Startseite Gemeinsam stark für Tiere - wundervolles Zusammenspiel zwischen Tier und Mensch Pressetext verfasst von eintragq am Do, 2021-08-19 21:30. Biomagnet24 präsentiert - die Spendenaktion 2021 Liebe Tierfreunde, Kunden und Geschäftspartner! Vor einem Jahr zur fast genauen Zeit, hat sich biomagnet24 die freudige Aufgabe auferlegt eine Spendenaktion zu starten, um Tieren in Not zu helfen. Keiner wusste, worauf wir uns einlassen und was am Ende dabei herauskommt. Das Résumé zu Weihnachten 2020: 700€ Spende für den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V

Im Nachhinein darf man durchaus behaupten, dass es eine sehr erfolgreiche Spendenaktion war. Die Protagonisten darf man hier aber nicht ungeachtet lassen, in diesem Fall seid es nämlich ihr! Ob Freunde, Familie, Kunde oder auch Geschäftspartner unser herzlichster Dank gehört euch! Trotz Corona haben wir uns dazu entschlossen, auch im Jahr 2021 wieder eine Spendenaktion zu starten. Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, wenn wir, Betreuern, Tieren, Organisationen im Therapie oder Tierbereich helfen können und mit einer kleinen Spende "Danke" sagen können. Paulihof - Heilende Pädagogik mit Tieren Mit dem "Paulihof - Heilende Pädagogik mit Tieren" haben wir dieses Jahr eine Organisation gefunden, von der uns nur ein paar Kilometer Luftlinie trennen. Hinzu kommt, dass wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen unterstützen wir nicht nur die Tiere, die auf dem ortsansässigen Hof leben, sondern helfen Kindern und Jugendlichen, die durch die Tiere eine Therapie Möglichkeit genießen. Jede Art von Spende ist beim "Paulihof - Heilende Pädagogik mit Tieren" herzlich willkommen, ob Futter, aufmunternde Worte, Unterstützung bei der Hofpflege oder eben Geldspenden.

Aus diesem Grund, erlauben wir uns zu sagen, dass wir dieses Jahr wieder einen perfekten Spendenempfänger gefunden haben. Spendenaktion 2021 Wie läuft die Spendenaktion ab? Auch dieses Jahr spenden wir wieder pro verkaufter Magnetfelddecke 5€ an den "Paulihof - Heilende Pädagogik mit Tieren" Der Startschuss fällt am 01. September 2021 und findet seinen finalen Tag am 22. Dezember 2021.

Über zahlreiche Teilnahmen würden wir uns sehr freuen. Natürlich darf auch ohne einen Einkauf gespendet werden. Über Biomagnet24: Biomagnet24 ist ein sehr renommierter Hersteller von hochwertigen Magnetfeldmatten für Hunde, Katzen, Pferde und Ponys. Die Magnetfeldmatten wurden speziell für Tiere entwickelt und benötigen weder Strom, noch Batterien oder Akkus. Mit eingebauten Magnetmodulen mit je 0,5 Tesla erzeugen diese über Jahrzehnte ein konstantes, therapeutisches Magnetfeld.

Die Produkte von biogmagnet24 sind wasserdicht und bissfest, und sind ohne gefährliche Stromkabel immer und überall einsatzbereit. Die Magnetfeld-Therapie hilft nachweislich bei vielen Erkrankungen wie Arthrose, Ellenbogendysplasie oder Gewebeverletzungen, sowie bei Verhaltens- oder Angststörungen der Tiere. Vielen Dank Euer Franz Vogl Biomagnet24

Franz Vogl

Dürranger 3

86556 Kühbach

Telefon: 08251 887077

Telefax: 08251 51198

Internet: www.biomagnet24.de

