SAGA Metals schließt eine Verkaufsvereinbarung für das Eisenerzprojekt North Wind in Labrador ab

VANCOUVER, B.C. - 5. August 2026 / IRW-Press / SAGA Metals Corp. (SAGA oder das Unternehmen) (TSXV: SAGA) (OTCQB: SAGMF) (FWB: 20H), ein nordamerikanisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung kritischer Minerale spezialisiert, freut sich, den Abschluss einer Verkaufsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Orion Iron Ore Ltd. (Orion), einem unabhängigen Verkäufer, bekanntzugeben.

Orion ist ein privates Eisenerz-Explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt darauf liegt, durch das Abstecken und strategische Übernahmen von vielversprechenden Grundstücken einen bedeutenden Eisenkomplex im Labrador Trough aufzubauen und weiterzuentwickeln. Das Unternehmen wird von einem Team aus erfahrenen Fachleuten geführt, die die bereits vorhandene, erstklassige Infrastruktur der Region sowie die jahrzehntelange historische Explorationsgeschichte nutzen wollen, um die Zielbestimmung und Ressourcenabgrenzung zu beschleunigen - mit dem Ziel, innerhalb der nächsten 12 Monate an die Börse zu gehen.

Mike Stier, CEO & Direktor von SAGA Metals, kommentierte:

Wir glauben, dass jedes Asset in unserem Portfolio bedeutendes Potenzial im Bereich kritischer Minerale birgt. Bei der Entwicklung unserer Projekt-Pipeline in den letzten Jahren bewiesen wir immer wieder unsere Fähigkeit, durch nicht verwässernde Maßnahmen Aktionärswert zu schaffen, wie z. B. bei unseren früheren Geschäften mit Rio Tinto. Die Verkaufsvereinbarung zum Eisenerzprojekt North Wind setzt diesen disziplinierten Ansatz fort. Durch die Sicherung einer Beteiligung an Orion, einen Sitz im Board und den Einbehalt einer Royalty behalten wir ein bedeutendes Aufwärtspotenzial im Labrador Trough bei und verstärken unseren Fokus auf unsere bedeutenden kritischen Mineral-Assets. Die Transaktion spiegelt unsere andauernde Verpflichtung zu durchdachter und strategischer Werterschließung für unsere Investoren wider.

Der Labrador Trough ist eine wichtige geologische Struktur des Paläoproterozoikums, die sich über ungefähr 1600 Kilometer vom nördlichen Québec nach Labrador erstreckt. Dieser lineare Gürtel aus Sediment- und Vulkangestein, der im Riftbecken des frühen Proterozoikums entstand, enthält gebänderte Eisenformationen der Sokoman-Formation in der Knob Lake-Gruppe. Seit den 1950er Jahren produzierte der Bezirk weit mehr als 3 Milliarden Tonnen Eisenerz und unterstützt weiterhin aktiven Bergbau und Exploration.

Orions derzeitiges Portfolio konzentriert sich auf zwei sich ergänzende Liegenschaften in diesem erwiesenen Korridor. Die Liegenschaft H2 umfasst 11.425 Hektar in Labrador, weniger als 10 Kilometer von Schefferville entfernt. Es liegen vollständige Genehmigungen für Explorationsarbeiten der frühen Stufe, einschließlich Prospektionsarbeiten und Schüfgrabungen, vor. Hochgradige Hämatit- und Magnetitvorkommen, die durch historische Grabungen, IP- und luftgestützte magnetische Untersuchungen unterstützt werden, treten entlang nordwestlich verlaufender Strukturen auf, die offen bleiben und relativ wenig erforscht sind. Das Gebiet liegt unmittelbar entlang des Streichens aktiver Bergbaubetriebe unter der Kontrolle von Tata Steel und Vale sowie dem Joint Venture Cyclone Metals-Vale in Block 103 und grenzt an mehrere Lagerstätten von Labrador Iron Mines, und profitiert von direktem Zugang zur Bahnlinie Schefferville-Sept-Îles, der hydroelektrischen Station Menihek und einem extensiven Straßennetz.

Die Liegenschaft Lac Le Fer, ungefähr 25 bis 100 Kilometer nordwestlich von Schefferville im nordöstlichen Québec, umfasst ungefähr 37.000 Hektar über 738 Claims in drei zusammenhängenden Blöcken. Unter diesen Claims liegt die gleiche dicht gefaltete und strukturell verdickte Eisenformation Sokoman, in der sich die Erzvorkommen Goodwood mit Direktversand von Tata Steel und die 16-Milliarden-Tonnen Takonit-Ressource Full Moon von Champion Iron befinden. Oberflächenproben lieferten 80 Gesteinsproben mit mehr als 55 % Fe2O3 entlang einer kontinuierlichen Streichlänge von 20 Kilometern, die mit starken nordwestlich verlaufenden magnetischen Anomalien zusammentrifft.

050826_SAGA_de_Prcom.001

Abbildung 1: Regionale Karte mit Darstellung der Landposition von Orion Iron Ore, einschließlich des Eisenerzprojekts North Wind, in Bezug auf die nahegelegenen Eisenvorkommen im Labrador Trough.

Zusammen mit der Liegenschaft North Wind von Saga verleihen diese beiden Liegenschaften Orion eine Projektbasis in Distriktgröße in einer der ergiebigsten und infrastrukturreichsten Eisenerzregionen der Welt.

Eisenerz-Liegenschaft North Wind von SAGA

Die Eisenerz-Liegenschaft North Wind liegt 16 Kilometer südwestlich von Schefferville, Quebec, und umfasst 6.375 Hektar über 255 Claim-Blöcke unter einer einzigen Lizenz. Der geologische Rahmen enthält bedeutendes Potenzial, gestützt auf einen Teil einer historischen Ressourcenschätzung (NI 43-101-konform), die im Jahr 2013 von New Millennium Iron erstellt wurde.

Wichtige Highlights zu den Liegenschaften

- Hochgradiges Eisenerz-Potenzial: Eisengehalt (Fe2O3) in Stichproben aus der Sokoman-Formation ergibt hohe Werte von 84,57 % Fe2O3, mit durchgehend hohem Gehalt in der niedrigen, mittleren und oberen Eisen-Stratigraphie. Die hochgradigsten Stichproben aus dem Jahr 2025 ergaben 79,26 % Fe2O3, aus der mittleren Eisen-Formation

- Magnetitreiches Erz: Davis Tube-Trennungsverfahren bestätigen das Vorhandensein von magnetitreichem Takoniterz, sowie das Vorhandensein von Hämatit, Limonit und Goethit. Diese Ergebnisse sind mit historischen regionalen Ressourcen in den Vorkommen KéMag, Sheps Lake und Perrault Lake vergleichbar, die starke Ressourcenschätzungen aufwiesen.

- Extensive Mineralisierungszone: Feldarbeiten identifizierten Eisenerzmineralisierung über einen 4 Kilometer langen, von Nordwest nach Südost verlaufenden Trend, mit Hinweisen auf die Fortsetzung der Mineralisierungszone nach Südosten. Kartierungen in dem Gebiet lassen vermuten, dass die Einheiten flach nach Nordosten abfallen, was gut zugängliche Bohrziele für die Ressourcenschätzung bedeuten würde. Die Oberflächenmächtigkeit des mineralisierten Trends reicht von 600 bis 700 Meter, und gibt Aufschluss über die potenzielle Größe des Projekts.

Der Labrador Trough: Eine äußerst ergiebige und weltweit anerkannte Eisenregion in Kanada

Im Februar 2025 gab Cyclone Metals Limited (ASX: CLE) die Unterzeichnung einer bindenden Vereinbarung mit Vale S.A. zur gemeinsamen Entwicklung seines Eisenerzprojekts Iron Bear bekannt (siehe Abbildung 1 oben zur Lage des Projekts). Nach den Bedingungen der Vereinbarung hat Vale das Recht, dem Projekt Iron Bear eine Finanzierung von bis zu 138 Millionen USD in zwei Phasen zur Verfügung zu stellen und dadurch 75 % am Projekt zu erwerben. Wenn Vale die Entscheidung zum Abbau trifft, kann das Unternehmen sich entscheiden, die verbleibenden 25 % am Projekt Iron Bear zu einem fairen Marktpreis zu erwerben oder Cyclone ohne Verwässerung bis zur Produktion zu bringen.

Wie im Juni dieses Jahres berichtet, erhielt Iron Bear Resources Ltd. eine weitere Finanzierung in Höhe von 2 Millionen USD von Vale S.A. für sein Vorzeige-Eisenerz-Projekt Iron Bear im Labrador Trough, Neufundland und Labrador. Dies stellt die vierte Zahlung im Rahmen einer bindenden Entwicklungsvereinbarung dar, und bringt Vales Beitrag auf insgesamt 16,7 Millionen USD, mit einer letzten Rate von 1,3 Millionen USD, die in diesem Sommer erwartet wird. Die Partnerschaft erlaubt Vale, bis zu 138 Millionen USD in zwei Phasen zu investieren und eine Beteiligung von 75 % am Projekt zu erwerben.

Bedingungen der Transaktion

Im Gegenzug für den Verkauf der Liegenschaft an Orion, erhält SAGA wie folgt:

- 4.000.000 Stammaktien an Orion

- 1 Sitz im Board von Orion, der von SAGAs CEO Mike Stier gehalten wird und Aufsicht über das Unternehmen ermöglicht

- 2 % Gross Overriding Royalty (GORR)

o Kaufoption zur Royalty:

§ 1 % kann jederzeit zurückgekauft werden, am oder vor dem Termin des Beginns der kommerziellen Produktion zu einem Preis von 500.000 Dollar

§ Nach dem vierten Jahrestag, aber vor dem Datum des Beginns der kommerziellen Produktion (wenn zutreffend), zu einem Preis von 1.500.000,00 Dollar

Qualifizierte Person

Dr. A. Miller, P. Geo., PEGNL ist als unabhängige qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 tätig und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über SAGA Metals Corp.

SAGA Metals Corp. ist ein nordamerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Entdeckung einer Vielzahl kritischer Rohstoffe konzentriert, die den Übergang Nordamerikas zu einer sicheren Versorgung unterstützen. Das zu 100 % unternehmenseigene Ti-V-Fe-Projekt Radar umfasst 24.175 Hektar und umschließt den gesamten Dykes River Intrusive Complex, der auf einer Fläche von 160 km² in der Nähe von Cartwright, Labrador, kartiert wurde. Die bisherigen Explorationsarbeiten, darunter Bohrungen über insgesamt 20.850 m in den Zonen Hawkeye und Trapper, haben eine große, mineralisierte, geschichtete mafische Intrusion bestätigt, die vanadiumhaltigen Titanomagnetit (VTM) und Ilmenitmineralisierung mit durchweg einheitlichen Gehalten an Titan, Vanadium und Eisen enthält.

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Wolverine für schwere Seltenerdmetalle in Labrador ist ein oberflächennahes REE-System, das in einem peralkalischen Caldera-Komplex vorkommt, der starke geologische Ähnlichkeiten mit den Lagerstätten Tanbreez und Strange Lake aufweist. Das Projekt weist eine durchgängige Mineralisierung mit Zonen auf, die sich über eine Fläche von 26 km² erstrecken, einschließlich Bohrergebnissen von bis zu 2,03 % TREO und einem Gehalt von etwa 28 % HREO sowie Proben mit bis zu 21,6 % TREO.

Das zu 100 % unternehmenseigene Double-Mer-Uranprojekt umfasst eine Fläche von 25.600 Hektar und weist radiometrische Urananomalien auf, die einen 18 km langen Ost-West-Trend hervorheben, wobei ein bestätigter Abschnitt von 14 km Proben mit Gehalten von bis zu 0,428 % UO geliefert hat (Technischer Bericht Double Mer 2024).

Außerdem ist SAGA Eigentümer des Lithiumprojekts Legacy in der Region Eeyou Istchee James Bay von Quebec. Dieses Projekt hat eine Fläche von 72.701 Hektar und weist ähnliche geologische Merkmale auf wie benachbarte Gebiete, die derzeit von Rio Tinto, Li-FT Power, SOQUEM und Loyal Metals erkundet werden.

Mit einem Portfolio, das wichtige Rohstoffe für eine Zukunft sauberer Energien umfasst, ist SAGA strategisch gut positioniert, um eine wichtige Rolle bei der Sicherung kritischer Rohstoffe zu spielen.

Im Namen des Board of Directors

Mike Stier, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Rob Guzman, Investor Relations

SAGA Metals Corp.

Tel: +1 (844) 724-2638

E-Mail: rob@sagametals.com

www.sagametals.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, könnte, sollte, rechnet mit, erwartet, glaubt und ähnliche Ausdrücke oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen zu dem Verkauf des Eisenerzprojekts des Unternehmens North Wind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, umfassen unter anderem Veränderungen der Lage an den Aktien- und Anleihemärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen, Umweltrisiken, Einschränkungen des Versicherungsschutzes, inhärente Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung, insbesondere angesichts des frühen Entwicklungsstadiums der Assets des Unternehmens, sowie die Risiken, die in den von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens detailliert beschrieben sind und unter dessen SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca abrufbar sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Dieser Warnhinweis schränkt die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich ein und stellt sie unter den entsprechenden Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann öffentlich aktualisieren oder revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SAGA Metals Corp.

Investor Relations

2288 - 1177 W Hastings St., Vancouver

V6E 2K3 Vancouver

Kanada

email : info@sagametals.com

Pressekontakt:

SAGA Metals Corp.

Investor Relations

2288 - 1177 W Hastings St., Vancouver

V6E 2K3 Vancouver

email : info@sagametals.com