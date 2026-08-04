Traction Uranium berichtet über mehrere radiometrische Anomalien, die bei einer luftgestützten Vermessung auf dem Uranprojekt Au

Hochauflösende radiometrische und magnetische Daten identifizieren Anomalien in der Nähe von aussichtsreichen Grundgebirgsstrukturen und unterstützen die genauere Zieldefinition für Anschlussbohrungen

4. August 2026, (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) freut sich, über die Ergebnisse der hochauflösenden luftgestützten radiometrischen und magnetischen Vermessung auf dem gesamten Gebiet des Uranprojekts Aurora (Aurora oder das Projekt) in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan zu berichten. Die Vermessung identifizierte mehrere radiometrische Anomalien, die als potenziell mit uranhaltigen Quellen im Zusammenhang stehend interpretiert werden, darunter mehrere, die neben oder eisabwärts von aussichtsreichen Grundgebirgsstrukturen liegen, die zuvor von Cosa Resources Corp. (Cosa), dem Eigentümer und Betreiber von Aurora, identifiziert wurden.

Die Vermessung wurde unter der Leitung von Cosa vom in Calgary ansässigen Unternehmen Special Projects Inc. (SPI) durchgeführt und vollständig von Traction finanziert. Traction hat eine Option, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Earn-in-Anforderungen (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Februar 2026) von Cosa eine Beteiligung von bis zu 80 % an Aurora zu erwerben.

Die Vermessung wurde in einem Linienabstand von 50 Metern geflogen und ergab hochauflösende radiometrische und magnetische Datensätze für das gesamte Projektgebiet. Mehrere identifizierte radiometrische Anomalien liegen neben oder eisabwärts von aussichtsreichen Grundgebirgsstrukturen, die zuvor von Cosa identifiziert wurden. Die neuen magnetischen Daten ermöglichen eine höher auflösende Interpretation der Grundgebirgsgeologie. Zusammen mit der VTEM-Vermessung und der luftgestützten Gravitationsgradienten-Messung, die Cosa 2024 durchgeführt hat, wurden durch die aktuelle Vermessung mehrere Gebiete für Anschlussuntersuchungen identifiziert oder aufgewertet. Abbildung 2 zeigt die radiometrischen Anomalien in drei vorrangigen Kategorien zusammen mit historischen Bohrlöchern, leitfähigen elektromagnetischen Reaktionen, einem elektromagnetischen Leiter, interpretierten magnetischen Lineamenten, Zonen mit geringer Gravitation sowie den Zielgebieten A1, A2 und A3. Eine Bodenüberprüfung ausgewählter radiometrischer Anomalien ist geplant, um die Ergebnisse der luftgestützten Vermessung zu bestätigen und um die Priorisierung der Ziele zu unterstützen.

Durch diese Ergebnisse geht Aurora nun von der Datenerfassung zur genaueren Zieldefinition über, sagte Jared Suchan, Chief Executive Officer von Traction. Wir können jetzt die radiometrischen Anomalien hinsichtlich der zuvor im gesamten Projektgebiet definierten geophysikalischen Eigenschaften bewerten. Unser unmittelbarer Fokus liegt darauf, die vorrangigen Anomalien zu bestätigen und die integrierte Interpretation abzuschließen, die erforderlich ist, um Ziele für ein anschließendes Bohrprogramm genauer zu definieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85352/TractionUranium_14-07-...

Abbildung 1. Lage des Projekts Aurora.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85352/TractionUranium_14-07-...

Abbildung 2. Zielgebiete auf Aurora und radiometrische Anomalien.

Qualifizierte Person

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., CEO und Direktor des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie in seinem zuletzt eingereichten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Traction Uranium Corp.

Traction ist in den Bereichen Mineralexploration und -erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada tätig und verfügt unter anderem über ein Uranprojekt in der weltbekannten Region des Athabasca-Beckens. Wir laden Sie ein, unter tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Über Cosa Resources Corp.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das in Nord-Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 237.000 Hektar in mehreren zu 100 % unternehmenseigenen und von Cosa betriebenen Joint-Venture-Projekten in der Region des Athabasca-Beckens, die allesamt noch nicht ausreichend erkundet sind und mehrheitlich innerhalb oder im Umfeld bewährter Urankorridore liegen.

Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann mit einer langen Erfolgsbilanz in Saskatchewan aufwarten. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Teams von Cosa mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Neben Hurricane haben Mitarbeiter von Cosa als Teamleiter oder persönlich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison mitgewirkt und hatten Schlüsselrollen bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

Im Namen des Board of Directors

Jared Suchan

CEO und Direktor

(604) 425-2271

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basieren auf den aktuellen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse, einschließlich in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die kurz- und langfristigen Explorationspläne des Unternehmens. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass das Unternehmen die Option nicht ausübt oder keine Beteiligung am Projekt Aurora erwirbt; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen sowie des Risikos, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten höhere Kosten verursachen als vom Unternehmen dafür veranschlagt; Zugangs- und Versorgungsrisiken; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einholung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; sowie Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Traction Uranium Corp.

Info

6th Floor, 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@tractionuranium.com

Pressekontakt:

Traction Uranium Corp.

Info

6th Floor, 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

email : info@tractionuranium.com