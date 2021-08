Startseite CLS Computer kündigt neue Online PC-Konfigurator Plattform für Kunden Pressetext verfasst von MiaGoth am So, 2021-08-08 12:41. CLS Computer, ein führender Einzelhändler von kundenspezifischen PC-Anbietern, hat eine neue und moderne PC-Konfigurator Online-Plattform für gebaute PC-Systeme wie Gaming-PC, Office-PC, Silent-PC usw. eingeführt, die exklusiv bei erhältlich sind Mannheim, Deutschland. Highlights der PC Konfigurator Plattform: • Komplett überarbeitete PC-Konfiguration plattform

• Hochwertige benutzerfreundliche Oberfläche

• Kunden können in flexibler Rate wählen

• Sie können aus weltbekannten Marken wie Intel, AMD, HP, Microsoft usw. wählen. Kunden können ihre Computer einfach bauen, indem sie verschiedene PC-Komponenten von der PC Konfigurator-Plattform auswählen. Für den Bau eines Gaming-PCs mit einer Intel ™ Core i7-CPU mit Standard-Intel-CPU-Luftkühler und NVIDIA GeForce® GTX 1660 SUPER ™ 6-GB-Grafikkarte, High-End-Gehäuse, 512 GB SATA-Solid-State-Laufwerk und 1 TB Festplatte, 32 GB DDR4 Für eine reibungslose Spielumgebung, ohne dass ein Engpass im System entsteht. Diese Plattform bietet die ultimative Leistung für jeden Computerbenutzer, der seinen Computer bauen möchte. „Kundenzufriedenheit ist uns wichtig“. Diese Plattformen mit verschiedenen Arten von PC-Konfiguration, wie. • Gaming PC-Konfigurator

• Office PC-Konfigurator

• Silent PC Configurator

• Auto Cad PC-Konfiguration und viele andere Quelle der PC Konfigurator: https://cls-computer.de/pc-konfigurator/ Über CLS Computer

Seit 1993 hat CLS Computer seine Grundüberzeugungen und Ambitionen erfüllt, sein Versprechen zu erfüllen, die besten PC-Systeme für die anspruchsvollsten PC-Benutzer und Gamer zu entwickeln. Selbst in einer Zeit, in der PCs nicht mehr so ??verfügbar waren wie heute, ist die Leidenschaft für Kunden die höchste Qualität bei maßgeschneiderten Computern. PC-Systeme sind seitdem berühmt für PC-Benutzer, professionelle Gamer, Grafikdesigner, Bürobenutzer und alltägliche Verbraucher. Es hat eng mit Marken wie Intel, NVIDIA, AMD, Microsoft, WD, ASUS und vielen anderen zusammengearbeitet. Überlegene Leistung, Zuverlässigkeit, Spitzentechnologie und pünktliche Lieferung machen es zur Autorität im PC-System. CLS Computer erstellt ständig eine PC-Konfiguration und hat das Gefühl, dass jeder etwas über die perfekte benutzerdefinierte PC-Erstellung wissen muss, damit die Kunden die richtigen Entscheidungen für die Erstellung eines benutzerdefinierten PCs treffen können.

Dewan Nachname

Shafiqul Islam Adresse

Auf dem Sand 76

68309, Mannheim

Baden-württemberg Homepage

https://cls-computer.de Branche

CLS Hauptfiliale, Auf dem Sand 76, 68309 Mannheim, 0621 / 71 63 591, info@cls-computer.de, Mo-Sa : 09.00 - 19:00 h

