Startseite Das Handbuch zu Ihrem Leben - BaZi Suanming Pressetext verfasst von sirfrancis am Fr, 2021-08-27 17:49. Was ist BaZi Suanming

Mit Hilfe von BaZi Suanming ist es möglich, sich selbst und die lieben Mitmenschen besser zu verstehen! BaZi Suanming ist eine Jahrtausend alte chinesische Wissenschaft der chinesischen Metaphysik. Oft spricht man auch von chinesischer Astrologie. Aber BaZi Suanming ist keine Astrologie im westlichen Sinn. Hier ist nicht der Einfluss der Konstellation der Sterne und Planeten auf das individuelle Schicksal. Die chinesische Astrologie stützt sich viel mehr auf den zehntausend jährigen Kalender Wannianli. Grundlage. Mit Hilfe dieses der Sonnen- und Mondkalender werden die energetischen Anteile eines Menschen in ihrer individuellen Konstellation analysiert. Auch Yin & Yang und die 5 chinesischen Elementen fliessen in die Analyse ein .Das Ergebnis sind über12.960.000 Konstellationen des jeweiligen persönlichen Typus. Diese Komplexität kann jedem Menschen dabei helfen, seinen persönlichen Weg zum Glück und zur Harmonie zu finden. Es ergibt sich daraus eine Formel, mit deren Hilfe jeder ein Handbuch zum Leben erstellen kann!

Mit Hilfe dieses Profilings soll es möglich sein, mehr über die Persönlichkeit, Stärken und Talente eines Menschen zu erfahren. Früher wurde es auch gerne genutzt, um dessen Schicksal vorherzusagen. Auch in der heutigen, modernen Zeit, wo der Glaube ans Schicksal dem Glauben an unsere innere Stärke gewichen ist, kann BaZi Suanming dabei helfen, sein Leben glücklicher und erfolgreicher zu gestalten.

Wie kann BaZi Suanming in der heutigen Zeit helfen?

Jeder Mensch sollte sein BaZi-Profil kennen, denn die Welt braucht mehr glückliche Menschen, die um ihre Stärken wissen, ihre Talente bewusst einsetzen, in ihrem Beruf Erfüllung finden und in einer harmonischen Partnerschaft leben.

Das ist etwa eine Auflistung der eigenen Stärken und Talente oder aber auch hilfreiche Informationen über die Art von Partner, die man eigentlich sucht, damit man nicht immer auf die „Falschen“ herein fällt.

Im Job wäre so ein Handbuch auch sehr nützlich:

Bei welcher Tätigkeit würde ich Freude empfinden? Welcher Beruf würde mich langfristig glücklich (und / oder reich) machen?

Wo kann man BaZi Suanming lernen?

BaZi Suanming ist keine geheime, esoterische Wissenschaft sondern auch in der heutigen, modernen Zeit eine Sache, die man lernen kann. Hier bietet sich die BaZi Akademie an. Die beiden Gründerinnen wurden in Asien professionell ausgebildet. In der Akademie geben sie nun ihr Wissen und ihre Erfahrungen in interaktiven Online Workshops weiter.

Das BaZi BootCamp für interessierte Laien startet am 17. September bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr und bietet mit 10 Stunden Live-Online Training, umfangreichem Videomaterial und einem prall gefüllten Workbook den perfekten Einstig in die Materie.

Im Anschluß an das BaZi BootCamp nimmt die BaZi Akademie die Teilnehmer auf Wunsch in ihr exklusives, in Europa einmaliges, deutschsprachiges Alumni-Programm auf. Nach dem letzten BootCamp im Juni haben alle Teilnehmerinnen von dieser Option Gebrauch gemacht.

Die Workshops werden von den beiden Gründerinnen der BaZi Akademie, Karin Ohmann und Karin Ohmann geführt.

Die Gründerinnen der BaZi Akademie

Karin Ohmann

lebt nach Stationen in Zürich, Singapur, Jakarta und Dublin nun in ihrer neuen Heimat Barcelona.

Als Karriere-Coach berät die ehemalige Personalberaterin seit Jahren sehr erfolgreich Menschen, die ihre Karriere noch einmal völlig neu ausrichten wollen und nicht selten auch nach vielen Jahren den Schritt in die Selbständigkeit wagen.

Christine Kronshage

hat mehr als 8 Jahre in Asien gelebt und während dieser Zeit bei Großmeistern in Singapur und Malaysia Chinesische Metaphysik studiert und viele praktische Erfahrungen gesammelt.

Die ehemalige Bankkauffrau berät ihre internationalen Klienten seit 2014 hauptberuflich in allen Lebenslagen mit dem Wissen aus Feng Shui und BaZi Suanming. Seit 2020 erscheinen ihre jährlichen Feng Shui Arbeitsbücher.

Weitere Informationen zum BaZi BootCamp HIER

