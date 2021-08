Startseite Außenleuchten - beeindruckende Vielfalt bereits vor der Haustür Pressetext verfasst von prmaximus am Sa, 2021-08-14 18:08. Welche Arten von Außenleuchten gibt es denn? Wandleuchten

Pollerleuchten

Mastleuchten

Bodeneinbauleuchten

Strahler ... ... und es gibt eine große Auswahl an Designs, Formen und Farben! Der persönliche Geschmack entscheidet neben dem Aussehens des Gartens, des Eingangsbereichs und des Hauses, ob es eher eine Außenbeleuchtung im traditionellen Landhausstil sein soll oder doch "hyper modern", minimalistisch, futuristisch usw. Doch nicht nur Material, Design und der Preis entscheiden bei der Wahl! Sollen "versteckte Ecken" oder die Treppe ausgeleuchtet werden, ist der Blick auf die Sicherheit ganz entscheidend!

Auch an den IP-Schutz (umgebungsbedingte Eignung von Leuchtmitteln) muss gedacht sein; ggf. muss dieser erhöht werden. Und was den Anschaffungspreis anbetrifft, rächt sich das Fokussieren auf niedrige Beschaffungskosten spätestens bei der allzu frühzeitigen Entsorgung der kompletten Leuchte, falls diese fest verbaute Platinen besitzt!

Daher sollten die LED-Platinen und die Leuchtmittel schlechthin immer auswechselbar sein! Weiterer Nachteil des "Kassenschlagers":

Ersatzteile und Gläser sind häufig nicht mehr verfügbar und können auch nicht mehr nachgefertigt werden! Bitte achten Sie beim Kauf auch unbedingt auf die Eignung der Lichtwerte und auf vermeidbare "Lichtverschmutzung". Weitere Informationen zum Thema Außenleuchten findet man auch unter https://www.lampenonline.de/aussenleuchten Ihre Lampenonline GmbH

