Gold Royalty kauft Nevada-Potenzial - Sierra Madre wird zur Zwei-Minen-Plattform!

Gold Royalty stockt ‚REN' auf und ergänzt Sterling sowie ‚Granite Creek'. Sierra Madre verbindet die laufende ‚La Guitarra' und ‚Del Toro'-Produktion, Plus 30.000 Meter Bohrungen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Gold Royalty Corp. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält entgeltliche IR-/Marketingberaterverträge mit beiden Unternehmen · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 05. August 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold blieb im zweiten Quartal 2026 trotz hoher Volatilität auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. Der LBMA-Nachmittagspreis lag im Durchschnitt bei 4.506,29 USD je Unze - 37 % über dem Vorjahresquartal. Zentralbanken kauften netto 289 Tonnen Gold, während die Minenproduktion um 2 % stieg und das Recycling um 6 % zurückging.

Auch Silber bleibt fundamental unterstützt. Der World Silver Survey 2026 erwartet für das laufende Jahr das sechste Defizitjahr in Folge und nach der im April aktualisierten Schätzung eine Angebotslücke von rund 46,3 Millionen Unzen. Anwendungen in Rechenzentren, KI-Infrastruktur, Elektronik und Fahrzeugtechnik stützen den Verbrauch, auch wenn Einsparungen in der Photovoltaik die industrielle Gesamtnachfrage dämpfen.

In diesem Umfeld verfolgen Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) und Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (WKN: A3CM97) zwei unterschiedliche, aber komplementäre Geschäftsmodelle…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Informationsstand

World Gold Council: Gold Demand Trends Q2 2026. Silver Institute/Metals Focus: World Silver Survey 2026. Gold Royalty Corp.: Meldungen vom 27. April, 6. Mai, 15. Juni und 13. Juli 2026; Kapitalmarktpräsentation Juni 2026. Barrick/Nevada Gold Mines, AngloGold Ashanti und i-80 Gold: öffentliche Projektangaben. Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Q1-2026-Ergebnisse vom 19. Mai, Abschluss der Del-Toro-Übernahme vom 22. Juni, Darlehenstilgung vom 8. Juli und East-District-Genehmigung vom 14. Juli 2026. Informationsstand: 3. August 2026.Intro-Bild-Quelle: stock.adobe.com;

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Art des Inhalts und Vergütung: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung beziehungsweise ein werblicher Promotiontext im Auftrag von Gold Royalty Corp. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält entgeltliche IR-/Marketingbeziehungen mit beiden Unternehmen und vergütet die JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Interessenkonflikte: Nach den für diese Fassung übernommenen Angaben halten Autor und JS Research GmbH keine Long- oder Short-Positionen in den besprochenen Unternehmen und keine Netto-Position von mindestens 0,5 %. Market-Making-, Co-Lead-Manager- oder Investmentbanking-Beziehungen in den vergangenen zwölf Monaten: keine. Beteiligung eines Emittenten von mindestens 5 % an JS Research oder SRC: nein. Diese Angaben sind vor Veröffentlichung nochmals zu bestätigen.

Royalty-spezifische Risiken: Gold Royalty betreibt die zugrunde liegenden Minen und Projekte nicht selbst. Das Unternehmen ist von den Betreibern, deren Finanzkraft, Genehmigungen, Bau- und Produktionsentscheidungen, Reserven, Kosten, Berichterstattung und der Durchsetzbarkeit der Royalty-Verträge abhängig. Royalty-Erlöse können ausbleiben oder später eintreten als erwartet.

Sierra-Madre-spezifische technische Hinweise: Die Produktions- und Ausbauentscheidungen bei La Guitarra beruhen nach Unternehmensangaben wesentlich auf internen Daten, früheren Betriebsinformationen sowie Testabbau und -verarbeitung und nicht auf einer aktuellen Machbarkeitsstudie oder Mineralreserve. Das East-District-Explorationsziel ist konzeptionell und darf nicht als Mineralressource oder Mineralreserve behandelt werden. Del Toro ist ein ehemals produzierendes Projekt; ein Neustart wurde nicht beschlossen.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Betreiber-, Explorations-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Umwelt-, ESG-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Akquisitions-, Integrations-, Bau-, Betriebs-, Kosten-, Sicherheits-, Länder-, Markt-, Liquiditäts- und Totalverlustrisiken. Aktien kleiner Rohstoffgesellschaften können erheblichen Kursschwankungen und geringer Liquidität unterliegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu Produktion, Hochlauf, Kapazitätserweiterung, Bohrbeginn, Ressourcenerweiterung, Del-Toro-Neustart, Royalty-Erlösen, Prognosen und Zeitplänen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Betreiberangaben. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

BaFin-Hinweis: Die JS Research GmbH hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die entsprechende Tätigkeit gemäß § 86 WpHG angezeigt. Diese Anzeige stellt keine Zulassung, Billigung oder inhaltliche Prüfung dieser Veröffentlichung durch die BaFin dar.

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