Fisklmate startet exklusive Partnerschaft mit Fiskl: KI-native Buchhaltung für den deutschen Mittelstand

Rechtzeitig zur Einführung den strengeren Vorgaben bei der E-Rechnung bringt Fisklmate eine globale KI-native Buchhaltungsplattform mit lokaler Finance-as-a-Service-Expertise nach Deutschland.

München, 04. August 2026

Unternehmen in Deutschland kennen die Herausforderungen: Compliance-Vorgaben verschärfen sich, der Empfang elektronischer Rechnungen ist bereits verpflichtend, und ab 2027 wird die strukturierte B2B-E-Rechnung zur Pflicht. Gleichzeitig fehlt es an qualifiziertem Personal - bei Unternehmen ebenso wie bei Steuerkanzleien. Der Druck, diese Lücke durch Digitalisierung zu schließen, wächst. Was Unternehmer:innen dabei nicht wollen: eine weitere Self-Service-App. Was sie brauchen: einen Partner, der mitwächst.Und genau das bietet Fisklmate.

Wir von Fisklmate erledigen deine Finanzen mit KI und kümmern uns um Planung, Buchhaltung, Lohn und Jahresabschluss.

Mit unserer Software behältst du immer den Überblick über deine Finanzen in Echtzeit. Dahinter steht das Fisklmate Team, das alles rund um deine Finanzen erledigt: unsere Finanz-Assistenten, genannt Digital MATES, sowie Experten und Expertinnen erledigen Buchhaltung, Lohnabrechnung und Jahresabschluss, der KI-Finance MATE "Fi" macht Finanzanalysen u.v.m.

André Lönne, Co-Founder von Fisklmate: "Wir haben unseren Finance-as-a-Service für Unternehmer:innen entwickelt, die wachsen wollen, ohne eine eigene Finanzabteilung aufzubauen. Mit Fiskl haben wir den passenden Technologiepartner gefunden und seine globale KI-native Plattform in unsere Servicepakete integriert. Natürlich speziell für Deutschland konfiguriert, mit GoBD- & DSGVO-konformer Belegführung, XRechnung- und ZUGFeRD-E-Rechnung sowie integriertem deutschem HGB."

Im Kern von Fisklmate arbeitet die KI-Engine von Fiskl

Das ist eine KI-native Buchhaltungsplattform für Unternehmen und Steuerkanzleien mit internationaler Ausrichtung, die bereits von mehreren zehntausend Kunden in 207 Ländern genutzt wird.

Fiskls Engine erfasst und liest Belege und Rechnungen, kategorisiert Transaktionen, gleicht Konten und Währungen ab und bereitet Reportings vor - nicht als Unterstützung, sondern als eigenständige Erledigung der Buchhaltungsarbeit, kombiniert mit Human-in-the-Loop für Kontrolle und Qualität. Ergänzt wird das durch Fi, die konversationelle KI von Fiskl, die Einblicke in die eigenen Finanzen in mehr als 200 Sprachen ermöglicht.

Fisklmate bringt Fiskls Plattform zu kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland und kombiniert sie mit lokaler Expertise.

Fisklmate bietet Unternehmer:innen nicht nur eine innovative Buchhaltungsplattform, sondern auch ein Finanzmanagement Team: Digital Assistants und Expert:innen übernehmen Buchhaltung, Payroll, Finanzplanung und CFO-Aufgaben - KI-untergestützt, mit maximal 48 Stunden Reaktionszeit.

"Wir freuen uns über die exklusive Partnerschaft. Denn wir sehen, dass mittelständische Unternehmen in Deutschland über Währungs- und Ländergrenzen hinweg schneller expandieren als ihre Finanzprozesse Schritt halten können.", sagt Alina Lapusneanu, Co-Founder und CEO von Fiskl. "Genau dafür wurde unsere KI-native Buchhaltungsplattform konzipiert, die kontinuierlich über 170 Währungen hinweg funktioniert und so auch wachsenden Unternehmen einen einheitlichen Finanzüberblick gewährleistet."

Sven Fischer, Co-Founder von Fisklmate, fasst die Vorteile für deutsche Unternehmen zusammen, wenn sie Fisklmate nutzen: "Unser Finance-as-a-Service macht aus wachsenden Compliance-Anforderungen einen echten Modernisierungsschritt: strukturierte, E-rechnungs- und multi-währungsfähige Workflows - sofort einsatzbereit. Unsere Kund:innen profitieren von Rechnungsstellung und Zahlungseingang in jeder Währung, deutlich weniger manuellem Buchhaltungsaufwand sowie einem Echtzeit-Überblick über ihre Finanzzahlen - mit persönlichem Team im Hintergrund."

Wer jetzt einsteigen möchte, sichert sich einen Platz im Early Adopter-Programm First MATE: fisklmate.ai

Über BusinessMates GmbH

BusinessMates GmbH bietet Finance-as-a-Service für Unternehmer:innen, die wachsen wollen, ohne ein eigenes Finance-Team aufzubauen: eine Plattform (Fisklmate) und ein Team (Digital Assistants und Expert:innen) übernehmen Buchhaltung, Payroll, Finanzplanung und CFO-Aufgaben - KI-unterstützt, mit maximal 48 Stunden Reaktionszeit. Das Unternehmen mit Sitz in München wurde von André Lönne und Sven Fischer gegründet. André bringt mehr als zwanzig Jahre Tech-Erfahrung mit, unter anderem in Führungspositionen bei Fortune-500-Unternehmen, Sven hat seine langjährige Karriere als Senior Executive in Finance und Controlling aufgebaut.

Mehr auf fisklmate.ai

Über Fiskl

Fiskl ist eine KI-native Buchhaltungsplattform für wachsende Unternehmen und deren beratende Firmen. Die KI-Engine übernimmt die eigentliche Buchhaltungsarbeit, anstatt sie lediglich zu unterstützen: Sie liest Dokumente, kategorisiert und gleicht Konten sowie Währungen mit einer Genauigkeit von bis zu 98 % ab und hält Berichte stets auf dem aktuellen Stand. "Fi", die dialogorientierte KI von Fiskl, kommuniziert in mehr als 200 Sprachen. Eine Plattform, native Unterstützung für 170 Währungen, über 21.000 Bankanbindungen und Kunden in mehr als 200 Ländern. Hauptsitz in London.

Medienkontakt

Fiskl: press@fiskl.com

Fisklmate: media@fisklmate.ai

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fisklmate

Herr André Lönne

Rosa-Bavarese-Str.3 3

80639 München

Deutschland

fon ..: 01729419130

web ..: https://www.fisklmate.ai

email : media@fisklmate.ai

Fisklmate bietet Finance-as-a-Service für Unternehmer:innen, die wachsen wollen, ohne ein eigenes Finance-Team aufzubauen: eine Plattform (Fisklmate) und ein Team (Digital Assistants und Expert:innen) übernehmen Buchhaltung, Payroll, Finanzplanung und CFO-Aufgaben - KI-unterstützt, mit maximal 48 Stunden Reaktionszeit. Das Unternehmen mit Sitz in München wurde von André Lönne und Sven Fischer gegründet. André bringt mehr als zwanzig Jahre Tech-Erfahrung mit, unter anderem in Führungspositionen bei Fortune-500-Unternehmen, Sven hat seine langjährige Karriere als Senior Executive in Finance und Controlling aufgebaut.

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