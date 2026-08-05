High Tide schließt vorrangige besicherte Kreditfazilität in Höhe von 40 Mio. $ ab

Die neue Kreditfazilität bietet dem Unternehmen deutlich mehr finanzielle Flexibilität und senkt die Kapitalkosten

CALGARY, AB, 5. August 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echte Werte zu schaffen - hat heute bekannt gegeben, dass die im Vorfeld angekündigte vorrangig besicherte Kreditfazilität bei der Bank of Montreal (BMO) mit einem Gesamtnennbetrag von 40 Mio. CAD (die neue Kreditfazilität) nun abgeschlossen ist.

Der Abschluss folgt auf die Mitteilung des Unternehmens vom 15. Juni 2026, dass das Unternehmen die Zusage für ein besichertes Darlehen von der BMO erhalten hat. In Verbindung mit dem Abschluss hat High Tide sein bestehendes vorrangiges Darlehen bei der ConnectFirst Credit Union zurückgezahlt und den Vertrag beendet.

Einzelheiten der Transaktion

Die neue Kreditfazilität umfasst:

- Einen zugesagten revolvierenden Kreditrahmen über 25 Mio. CAD mit einer Laufzeit von drei Jahren. Ein Teil dieses Kreditrahmens wurde zur Rückzahlung des ausstehenden Darlehens bei der ConnectFirst Credit Union in Höhe von 6,0 Mio. CAD verwendet. Der verbleibende Kreditrahmen steht für das allgemeine Betriebskapital und Unternehmenszwecke sowie für genehmigte Übernahmen und Beteiligungen zur Verfügung.

- Ein zugesagtes Darlehen mit verzögerter Inanspruchnahme über 15 Mio. CAD zur Refinanzierung der bestehenden nachrangigen Schuldverschreibungen des Unternehmens über 15 Mio. CAD.

Die neue Kreditfazilität ist im Wesentlichen durch alle Vermögenswerte des Unternehmens und bestimmter Tochtergesellschaften besichert und es gelten die üblichen Finanzierungsbedingungen und sonstigen Auflagen.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 229 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Im Jahr 2025 war das Unternehmen der erste nordamerikanische Cannabis-Anbieter, der eine stationäre Verkaufsstelle in Deutschland eröffnete.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 14 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das für den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen aufgebaut wurde. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) als Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com , um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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