Startseite 3 Strategien für Remote Working Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2021-08-28 09:02. Erfolgreiches Remote Working entscheidet, ob Prototypen schnell erstellt werden können und neue Ideen auf den Markt gebracht werden. Strategien für Remote Working: Die Entscheidung, wer wie oft im Büro arbeitet, fällt für jedes Unternehmen unterschiedlich aus. Wenn die hybriden Arbeitsmodelle nicht gut organisiert sind, könnte es Kultur, Zusammenarbeit und Innovation bedrohen. Mit diesen 3 Strategien gelingt Remote Working in deinem Unternehmen. #1 Kollegen remote in das Team-Meeting integrieren Eine Möglichkeit, mehr Gerechtigkeit zu schaffen, besteht darin, jedem Teilnehmer seinen eigenen Bildschirm zu geben. Monitore werden auf Rollwagen platziert, die leicht bewegt werden können. Teams können einen entfernten Kollegen in eine Breakout-Sitzung oder an den Tisch ziehen. Mit den richtigen Software-Tools kannst du Personen und Inhalte auf separate Anzeigen aufteilen. #2 Mit moderner Technik gelingt die hybride Zusammenarbeit Immer mehr Kollegen verbinden sich über ihre individuellen Geräte remote mit einem Meeting. Ausreichende Netzteile, Whiteboards und eine Vielzahl von Softwarelösungen tragen zu einer einfachen hybriden Zusammenarbeit bei. Nütze diese aktiv für deine Teamarbeit. #3 Arbeitsergebnisse onsite und offsite visualisieren Um sich voll engagieren zu können, braucht das Team eine klare Visualierung der Arbeitsergebnisse. Mehr Mitarbeiterengagement im Digital-to-Hybrid-Bereich bedeutet Arbeitsergebnisse mit elektronischen Flipcharts und Collobaration Tools für den onsite Arbeitsplatz und für den offsite Arbeitsplatz sichtbar zu machen. Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen findest Du direkt hier. Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: S&P Unternehmerforum GmbH

S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen. Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen. Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden. ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

