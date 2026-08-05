Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Nordseeklette" von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Eine Leiche im Ferienhaus, ein zusammengeschlagener Kollege und ein undurchsichtiger Fall mit vielen Motiven und Verdächtigen für Kommissar Torsten Köhler von der Kripo Norden!

Im neuen Ostfrieslandkrimi von Sina Jorritsma wird Kea Ellinger beim Betreten ihres Ferienhauses von einer schockierenden Entdeckung erwartet: Im Schlafzimmer liegt die Leiche ihres Ex-Freundes. Doch warum wurde der Tote vom eigentlichen Tatort in ihr Ferienhaus gebracht - und wer wollte Kea damit belasten? Ein rätselhafter Leichenfund, immer neue Verdächtige und ein weiterer Mord machen diesen Küstenkrimi zu einem packenden Leseerlebnis.

Klappentext:

»Ich wollte diese Klette loswerden, aber doch nicht so!« Als Kea Ellinger ihr Urlaubsdomizil in Norddeich beziehen will, macht sie eine entsetzliche Entdeckung: Im Schlafzimmer liegt eine Leiche! Noch dazu handelt es sich um ihren Ex-Freund, von dem sie sich schon vor Monaten getrennt hat, den sie aber nicht wirklich loswerde. Kommissar Torsten Köhler ist fassungslos, denn der Tote war zuvor aus einem anderen Ferienapartment, welches der eigentliche Tatort war, verschwunden. Dort hatte ihn der Kleinkriminelle Lars Schroth gefunden, der glaubte, sich mit der Anzeige des Leichenfunds weiteren Ermittlungen wegen Zechprellerei entziehen zu können. Eine herausfordernde Gesamtsituation, denn Köhler muss allein, ohne seinen Partner Gerrit Wolter ermitteln, der niedergeschlagen wurde. Was hat Schroth mit der ganzen Sache zu tun? Er wird zwar kaum selbst der Mörder sein und dann die Polizei zum Tatort führen, aber weshalb war er dort? Und Kea Ellinger? Ermordete sie den nervigen Ex in einem Apartment und schleppte dann die Leiche in ihr eigenes Ferienhaus? Absurd! Köhler befragt Zeugen, versucht, einen logischen Ablauf in die Ereignisse zu bekommen, doch je mehr er herausfindet, desto undurchsichtiger wird das Ganze: neue Motive, neue Verdächtige und dann findet er eine weitere Leiche …

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Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Zur Reihe "Köhler und Wolter ermitteln":

Als ehemaliger Zielfahnder des BKA ist Kommissar Torsten Köhler unter den ostfriesischen Polizisten ein echter Exot. Nach Jahren ständiger Todesgefahr und einem schweren persönlichen Schicksalsschlag hat er sich zur Kripo Norden ins beschauliche Ostfriesland versetzen lassen.

Doch auch auf dem platten Land ist es nicht so friedlich, wie es scheint … Gemeinsam mit seinem Kollegen Gerrit Wolter geht der Ex-BKA-Mann in Ostfriesland auf Verbrecherjagd. Das Duo der Kripo Norden löst jeden Mordfall - mit kühlem Kopf und oft auch ganz unkonventionell.

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Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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