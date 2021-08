Startseite O´zapft is! Heute Tag 7 bei "Die bayerischen Vertriebstage" von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak Pressetext verfasst von connektar am So, 2021-08-08 07:00. Heute Tag 7 bei dem größten Spektakel, das es bisher in Sachen "Feuer für Ihren Vertrieb" gegeben hat. Die Prominenz an TOP-Speakern steht auch schon in ihren Startlöchern. Ab heute 8 Uhr können Sie 24 Stunden all die unten genannten "Brandbeschleuniger" abrufen. Wie Sie hier schon sehen: Ein absolutes Feuerwerk an Wissen und Know-How wie bereits auch an den beiden ersten Tagen. Gratis-Tickets im Wert von 97 Euro noch heute verfügbar an diesem letzten Tag. Hier der Link: https://www.die-bayerischen-vertriebstage.de Die Speaker, jeder für Sie ein absolutes Highlight in Sachen Umsatz-Turbo: > Martin Limbeck

> Uwe Rieder Tag 7, Sonntag, der 8. August 2021, mit folgenden Themen: Martin Limbeck im Interview mit Uwe Rieder über Vertriebsstrategien und seinen Buchbestseller "Nicht gekauft hat er schon". Stephan Heinrich mit "Digitalisierung im Vertrieb? Gescheitert! - Warum viele Unternehmen schlechte Erfahrungen gemacht haben und wie Sie digital und persönlich erfolgreich durchstarten." Und im Interview mit Uwe Rieder. Maxim Mankewich im Interview mit Uwe Rieder über "Erfolg von Genies lernen. | Produktiv wie Elon Musk." Mike Dierssen mit "Begeisterung verkauft! Nichts auf der Welt ist ansteckender als Begeisterung und jeden Morgen musst Du Dich fragen: Welche Ansteckungsgefahr geht heute von mir aus?" Sergej Heck im Interview mit Uwe Rieder über Network Marketing und wie man hier innerhalb von 24 Monaten über 220.000 Partner gewinnt. Andreas Kolos mit "Ich wollte immer der Beste sein. - warum Charisma für den Verkäufer so wichtig ist und was der rote Luftballon damit zu tun hat." Stephy Beck mit "Konkurrenzlos positioniert! Wie Du ein Angebot kreierst, dass Dir Deine Wunsch-Kunden aus den Händen reißen!" Uwe Rieder mit "Wie Sie sofort Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung in Umsatz umwandeln, ohne weiterhin unnütze Zeit mit Kaltakquise zu verschwenden." Freuen Sie sich auf insgesamt 7 Tage "Feuer für Ihren Vertrieb": Ihr mächtigstes Werkzeug für Ihren Umsatzturbo ohne Kaltakquise! Wichtig: Gratis-Tickets im Wert von 97 Euro nur noch heute verfügbar. Hier der Link (Klicken Sie hier) Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar - branchenunabhängig. Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

