Startseite Augen lasern in Bratislava? - Besser direkt in Wien bei Smartlaser.at & Eyelaser.at / Eyelaser.ch Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2021-08-06 07:55. Keine Lust mehr auf störende Brillen und/oder lästige Kontaktlinsen? Aber kein Geld, um die Augenlaseroperation gleich zu bezahlen? Bei Smartlaser.at ist das überhaupt kein Problem. Damit Sie Ihr Leben vollkommen unbeschwert leben können - unabhängig von Ihrer derzeitigen Finanzsituation - bietet Smartlaser.at immer wieder aufs Neue hochattraktive Finanzierungsmöglichkeiten. Durch unsere geniale Augenlaserfinanzierung kann man sich für nur 44 EUR pro Monat die Augen lasern lassen. So viel zahlt man in der Regel für Kontaktlinsen. Höchste Qualität ist dabei selbstverständlich garantiert, da Dr. Victor Derhartunian von Eyelaser.at mit der medizinischen Aufsicht der Smartlaser Augenklinik betraut wurde. Eyelaser.at

Victor Derhartunian

Opernring 1 1010 Wien

Österreich E-Mail: info@eyelaser.at

Homepage: https://www.eyelaser.ch

Telefon: 0 50 236 Pressekontakt

Eyelaser.at

Victor Derhartunian

Opernring 1 1010 Wien

Österreich E-Mail: info@eyelaser.at

Homepage: https://www.eyelaser.ch

Telefon: 0 50 236 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 138 Benutzer und 798 Gäste online.