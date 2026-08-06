Zeit die nie vergeht - Der neue Song von Ralph Bogard

Ein Schlager-Remake des alten Klassikers

Manche Songs verschwinden nie - sie warten nur auf ihren nächsten Moment.

"ZEIT DIE NIE VERGEHT" wurde 1985 von PERL (geschrieben von dessen Front-Sänger Michael Barakowski), zum Kulthit und zum emotionalen Spiegel einer ganzen Generation. Ein Lied über Sehnsucht, Hoffnung und die große Liebe - zeitlos in seiner Aussage, unvergessen in seinem Gefühl.

Für RALPH BOGARD ist dieser Klassiker seit jeher ein fester Bestandteil seines musikalischen Weges. Über Jahre hinweg hat er den Song immer wieder live interpretiert - jetzt verleiht er ihm erstmals seine ganz eigene, unverwechselbare Note und erfüllt sich damit einen lang gehegten musikalischen Traum.

Mit der "ZEIT DIE NIE VERGEHT (Musical-Radio-Version)" entstand eine moderne

Neuinterpretation des Klassikers: dichter Sound, neue musikalische Elemente und eine frische Dramaturgie treffen auf die emotionale Kraft des Originals.

Gleichzeitig ist der Song Ausgangspunkt für das gleichnamige Musical aus dem Hause XENIA Records und JAY KAY Event & Music, bei dem RALPH BOGARD in diesem Jahr sein 20-jähriges Label-Jubiläum feiern konnte. Im Zentrum des Musicals steht die Geschichte, die das Lied erzählt - das Warten auf die große Liebe, neu gedacht für die Bühne. Ein Klassiker im neuen Gewand - intensiv, nahbar und

aktueller denn je: RALPH BOGARD und "ZEIT DIE NIE VERGEHT (Musical-Radio-Version)"

Label: Xenia Records, LC 09002

VÖ-Datum: 17.07.2026

Quelle: Xenia Records

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