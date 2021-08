Startseite Kristallsand: Das neue Album von GOOD Pressetext verfasst von SmartNett am Sa, 2021-08-28 18:27. Kristallsand gehört eigentlich zu den noch kaum erforschten Geheimnissen der Naturwissenschaft, die kristallinen Ablagerungen von Calciumoxalat treten in ausgewählten Pflanzen auf. Musikalisch setzt die Formation GOOD das Thema in elektronische Klänge um, die sich stilistisch im Bereich Dance und Trance bewegen. Harmonische Akkorde und Melodien sind in lange atmosphärische Klangteppiche verwoben, vereinzelt mit Textelementen, dominiert von charakteristischen Rhythmen.

Dazwischen Überraschungen wie der reine Pianotitel „20 Gramm“, der Einblick in den klassischen Improvisationsstil von Ferdinand Pichlmaier gibt. Aber auch der explicit Titel „Weiter, weiter“, im Vorfeld bereits als Single veröffentlicht, setzt starke authentische Akzente.

Die Tracks laden ein zum Tanzen, Chillen und den Alltag hinter sich lassen.

Hinter GOOD steckt der Münchner Pianist Ferdinand Pichlmaier, der sich mit live Improvisationen bereits einen Namen gemacht hat. https://smart-und-nett.de/ferdinand-pichlmaier/.

Als Composer spielt er mit unterschiedlichen Stilen der Musik, lässt rhythmische und melodische Sequenzen geschickt ineinander fließen. Er arbeitet mit Produzenten und DJs zusammen, die sich mit in diesen Klangfluss begeben und mit denen er sich die musikalischen Bälle zuspielen kann. Digital 9,99 €

EAN 3616558946614

Erschienen 27.8.2021 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Wir sind offen für alle Genres und erweitern stetig unser Portfolio. Unsere Künstler stammen schwerpunktmäßig aus dem deutschen Raum, wir dehnen uns jedoch immer weiter international aus.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für unsere Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.

