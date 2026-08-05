Kleen Hy-Dro-Gen Inc. freut sich, die doppelte Zertifizierung nach ISO 9001:2015 und TSSA bekannt zu geben, die die betriebliche

Wichtige behördliche Zulassungen und Zertifizierungen im Qualitätsmanagement versetzen den an der CSE notierten Anbieter von sauberen Energietechnologien in die Lage, die Kommerzialisierung zu beschleunigen und potenziell bedeutende Unternehmensaufträge zur Herstellung und zum Vertrieb von emissionsfreien Heizsystemen für Privathaushalte und Gewerbe zu gewinnen, die Wasserstoff als Wärmeenergiequelle nutzen.

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 4. August 2026 / Kleen-Hy-Dro-Gen Inc. (das Unternehmen) (CSE:KLN) freut sich bekannt zu geben, dass es für sein Flaggschiffprodukt, das KLEEN HEAT On-Demand-Wasserstoff-Heizsystem, offiziell sowohl die Zertifizierung nach der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001:2015 als auch die Zertifizierung durch die Aufsichtsbehörde Technical Standards and Safety Authority (TSSA) erhalten hat.

Diese doppelte Zertifizierung stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar und bestätigt durch eine unabhängige Überprüfung durch Dritte die Qualitätssicherungsstruktur, die Standards des Engineering sowie die Einhaltung der behördlichen Sicherheitsvorschriften im Zusammenhang mit der Kleen-Heat-Technologie. Damit kommt das Unternehmen seinem Ziel näher, das System sicher in Heizungsanwendungen ohne CO-Emissionen einzusetzen.

BEHÖRDLICHE UND QUALITÄTSZERTIFIZIERUNGEN:

· ISO 9001:2015-Zertifizierung: Vollständige Zertifizierung nach internationalen Normen für Qualitätsmanagementsysteme (QMS), einschließlich risikobasierter Betriebsplanung, strenger Qualitätsmanagementprozesse für Kunden und kontinuierlicher Prozessoptimierung.

· TSSA-Zertifizierung: Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und technischen Sicherheitsstandards, die von der Technical Standards and Safety Authority (TSSA) der Provinz Ontario vorgeschrieben sind; damit wird die offizielle behördliche Genehmigung für den Betrieb spezialisierter technischer Systeme und Druckgeräte mit einer kanadischen Registrierungsnummer erteilt.

Die Zertifizierung nach ISO 9001:2015 wurde nach einem umfassenden unabhängigen Audit der Unternehmensprozesse, der Arbeitsabläufe im Bereich des Engineerings, des Lieferkettenmanagements und der Qualitätskontrollsysteme des Unternehmens erteilt. ISO 9001:2015 gilt weltweit als der Goldstandard für Qualitätsmanagement und erfordert nachweisliche Führungsverantwortung, Risikomanagement und kontinuierliche Verbesserung.

Ergänzend zur ISO-Zertifizierung berechtigt die TSSA-Zertifizierung das Unternehmen, regulierte Kleen-Wasserstoffgeneratorsysteme und technische Ausrüstung gemäß dem Technical Standards and Safety Act, 2000 der Provinz Ontario zu entwerfen, zu betreiben, zu installieren und zu warten. Die Einhaltung der TSSA-Vorgaben gewährleistet die strikte Befolgung gesetzlicher Sicherheitsvorschriften, Rahmenbedingungen für die Arbeitssicherheit und Umweltschutzauflagen.

Die Erlangung sowohl der ISO 9001:2015- als auch der TSSA-Zertifizierung stellt einen bahnbrechenden Fortschritt für Kleen-Hy-Dro-Gen Inc. sowie für unsere Geschäftspartner, kommunalen Entscheidungsträger und Akteure an den Kapitalmärkten dar. Diese Zertifizierungen bieten eine strenge, unabhängige Bestätigung unserer betrieblichen Disziplin und unserer technischen Sicherheitsstandards. Als börsennotiertes Unternehmen an der Canadian Securities Exchange bestätigt der Aufbau einer zertifizierten Qualitäts- und regulatorischen Sicherheitsinfrastruktur unseren Wettbewerbsvorteil bei der Teilnahme an Ausschreibungen für saubere Energie auf Unternehmensebene und unterstützt damit die Ziele der CO-Neutralität sowie die Steigerung des Shareholder Value.

- [Thomas Fairfull], [President / Chief Executive Officer], Kleen-Hy-Dro-Gen Inc.

Strategische und wirtschaftliche Auswirkungen

· Vorqualifizierung für Ausschreibungen von Großunternehmen und Kommunen: Die Zertifizierungen nach ISO 9001:2015 und TSSA erfüllen die verbindlichen Voraussetzungen für Anbieter bei großen Ausschreibungen für saubere Technologien in der Industrie, im institutionellen Bereich und bei Kommunen.

· Standardisierte Steuerung der Betriebsrisiken: Es werden geprüfte, unternehmensweite Qualitäts- und Sicherheitskontrollen etabliert, die Betriebsrisiken mindern und die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften an allen Betriebsstandorten gewährleisten.

· Skalierbare Infrastruktur für Wachstum: Strukturierte QMS-Protokolle unterstützen eine nahtlose Skalierung bei laufenden Technologieeinführungen und geografischen Expansionsinitiativen.

· Erhöhte Kapitalmarkt-Disziplin: Bietet aktuellen und potenziellen Aktionären einen verifizierten Nachweis für strukturelle Disziplin, Einhaltung regulatorischer Vorschriften und unternehmerische Umsetzungsstärke.

Über Kleen-Hy-Dro-Gen Inc.

Kleen-Hy-Dro-Gen Inc. (CSE:KLN) ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen im Bereich der sauberen Energietechnologie, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung fortschrittlicher Energielösungen, spezialisierter technischer Systeme und nachhaltiger Infrastruktur konzentriert. Das Unternehmen hat sich technischer Exzellenz, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und dem Umweltschutz verschrieben und bedient gewerbliche, industrielle und kommunale Märkte. Weitere Informationen finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf der Unternehmenswebsite unter www.KleenH2.com .

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN

KLEEN HY-DRO-GEN-INC.

Thomas Fairfull

Telefon: +1 905-619-9413

E-Mail: Thomas@kleenH2.com

Website: www.KleenH2.com

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen durch Wörter wie antizipieren, erwarten, planen, glauben, beabsichtigen, prognostizieren, budgetieren, vorhersagen, voraussehen, anstreben, schätzen, kann, wird, sollte, könnte und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur Eignung des Unternehmens für große Ausschreibungen im gewerblichen und kommunalen Bereich, zum Potenzial einer beschleunigten Kommerzialisierung, zum Potenzial für bedeutende Unternehmensaufträge, zum Einsatz der Systeme des Unternehmens in einer sicheren, CO-freien Heizungsanwendung, zur Marktexpansion, zur operativen Skalierbarkeit, zum Technologieeinsatz sowie zu den Wachstumsaussichten des Unternehmens, die sich aus den Zertifizierungen nach ISO 9001:2015 und TSSA ergeben. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Marktnachfrage, der Kontinuität der regulatorischen Rahmenbedingungen, der technischen Fähigkeiten und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu den wesentlichen Risikofaktoren zählen Änderungen der Regulierungspolitik, Wettbewerbsdruck, Risiken bei der kommerziellen Umsetzung, Konjunkturabschwünge sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Regulierungsunterlagen von Kleen-Hy-Dro-Gen Inc. auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca ausführlich beschrieben sind. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Haftungsausschluss der Börse: Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QUELLE: KLEEN HY-DRO-GEN INC.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kleen HY-DRO-GEN Inc.

IR

1885 Clements Rd., Unit 253,

L1W 3V4 Pickering, Ontario

Kanada

email : info@kleenh2.com

Pressekontakt:

Kleen HY-DRO-GEN Inc.

IR

1885 Clements Rd., Unit 253,

L1W 3V4 Pickering, Ontario

email : info@kleenh2.com