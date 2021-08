US-amerikanischer Robo-Advisory-Markt 2021 Größe, Anteil, Top-Hersteller, Segmentierung, Zukunftspläne, Wettbewerbslandschaft un

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für den US-amerikanischen Robo-Advisory-Markt für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots.

US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnen das US Bureau and Economic Analysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt heimsucht, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich wieder zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen/IKT/Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach US-amerikanischen Robo-Advisory-Marktprodukten schaffen.

Es wird erwartet, dass der Robo-Advisory-Markt die Nachfrage befriedigen und bis 2020 und darüber hinaus benötigte hochwertige Robo-Advisory-Dienste bereitstellen wird. Der US-Robo-Advisory-Markt wird im prognostizierten Zeitraum voraussichtlich eine zweistellige Wachstumsrate aufweisen. Die USA waren das erste Land, das die automatisierten Finanzberater eingeführt hat. Verschiedene Vermögensverwaltungsfirmen und Banken in den USA planen, bis Ende 2018 landesweit Robo-Advisory-Dienste anzubieten.

Die USA haben den größten Robo-Advisory-Markt der Welt. Es wird weiterhin einen viel größeren Anteil der Nachfrage der Gesamtzahl der Robo-Advisors weltweit absorbieren. Dieser Trend wird aufgrund der hohen Marktdurchdringung die Art der automatisierten Finanzberatung widerspiegeln.

Der US-Robo-Advisory-Markt wird in zwei Arten von Robo-Advisors unterteilt, Hybrid und Pure. Unter diesen beiden Segmenten ist der Hybrid-Robo-Advisor das größte und auch das am schnellsten wachsende Segment. Die hybriden Robo-Advisors werden hierzulande zu einem neuen Trend, um der Nachfrage nach einer passgenaueren Lösung für die komplexeren Anlageanforderungen gerecht zu werden.

Der US-amerikanische Robo-Advisory-Markt wird auf der Grundlage der Arten von Kundenvermögen in die vermögenden, vermögenden Privatpersonen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds eingeteilt. Das Massenvermögenssegment erzielte 2017 den höchsten Umsatz und wird voraussichtlich seinen Umsatztrend in den kommenden Jahren beibehalten.

Wichtige Wachstumsfaktoren

Dem Robo-Advisory-Markt wird aufgrund der steigenden Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit mit niedrigen finanziellen Unterstützungsgebühren und der steigenden Internetdurchdringung nach dem Fortschritt der Technologie eine hohe Wachstumsrate prognostiziert. Der zunehmende Wettbewerb mit neuen Marktteilnehmern und diversifizierte Dienstleistungen sind die Hauptfaktoren, die die Nachfrage nach Robo-Advisors in den kommenden Jahren voraussichtlich stark erhöhen werden.

Wünsche und Schlüsselspieler

Definition und Eignung der Finanzberatung sowie Interessenkonflikte der Kunden sind die wichtigsten Faktoren, die die Nachfrage nach verschiedenen Robo-Advisors in den kommenden Jahren voraussichtlich einschränken werden. Darüber hinaus fordern auch die Robustheit und Transparenz von Algorithmen und die Abneigung der Verbraucher von Geschäftsmodellen das Wachstum des Marktes weltweit.

Einige der Hauptakteure auf dem Robo-Advisory-Markt sind Betterment LLC, Wealthfront, Nutmeg, Personal Capital, The Vanguard Group, FutureAdvisor usw.

Laut den Statistiken der Weltbank stiegen die Exporte von IKT-Waren weltweit von 11,164 % der gesamten Warenexporte im Jahr 2017 auf 11,53 % der gesamten Warenexporte im Jahr 2019. Darüber hinaus stiegen die Exporte von IKT-Dienstleistungen von 5,61 % der Dienstleistungsexporte (BoP ) im Jahr 2001 auf 10,37 % der Dienstleistungsexporte (BoP) im Jahr 2017.

Was wird in dem Bericht behandelt?

1. Überblick über den US-amerikanischen Robo-Advisory-Markt.

2. Die aktuellen und prognostizierten Marktgrößendaten für den US-amerikanischen Robo-Advisory-Markt.

3. Die aktuellen und prognostizierten Marktgrößendaten für die Marktsegmente nach Typ – hybride Robo-Advisor und reine Robo-Advisor.

4. Die aktuellen und prognostizierten Marktgrößendaten für die Marktsegmente nach Arten von Kundenvermögen – Massenvermögen, HNWI, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds

5. Markttrends im US-amerikanischen Robo-Advisory-Markt.

6. Markttreiber und Herausforderungen im US-amerikanischen Robo-Advisory-Markt.

7. Analyse der Wettbewerbsprofile der Hauptakteure auf dem Markt.

