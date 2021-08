Startseite Spielepublisher GAWOONI PLC beim "ŠKODA FABIA Rally2 evo" Pressetext verfasst von connektar am Di, 2021-08-10 08:03. Das GAWOONI Rally Racing Team mit Johannes Keferböck und Ilka Minor macht den Spielehersteller GAWOONI zum Rallyexperten Noch in diesem Jahr will GAWOONI PLC ein Rallyspiel veröffentlichen, das dem reellen Rallysport so ähnlich wie möglich sein soll. Dazu arbeitet GAWOONI PLC mit den österreichischen Vizestaatsmeistern Johannes Keferböck und Ilka Minor zusammen und hat sie in das GAWOONI Racing Team aufgenommen. Das GAWOONI Racing Team startet bei der "ŠKODA FABIA Rally2 evo". Motorsport Know-how

GAWOONI will sein neues Rallyspiel so natürlich wie möglich gestalten und nutzt dafür das Wissen und die Erfahrung der beiden Rally-Experten. Der Rally-Pilot aus dem GAWOONI Racing-Team Johannes Kerfeböck ist glücklich sein Wissen im Bereich des Rallysports an das Spiele-Entwicklerteam von GAWOONI weitergeben zu können. Außerdem freut er sich, dass durch das neue GAWOONI Rallyspiel der Rallysport einer breiten Zielgruppe zugänglich gemacht wird und diese hoffentlich vom Spiel begeistert sein wird. Rallyspiel: Schnell und emotional

Genau wie im richtigen Rallysport können die Gamer im GAWOONI Rallyspiel ihr Auto konfigurieren und an Rally-Events teilnehmen, die von echten Rally-Veranstaltungen inspiriert sind. Der persönliche Erfolg des Spielers hängt vom Fahrkönnen, der Leistung des Autos sowie von dem richtigen Autosetup ab.

Das GAWOONI PLC Rally-Spiel ist sowohl für Einsteiger, Fortgeschrittene als auch Profis geeignet, da sich der Schwierigkeitsgrad und der Realismus individuell einstellen lassen können.

Das neue Spiel erfüllt alle Voraussetzungen, um für GAWOONI PLC ein großer Erfolg zu werden: ein schnelles und emotionales Spiel - die idealen Bedingungen für alle Gamer.

