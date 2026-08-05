Industrie-PCs für Molkereien: Worauf es in der Lebensmittelproduktion wirklich ankommt

Ein neues Praxisvideo von noax zeigt am Beispiel der Molkerei Milchwerk Jäger, wie robuste Industrie-PCs selbst bei Feuchtigkeit, intensiver Reinigung und im 24/7-Betrieb zuverlässig arbeiten.

Neues Praxisvideo von noax zeigt Anforderungen an Industrie-PCs im 24/7-Einsatz der Lebensmittelindustrie

Feuchtigkeit, intensive Reinigungsprozesse, Temperaturschwankungen und ein durchgehender Schichtbetrieb gehören zum Alltag in der Lebensmittelproduktion. Für die eingesetzte IT bedeutet das Höchstleistung unter Bedingungen, bei denen herkömmliche Computer schnell an ihre Grenzen stoßen. Welche Anforderungen moderne Industrie-PCs und HMI-Lösungen in Molkereien und anderen Lebensmittelbetrieben erfüllen müssen, zeigt ein neues Praxisvideo von noax Technologies.

Am Beispiel der Milchwerk Jäger GmbH, der ältesten privaten Molkerei Deutschlands, wird deutlich, wie wichtig robuste und zuverlässige Industrie-PCs für digitale Produktionsprozesse sind. Das Unternehmen setzt seit mehreren Jahren auf Industrie-Panel-PCs von noax und nutzt diese im laufenden Produktionsbetrieb zur Erfassung und Bereitstellung von Produktionsdaten.

"Ein Produktionsleiter hat nur einen Wunsch: Die Produktion soll immer laufen. Mit noax haben wir Geräte gefunden, die genau das ermöglichen. Hundertprozentige Zuverlässigkeit, keine Produktionsausfälle und höchste Zufriedenheit", erklärt Christoph Landenhammer vom Milchwerk Jäger im Video.

Industrie-PCs in hygienekritischen Produktionsumgebungen

Lebensmittelproduzenten stehen vor besonderen Herausforderungen. Hohe Luftfeuchtigkeit, Reinigungschemikalien, salzhaltige Umgebungsluft und strenge Hygienevorschriften erfordern speziell entwickelte Hardware. Industrie-PCs müssen dabei nicht nur zuverlässig arbeiten, sondern auch leicht zu reinigen sein und sich selbst mit Handschuhen sicher bedienen lassen.

"Früher mussten wir teilweise alle sechs Monate Rechner austauschen, weil sie durchgerostet sind", berichtet Thomas Kahn, IT-Leiter der Milchwerk Jäger GmbH. "Seit mehreren Jahren setzen wir noax Geräte ein. Und das Ergebnis ist wirklich hervorragend."

Die im Video gezeigten Industrie-Panel-PCs verfügen über eine geschlossene Bauweise und Schutzarten bis IP66 beziehungsweise IP69K. Dadurch sind sie für anspruchsvolle Produktionsumgebungen in der Lebensmittelindustrie, Molkereien sowie weiteren hygienesensiblen Bereichen ausgelegt.

Digitalisierung braucht zuverlässige Hardware

Neben der Widerstandsfähigkeit der Systeme spielt die Verfügbarkeit der Produktionsdaten eine zentrale Rolle. Industrie-PCs bilden die Schnittstelle zwischen Mitarbeitenden, Maschinen und digitalen Prozessen. Eine hohe Systemverfügbarkeit trägt dazu bei, Transparenz zu schaffen, Prozesse zu optimieren und Produktionsabläufe effizient zu steuern.

Das neue Praxisvideo gibt Einblicke in die Anforderungen der Lebensmittelproduktion und zeigt, welche Rolle robuste Industrie-PCs bei der Digitalisierung moderner Produktionsumgebungen spielen.

Weitere Informationen zu Industrie-PCs für die Lebensmittelproduktion:

https://www.noax.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

noax Technologies AG

Frau Verena Schechner

Am Forst 6

85560 Ebersberg

Deutschland

fon ..: 0 80 92-85 36-0

web ..: http://www.noax.com

email : info@noax.com

Die noax Technologies AG zählt zu den führenden Anbietern für qualitativ hochwertige, robuste und zuverlässige Industrie Panel PCs. Niedriger Stromverbrauch, sparsamer Umgang mit Rohstoffen, Langlebigkeit, Abfallvermeidung und der weitgehende Einsatz von wiederverwertbaren Materialien machen Industriehardware von noax zu einer Investition, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch in die Zukunft weist.

Das Unternehmen kann auf über 25 Jahre Erfahrung in der Eigenentwicklung und -produktion von komplett geschlossenen Systemen verweisen. Darüber hinaus bietet noax seinen Kunden ein umfassendes Dienstleistungsspektrum, das von der Beratung, dem Vertrieb sowie dem Service und Support reicht. noax Industrie-PCs sind weltweit in den rauesten Industrie-Umgebungen bei namhaften Unternehmen z.B. in der Automobil-, Logistik-, Lebensmittel- und Chemiebranche im Einsatz. Hierbei beweisen die speziell für die Industrie entwickelten Touch Panel Computer täglich ihre Beständigkeit gegenüber Hitze, Kälte, Nässe, Staub, Vibrationen oder Schock.

Für seine Innovationskraft wurde noax 2024 mit dem TOP 100 Award ausgezeichnet.

Pressekontakt:

die marketingarchitekten

Frau Barbara Maurer

Fasanenstr. 22

85591 Vaterstetten

fon ..: 08106-9292326

email : noax@diemarketingarchitekten.de