Vier Sommerabende - Vier musikalische Welten

Saarburg, August 2026 - Vier Konzerte, vier völlig unterschiedliche Stilrichtungen und doch ein gemeinsamer Gedanke: Musik verbindet Menschen und lädt zu Begegnungen ein.

Im August präsentiert die Kulturgießerei Saarburg ein Programm, das von den großen Rockklassikern Peter Maffays über traditionelle Klänge Irlands und Schottlands bis zum temperamentvollen Flamenco und den schillernden Melodien der Goldenen Zwanziger reicht.

Den Auftakt macht am 8. August die Peter Maffay Show Band, ehe eine Woche später das Leipziger Trio Winding Path mit authentischem Irish Folk nach Saarburg kommt. Am 22. August entführt Sabine Jordan mit ihrem Ensemble in die faszinierende Welt des Flamenco. Den Konzertmonat beschließt das Kareol Tanzorchester am 29. August mit einer ebenso humorvollen wie mitreißenden Hommage an die Goldenen Zwanziger. Es ist gleichzeitig der Auftakt für eine Reihe von Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz.

"Jeder dieser Abende hat seinen ganz eigenen Charakter", sagt Dr. Anette Barth, Kuratorin der Kulturbühne und Geschäftsführerin der Kulturgießerei Saarburg. "Uns war wichtig, ein Programm zusammenzustellen, das musikalische Vielfalt zeigt und Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen anspricht."

Die vier Konzerte im Einzelnen

Samstag, 8. August 2026 | 19:30 Uhr

Peter Maffay Show Band - Weil es euch gibt

Peter Maffays Musik lebt weiter: Mit ihrer Tournee "Weil es euch gibt" gastiert die Peter Maffay Show Band am Samstag, 8. August 2026, in der Kulturgießerei Saarburg - als einzige Station der Tournee in der Saar-Lor-Lux-Region. Die Band verbindet eine besondere Geschichte mit dem Original: Peter Maffay wurde auf die Musiker aufmerksam, lud sie zu sich ein und stand mehrfach gemeinsam mit ihnen auf der Bühne. 2018 entstand ihr Album im legendären Red-Rooster-Studio. Frontmann Steven Gärtner und seine siebenköpfige Band präsentieren die größten Hits aus über 50 Jahren Maffay-Geschichte - darunter "Über sieben Brücken", "Sonne in der Nacht", "Nessaja", "So bist du" und viele weitere Klassiker.

Die Kulturgießerei setzt mit dem Konzert bewusst einen besonderen Akzent im Sommerprogramm 2026 und lädt Musikfans aus der gesamten Saar-Lor-Lux-Region nach Saarburg ein.

_Tickets im Vorverkauf: 35 € | ermäßigt: 17,50 € _

Samstag, 15. August 2026 | 19:30 Uhr

Winding Path - Ever the Winds

Das Leipziger Trio Winding Path entführt sein Publikum auf eine musikalische Reise nach Irland und Schottland. Mit Harfe, Whistles, Fidel, Bouzouki und Gesang erklingen traditionelle Reels, Jigs und Balladen ebenso wie stimmungsvolle Instrumentalstücke. Zwischen den Musikstücken erzählen die Musiker Wissenswertes über die Geschichte der Folk-Musik und die außergewöhnlichen Instrumente. So entsteht ein Konzert, das authentische Tradition mit lebendiger Erzählkunst verbindet und die Atmosphäre der Grünen Insel unmittelbar erlebbar macht.

_Tickets im Vorverkauf: 25 € | ermäßigt: 12,50 €_

Samstag, 22. August 2026 | 20:00 Uhr

Compañia Flamenca Sabine Jordan - "Labirinto"

Mit "Labirinto" entführen Sabine Jordan, Johannes Doschew und Peer Fritze das Publikum in die faszinierende Welt des Flamenco. Tanz, Gesang, Gitarre und Percussion bilden ein intensives Zusammenspiel, das die Leidenschaft und Ausdruckskraft dieser andalusischen Kunstform eindrucksvoll erlebbar macht. Tradition und künstlerische Individualität verbinden sich dabei zu einem atmosphärischen Konzerterlebnis.

_Tickets im Vorverkauf: 28 € | ermäßigt: 14 €_

Samstag, 29. August 2026 | 19:00 Uhr

Kareol Tanzorchester - The Roaring Twenties

Eine musikalische Zeitreise in die Goldenen Zwanziger verspricht das Konzert des Kareol Tanzorchesters am Samstag, 29. August, in der Kulturgießerei Saarburg. Das neunköpfige Ensemble lässt mit Jazz, Schlagern und Chansons der Weimarer Republik eine Epoche zwischen Glanz, Aufbruch und Vergnügungslust wieder aufleben. Dabei geht es weit über ein klassisches Konzert hinaus: Authentische Kostüme, humorvolle Moderation, Stepptanz-Einlagen und eine mitreißende Bühnenshow machen den Abend zu einem Gesamterlebnis.

Zum Repertoire gehören bekannte Ohrwürmer wie "Mein kleiner grüner Kaktus", "Ausgerechnet Bananen" oder "Ich wollt', ich wär' ein Huhn", ebenso wie selten zu hörende musikalische Entdeckungen aus der Blütezeit der Tanzorchester. Zwischen Charleston, Foxtrott und Jazz entsteht so das Lebensgefühl einer Zeit, die bis heute fasziniert - mit all ihrer Eleganz, ihrem Witz und ihrer künstlerischen Vielfalt.

Passend zum Thema sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen, selbst Teil der Zeitreise zu werden: Wer kostümiert im Stil der Goldenen Zwanziger erscheint, erhält ein Freigetränk.

_Tickets im Vorverkauf: 35 € | ermäßigt: 17,50 €_

Tickets

Tickets sind vorab erhältlich vor Ort oder online unter: https://www.kulturgiesserei-saarburg.de/shop/ sowie an der Abendkasse.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lokales Bündnis für Familie e.V.

Frau Anette Barth

Staden 130

Saarburg 54439

Deutschland

fon ..: 01707207595

web ..: https://www.kulturgiesserei-saarburg.de/

email : geschaeftfuehrerin@kulturgiesserei-saarburg.de

Die Kulturgießerei Saarburg ist ein einzigartiges soziokulturelles Zentrum im Dreiländereck Deutschland-Luxemburg-Frankreich. Ihr Herzstück ist die historische Glockengießerei Mabilon, 1770 von Urbanus Mabilon gegründet. Über zwei Jahrhunderte hinweg wurden hier Glocken gegosse die ihren Weg in Kirchen und Gemeinden auf der ganzen Welt fanden - die letzte im Jahr 2002.

Heute ist das Areal ein lebendiger Kultur- und Begegnungsort: Die ehemalige Gießhalle, ein beeindruckendes Industriedenkmal, dient als atmosphärische Bühne für Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Theater, politische Bildung und kulturelle Formate aller Genres. Dieser authentische Ort mit seinem besonderen "Genius Loci" macht die Kulturbühne der Kulturgießerei zu einer der charakterstärksten Locations der Region.

In den vergangenen zwei Jahren hat die Kulturgießerei einen intensiven Transformationsprozess durchlaufen. Aus der traditionsreichen Kulturbühne wurde eine klare Kulturmarke mit Profil, mit einem inhaltlich geschärften Programm, moderner Außenwirkung, stärkerer Vernetzung im Dreiländereck und einer konsequenten Positionierung zwischen Kulturvermittlung, gesellschaftlicher Verantwortung und kreativer Vielfalt.

Die Kulturgießerei versteht sich heute als kultureller Leuchtturm der Region: ein Ort, der historische Identität mit zeitgenössischer Relevanz verbindet, der Menschen stärkt, Austausch ermöglicht und Kultur als Ressource für eine demokratische, vielfältige Gesellschaft begreift. Unter dem Leitgedanken "Von Saarburg in die Region" strahlt die Kulturbühne weit über die Stadt hinaus - als Impulsgeberin, Möglichmacherin und Brückenbauerin zwischen Kultur, Bildung, Tourismus und sozialem Engagement.

Pressekontakt:

Lokales Bündnis für Familie e.V.

Frau Anette Barth

Staden 130

Saarburg 54439

fon ..: 01707207595

email : kultur@kulturgiesserei-saarburg.de