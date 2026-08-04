Inturai Ventures beweist seine Fähigkeiten zur luftgestützten Präsenzerkennung und adressiert die Märkte für Verteidigung, Siche

Highlights

· Der Sensor von Inturai, der an einer Standarddrohne angebracht war, kartierte in einem einzigen Durchgang die Standorte von Personen und Geräten auf dem ganzen Gelände, einschließlich des Inneren von Gebäuden.

· Das System läuft auf Standarddrohnen und lässt sich schnell und kostengünstig einsetzen, wobei das kommerzielle Modell auf margenstärkere Softwarelizenzen ausgerichtet ist.

· Die Flüge zeigten klare Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Such- und Rettungsdienste, Sicherheit und Überwachung von Menschenmengen und eröffneten damit kommerzielle Möglichkeiten auf den Märkten für Verteidigung und Sicherheitsdienste.

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Vancouver, British Columbia / 4. August 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Demonstrationsflüge seines luftgestützten Sensors bekannt zu geben. Der Sensor wurde an einer Standarddrohne angebracht und erfasste in einem einzigen Durchgang die Standorte von Personen und Geräten auf dem ganzen Gelände - einschließlich des Inneren von Gebäuden -, wobei ausschließlich bereits im Äther vorhandene Signale genutzt wurden.

Der Sensor ist ein kleiner Empfänger, der unter einer gewöhnlichen Drohne befestigt wird. Er empfängt die alltäglichen Bluetooth- und WLAN-Signale, die von Smartphones, Smartwatches und Ohrhörern ausgesendet werden. Da er selbst keine Signale aussendet, ist er schwer zu erkennen und lässt sich schnell fliegen.

Jedes von der Drohne erfasste Gerät wird auf einer Live-Karte in dem Bereich angezeigt, in dem es geortet wurde - zusammen mit der Entfernung und dem Zeitpunkt der letzten Erfassung. Das System schützt die Privatsphäre. Es identifiziert niemals Einzelpersonen und berücksichtigt automatisch, wie moderne Smartphones ihre Identität verbergen.

Ed Clarke, der CEO von Inturai Ventures Corp., erklärte: Diese Flüge beweisen, dass wir mit einer Standarddrohne und unter Verwendung von Signalen, die bereits in der Luft vorhanden sind, erfassen können, wer und was sich auf dem ganzen Gelände befindet. Passiv, luftgestützt und kostengünstig - genau das haben Akteure aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheits- und Rettungsdienste gefordert, und Inturai ist nun in der Lage, dies zu liefern.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Fest installierte Sensoren müssen angebracht und gewartet werden, und aktive Systeme verraten ihre eigene Position. Der Sensor von Inturai tut weder das eine noch das andere. Ein einziger Bediener kann mit einer einzigen kleinen Drohne ein Gelände, ein Stadion, eine Grenze, ein Katastrophengebiet oder ein Kriegsgebiet abdecken und in Echtzeit erkennen, wo sich Personen befinden.

Die Testflüge zeigten klare kommerzielle Anwendungsmöglichkeiten: das Auffinden von Personen bei Such- und Rettungsaktionen, die unbemerkte Überwachung eines Perimeters, die Schätzung von Menschenmengen sowie die Überprüfung, ob ein Gebäude besetzt ist oder leer steht. Dies sind alltägliche Anforderungen in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Überwachung großer Flächen.

Der luftgestützte Sensor ist der nächste Schritt in der Roadmap von Inturai, nach der Offline- und Mesh-Fähigkeit, der DUO-1-Plattform und einer wachsenden Zahl kommerzieller Projekte. Da der Sensor auf Standarddrohnen läuft, ist der Einsatz kostengünstig, und das Geschäftsmodell basiert auf margenstärkeren Softwarelizenzen. Das Unternehmen beabsichtigt, diesen im Rahmen seines schnellen, auftragsbezogenen Bereitstellungsmodells aktiv bei Partnern aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit sowie bei Such- und Rettungsdiensten zu vermarkten.

Im Namen des Board of Directors

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Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und trägt zur Transformation von Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Militär, Smart Homes und Industrieanwendungen bei.

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