Midlife neu denken: Belle&Yell und Voss & Co. starten strategische Partnerschaft für Frauen 45+

Gemeinsam Gesundheit, Karriere, Finanzen und Leben neu denken

Berlin, 04.08.2026 – Belle&Yell, die Plattform für Frauen 45+, und die Transformationsberatung Voss & Co. geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Gemeinsam entwickeln sie Formate, Inhalte und Kooperationen, die Frauen dabei unterstützen, die Chancen ihres Midlife aktiv zu gestalten.

Frauen 45+ stehen heute vor einer der spannendsten und zugleich anspruchsvollsten Lebensphasen. Gesundheitliche Veränderungen, neue berufliche Perspektiven, finanzielle Entscheidungen und sich wandelnde Lebensentwürfe treffen auf eine Generation, die über mehr Erfahrung, Wissen und Gestaltungskraft verfügt als jede Generation zuvor.

Gleichzeitig verändert sich die Welt rasant. Neue Technologien, veränderte Arbeitswelten und gesellschaftliche Umbrüche stellen viele bisherige Gewissheiten infrage. Für Frauen im Midlife eröffnet diese Zeit nicht nur Herausforderungen, sondern auch neue Möglichkeiten.

Genau hier setzt die Zusammenarbeit von Belle&Yell und Voss & Co. an.

„Viele Frauen erreichen einen Punkt in ihrem Leben, an dem sie sich fragen: Wie möchte ich die nächsten 20 oder 30 Jahre gestalten? Das Midlife ist keine Krise, sondern eine Chance, bewusste Entscheidungen zu treffen und neue Perspektiven zu entwickeln“, sagt Nicole Voss, Gründerin von Voss & Co.

„Frauen 45+ gehören zu den einflussreichsten und zugleich am wenigsten adressierten Zielgruppen unserer Zeit. Sie treffen zentrale Entscheidungen für ihre Gesundheit, ihre Karriere, ihre Finanzen und ihr Leben. Belle&Yell möchte sie dabei begleiten, Orientierung bieten und Zugang zu relevantem Wissen, Expert:innen und inspirierenden Perspektiven schaffen“, sagt Regula Bathelt, Gründerin von Belle&Yell.

Im Rahmen der Partnerschaft entwickeln Belle&Yell und Voss & Co. verschiedene gemeinsame Formate und Initiativen für Frauen im Midlife. Im Fokus stehen die vier zentralen Themenbereiche von Belle&Yell: Gesundheit, Karriere, Finanzen und Leben.

Eine gemeinsame Podcast-Reihe befindet sich bereits in Vorbereitung. In kurzen, inspirierenden Gesprächen werden Nicole Voss und Regula Bathelt Fragen aufgreifen, die viele Frauen heute bewegen: Wie bleiben wir gesund und handlungsfähig? Wie entwickeln sich Karrierewege in einer sich wandelnden Arbeitswelt? Was bedeutet finanzielle Freiheit in der Lebensmitte? Und wie gestalten wir ein Leben, das unseren Werten und Zielen entspricht?

Weitere gemeinsame Projekte und Kooperationen befinden sich bereits in Entwicklung und werden in den kommenden Monaten vorgestellt.

Mit ihrer Partnerschaft verfolgen Belle&Yell und Voss & Co. ein gemeinsames Ziel: Frauen dabei zu unterstützen, informierte Entscheidungen zu treffen, neue Möglichkeiten zu erkennen und ihr nächstes Kapitel selbstbestimmt zu gestalten.

Über Belle&Yell

Belle&Yell ist die Plattform für Frauen 45+, die die Chancen ihres Midlife aktiv gestalten wollen. Entlang der vier Themenbereiche Gesundheit, Karriere, Finanzen und Leben verbindet Belle&Yell relevantes Wissen, Expert, Veranstaltungen, Community und Inspiration. Ziel ist es, Frauen dabei zu unterstützen, informierte Entscheidungen zu treffen und ihren eigenen Weg selbstbestimmt zu gestalten.

Über Voss & Co.

Voss & Co. begleitet Unternehmen, Führungskräfte und Menschen in Transformationsprozessen. Gründerin Nicole Voss steht für neue Perspektiven, mutige Entscheidungen und die Überzeugung, dass Veränderung dort beginnt, wo Menschen bereit sind, ihre Möglichkeiten neu zu denken.