Startseite O´zapft is! Heute Tag 4 bei "Die bayerischen Vertriebstage" von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak Pressetext verfasst von connektar am Do, 2021-08-05 07:15. Heute Tag 4 bei dem größten Spektakel, das es bisher in Sachen "Feuer für Ihren Vertrieb" gegeben hat. Die Prominenz an TOP-Speakern steht auch schon in ihren Startlöchern. Ab heute 8 Uhr können Sie 24 Stunden all die unten genannten "Brandbeschleuniger" abrufen. Wie Sie hier schon sehen: Ein absolutes Feuerwerk an Wissen und Know-How wie bereits auch an den beiden ersten Tagen. Gratis-Tickets im Wert von 97 Euro nur noch heute verfügbar. Hier der Link: https://www.die-bayerischen-vertriebstage.de Die Speaker, jeder für Sie ein absolutes Highlight in Sachen Umsatz-Turbo: > Ralf Schmitz

> Stefan Heller

> Manuel Köstler

> Julien Backhaus

> Carmen Brablec

> Christoph Gruhn

> Karl Werner Schmitz

> René Rink

> Uwe Rieder Tag 4, Donnerstag, der 5. August 2021, mit folgenden Themen: Ralf Schmitz im Interview mit Uwe Rieder über "Affiliate Marketing ist das geilste Business der Welt" Stefan Heller mit "Anhaun- Umhaun- Abhaun oder besser Nachhaltige Kundenbeziehung!" Manuel Köstler mit "No Branding - No Sales" Julien Backhaus im Interview mit Uwe Rieder über Ego, Erfolg und sein neues Buch "Bullshit Rules" Carmen Brablec mit "Image-Sells - 6 Schlüsselfaktoren, zu einem Image das für Dich verkauft" Christoph Gruhn mit "Storytelling im Email Marketing - so weckst Du mit Deinen Mails die Begierde Deiner Kunden" Karl Werner Schmitz mit "Haptik 2 Online" René Rink mit "Leuchtturm-Marketing: Von 0 € auf 10.000 €/Monat durch dein Feuer" Uwe Rieder mit "Warum die traditionelle Kaltakquise heutzutage nicht mehr funktioniert und Sie dadurch monatlich tausende von Euro Umsatz verlieren!" Freuen Sie sich nun auf 7 Tage "Feuer für Ihren Vertrieb": Ihr mächtigstes Werkzeug für Ihren Umsatzturbo ohne Kaltakquise! Wichtig: Gratis-Tickets im Wert von 97 Euro nur noch heute verfügbar. Hier der Link (Klicken Sie hier) Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Herr Uwe Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

Deutschland fon ..: 081312777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar - branchenunabhängig. Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Frau Peggy Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau fon ..: 08131.2777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

