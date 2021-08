Startseite Solartasche: Das praktischste Gadget unter der Sonne Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2021-08-23 16:59. Camper und Offroadfans wissen, was es bedeutet, energieautark zu sein. Erst wenn Telefon, Kameras und Computer mit Strom versorgt sind, kann man sich auch abseits der Zivilisation bewegen. Auch wenn es nicht für alle Camper und Offroader essentiell ist, Computer, Navi und Telefon zur Routenplanung bereit zu halten - wer mehrere Tage im Gelände unterwegs ist, wird es auf jeden Fall schätzen, wenn diese Geräte immer bestens mit Strom versorgt sind. Während der Fahrt können die Geräte geladen werden, doch was kommt dann? Im Offroadshop von Manfred Gfrerer, dem Experten für Offroadabenteuer, gibt es für diesen Fall die praktische Solartasche. Während viele Campingfans ihre Vans und umgebauten Camper mit fixen Solarpanelen versehen und somit immer Strom zur Verfügung haben, sieht es beim Offroader ein wenig anders aus. Hier bietet die Solartasche eine ideale Alternative. Eine Solartasche ist nichts anderes als ein faltbares Solarmodul, perfekt für den Transport m Offroader geeignet. Die Tasche ist sehr leicht gebaut und kann mit wenigen Handgriffen auf den dazugehörenden Standfüßen aufgebaut werden. So ist das Solarmodul jederzeit einsatzbereit und liefert die Energiekraft der Sonne! Die hochwertigen SunPower Solarzellen liefern optimale Energieausbeute auch bei schlechterem Lichtverhältnissen oder Teilabschattung. Solartaschen gibt es im Offroadshop in den verschiedensten Ausführungen, von 50 Watt bis 120 Watt Spitzenleistung. Alle weiteren Daten sind auf der Website von Offroadmanni einsehbar: www.offroadmanni.eu . Warum also noch warten? Wer jetzt gleich die Solartasche bestellt, fährt mit dem coolsten Gadget unter der Sonne in den wohlverdienten Herbsturlaub! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Offroad Manni e.K.

Herr Manfred Gfrerer

Wasserburger Str. 50a

83395 Freilassing

Deutschland fon ..: +49 8654 45799 210

fax ..: +49 8654 45799 219

web ..: http://www.offroadmanni.eu/

email : shop@offroadmanni.eu Sie brauchen keine Straßen - wohl aber robuste Offroad-Ausrüstung, auf die Sie sich auch in schwierigem Gelände verlassen können. Das beginnt bereits beim Unterfahrschutz, der Steinschläge und andere Schäden vom Fahrzeugboden fernhält, die den Wagen ansonsten lahmlegen könnten. Motor, Getriebe, Ölwanne - diese und weitere Komponenten liegen sicher hinter einem Unterbodenschutz aus Stahl oder Aluminium. Das Dachzelt: ein Hotel zum Mitnehmen! Ein Dachzelt ist ein Domizil, das innerhalb weniger Minuten errichtet ist und zuverlässig Schutz vor Insekten, Tieren und schlechtem Wetter bietet. Der atmungsaktive Stoff verhindert Schimmelbildung, und die im Lieferumfang enthaltene Komfortmatratze sorgt für ruhigen und erholsamen Schlaf. Am nächsten Morgen wird das Dachzelt ebenso schnell wieder zusammengebaut wie es aufgebaut wurde und der Offroader kann losstarten. Pressekontakt: Offroad Manni e.K.

