Autos. Nimmt man den kompletten Fahrzeugbestand in Deutschland, so fallen unter die Rubrik „Sportwagen“ rund zwei Prozent. Wer kennt ihn nicht, den Porsche 911, einer der meistverkauften dieser Kategorie? Wer sein PS-starkes Fahrzeug veräußern möchte oder muss, ist gut aufgehoben bei https://autoankauf-live.de/wismar/. Wir kaufen Autos aller Art, aber auch Sportwagen, die nicht mehr in bestem Zustand sind. Auch alte Schätzchen haben noch ihren Wert Mancher Opel Manta oder Golf GTI hat seinen Besitzer über Jahrzehnte zuverlässig begleitet, doch dann tauchen immer mehr Schwachstellen auf, die Reparaturkosten steigen in die Höhe und es ist oft genug nicht einzuschätzen, wie hoch die Summe ist, die schlussendlich in das alte Schätzen gesteckt werden muss. Freunde von Sportwagen neigen oft genug dazu, ihr Auto abzumelden und einfach in der Garage abzustellen, denn so schnell möchte man sich davon nicht trennen – entweder aus langer Liebe zum Auto oder weil der Verkäufer der festen Meinung ist, sowieso keinen guten Verkaufspreis zu erzielen. Damit sollten Sie sich nicht zufriedengeben. Autoankauf-live in Wismar ist da ein kompetenter Ansprechpartner. Wir wissen den Wert Ihres Sportwagens zu schätzen. Und wir haben genug Erfahrung, um zu erkennen, ob ein Auto über Jahre gut gepflegt wurde. Selbst wenn es nicht mehr fahrtüchtig ist, kommen wir gerne zu Ihnen raus, um den Wert zu ermitteln. Denn wir sind immer der Meinung: Jedes Auto hat noch seinen Preis. Fundiertes Wissen für die Wertermittlung Und so geht es: Nachdem Sie als Verkäufer Kontakt zu uns aufgenommen haben, können wir aufgrund der Daten, die Sie uns über Ihr Fahrzeug gegeben haben, einen ungefähren Preis nennen. Wenn wir uns in dieser Sache schon einig sind, vereinbaren wir einen Wunschtermin mit Ihnen. Wir kommen pünktlich und bringen fundiertes Wissen mit. Und Sie müssen nicht lange auf einen Termin mit uns warten, denn unsere Mitarbeiter sind mobil, flexibel und kommen oft schon wenige Stunden später zu Ihnen raus. Sie haben wenig Zeit, weil Sie gerade beruflich oder privat sehr beschäftigt sind? Dann ist es eine gute Lösung, unser Online-Formular genau auszufüllen. Mit diesem Formular, das Sie natürlich auf unserer Webseite finden, übermitteln Sie uns erste Eckdaten zu dem Fahrzeug, das Sie veräußern möchten. Dazu gehören natürlich Marke, Modell, Kilometerstand, Baujahr, aber auch Mängel, die Ihr Fahrzeug hat. All das und auch Hinweise darauf, ob es sich um einen Unfallwagen handelt, helfen bei der Wertermittlung, so dass wir bei der Besichtigung vor Ort nicht allzu viel Ihrer Zeit in Anspruch nehmen müssen. Keine Arbeit für den Kunden Ist Ihr Wagen in einem guten Zustand, können Sie mit einem ebenso guten Preis rechnen. Hat Ihr Fahrzeug Mängel, dann bewerten wir sie und nennen eine faire Summe. Arbeit haben Sie mit dem Verkauf Ihres Autos, egal ob Sportwagen oder nicht, keinesfalls. Zudem nehmen wir in Wismar Ihr Auto gleich mit. Wir zahlen außerdem, wenn der Kunde es wünscht, in Bar vor Ort. Und wenn er ein neues PS-starkes Liebhaberstück kaufen möchte, das vielleicht noch schneller ist, dann hat er die nötige Anzahlung dafür schon gleich in der Tasche. Autoankauf-live Abdul-Raouf El-Lahib Bergiusstr. 18 44625 Herne Telefon: 0152 22 433 138 E-Mail: kontakt@autoankauf-live.de https://autoankauf-live.de Über autoankauf-live Komplettes Benutzerprofil betrachten