Western Star Resources forciert seine Wolframbergbaustrategie in den USA mit drei ehemaligen Produktionsbetrieben, Bohrplänen fü

Western Star nimmt Kurs auf die ersten Bohrungen im Jahr 2026 bei Eagle Point, wo das Unternehmen im Zuge des Ausbaus von drei Wolframprojekten in den USA die historische Mineralisierung sowie deren potenziellen Ausläufer erkundet

Vancouver, British Columbia - 3. August 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das Unternehmen oder Western Star) freut sich, nach einer entscheidenden Wachstumsperiode - in der das Unternehmen ein Portfolio aus ehemaligen Wolframprojekten in den Vereinigten Staaten zusammenstellte und mit deren Weiterentwicklung begann - im Folgenden ein Betriebs- und Explorations-Update zu veröffentlichen.

Seit Ende 2025 hat Western Star:

- ein Portfolio aus drei aktiv betriebenen Wolframprojekten in den US-Bundesstaaten Nevada und New Mexico zusammengestellt;

- die ehemalige produzierende Rowland-Wolframliegenschaft um 170% erweitert;

- das angrenzende Wolframprojekt White Star mit seinem ehemaligen Förderbetrieb übernommen und einen rund sechs Kilometer langen, aussichtsreichen Explorationskorridor im Bereich der unternehmenseigenen Liegenschaften in Nevada geschaffen;

- 100 % der Besitzanteile am ehemals produktiven Wolframprojekt Eagle Point in New Mexico übernommen;

- Programme der modernen systematischen Exploration bei Rowland und White Star eingeleitet;

- eine drohnengestützte hochauflösende geophysikalische Magnetfeldmessung sowie umfangreiche obertägige Explorationsarbeiten durchgeführt;

- einen etwa ein Kilometer langen geochemischen Wolfram-Skarn-Korridor bei Rowland ermittelt (einschließlich einer Bodenprobe mit einem Spitzenergebnis von rund 1.425 ppm WO, gleichwertig mit rund 0,14 % WO);

- mit dem Bohrgenehmigungsverfahren bei Rowland begonnen;

- die Firma Dahrouge Geological Consulting mit der Evaluierung und zukünftigen Exploration in den unternehmenseigenen Wolframprojekten in Nevada und New Mexico beauftragt;

- mit den technischen Arbeiten zur Definition von Bohrzielen im Bereich der bekannten obertägigen Mineralisierung bei Eagle Point begonnen;

- ein erstes Bohrprogramm bei Eagle Point für 2026 anvisiert, für das noch die Genehmigung, das finale Programmdesign sowie andere übliche Überlegungen ausstehen;

- eine überzeichnete Privatplatzierung mit einem Erlös von rund 3,69 Mio. CAD abgeschlossen; und

- im Rahmen einer Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium ein Angebot für die zuverlässige Beschaffung von kritischen Mineralien von strategischer Bedeutung eingereicht.

Western Star hat nun die Phase des Portfolioaufbaus hinter sich gelassen; der Fokus des Unternehmens ist aktuell auf die disziplinierte Umsetzung gerichtet: die vorrangigen Ziele sollen bis zur Bohrung vorangetrieben, auf Vorkommen geprüft und der Umfang der US-Wolframplattform des Unternehmens festgelegt werden.

DREI WOLFRAMPROJEKTE MIT STILLGELEGTEN FÖRDERBETRIEBEN

Das Wolframportfolio von Western Star in den USA eröffnet dem Unternehmen Zugang zu drei Wolframsystemen mit ehemaligen Förderbetrieben:

EAGLE POINT - NEW MEXICO

Die historische Produktion berichtet von rund 1.800 Tonnen scheelithaltigem Roherz. Es liegen historische Schätzungen der US-Regierung vor, die bedeutende Wolframvorkommen nahe der Oberfläche abgegrenzt haben. Historische Kartierungen weisen acht Skarnerzkörper aus. Moderne Probenahmen des USGS haben bis zu 27,6 % WO und 0,98 % Mo ergeben. Und es wurde ein Explorationsprogramm mit Unterstützung der US-Regierung geplant, aber nie durchgeführt.

ROWLAND - NEVADA

In der Vergangenheit wurden hier laut Schätzung mehr als 1.000 Tonnen Erz gefördert, die historischen Angaben zufolge Erzgehalte von bis zu rund 3,38 % WO aufwiesen. Western Star hat das Konzessionsgebiet um rund 170 % erweitert, mehr als 17 historische Abbaustätten lokalisiert und die erste Phase eines gesamtheitlichen modernen Explorationsprogramms zur Erschließung der Zielzonen in Richtung Bohrungen abgeschlossen.

WHITE STAR - NEVADA

Das Projekt ist Teil eines größeren historischen Wolframbergbaukomplexes mit einer dokumentierten historischen Fördermenge von rund 10.000 Tonnen und einem Erzgehalt von ca. 1,0 % WO aus dem Jahr 1954 sowie weiteren historischen Förderaktivitäten im Jahr 1956. Mit der Übernahme sichert sich Western Star eine weitaus größere Konzessionsfläche für die Exploration unmittelbar neben dem Projekt Rowland.

Die historischen Fördermengen und historischen Schätzungen, auf die hier Bezug genommen wird, wurden vom Unternehmen nicht notwendigerweise von unabhängiger Seite überprüft und sollten daher nicht als Indikator für zukünftige Ergebnisse angesehen werden. Historische Schätzungen stellen keine aktuellen Mineralressourcen oder -reserven dar.

EAGLE POINT - VON DER HISTORISCHEN RESSOURCENSCHÄTZUNG ZUR MODERNEN RESSOURCENDEFINITION

Eagle Point ist in Western Stars Wolframportfolio in den Vereinigten Staaten ein Kernprojekt.

Ziel des Unternehmens ist es, die historisch ermittelte Mineralisierung systematisch mittels moderner Explorations- und Bohrverfahren zu erkunden und, sofern ausreichend geologische und analytische Daten vorliegen, möglicherweise Vorbereitungen für eine erste NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für Eagle Point zu treffen.

Im Rahmen früherer Arbeiten seitens der US-Regierung wurde anhand von Grabungen, obertägigen Probenahmen und geologischen Kartierungen eine beachtliche Wolframmineralisierung in geringer Tiefe abgegrenzt. In historischen Schätzungen wurden unterschiedliche Tonnagen und Erzgehalte angegeben, wie etwa 100.000 bis 150.000 Tonnen mit einem Erzgehalt von ca. 0,5 % WO; andere historische Untersuchungen seitens der Bundesbehörden kamen auf etwa 150.000 bis 200.000 Tonnen scheelithaltiges Roherz.

Diese Schätzungen haben historischen Charakter.

Es wurden von keinem qualifizierten Sachverständigen ausreichende Arbeiten durchgeführt, um eine Einstufung der historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven vornehmen zu können. Western Star behandelt die historischen Schätzungen daher nicht wie aktuelle Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzungen. Sie gelten somit nicht als zuverlässig.

Western Star hat die Absicht, die geologische Grundlage dieser historischen Arbeiten mit Hilfe moderner Explorationsmethoden und Bohrungen zu evaluieren. Das geplante Programm dient nicht nur der Erkundung historisch ermittelter Mineralisierungsgebiete, sondern auch der Beurteilung, ob die wolframführende Skarnmineralisierung entlang des Streichens, in der Tiefe oder in Gebieten, die in der Vergangenheit nur wenig beachtet wurden, Ausläufer bildet.

Daraus ergeben sich für Western Star bei Eagle Point zwei konkrete Explorationsziele:

1. RESSOURCENDEFINITION

Bohrungen in den historisch ermittelten Mineralisierungszonen und Abgleich mit geologischen und analytischen Daten sowie Qualitätskontrollen in ausreichender Menge anhand moderner Methoden, um festzustellen, ob die Datenlage letztlich für die Erstellung einer ersten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung ausreicht.

2. RESSOURCENERWEITERUNGSPOTENZIAL

Die Exploration soll die Ausdehnung bekannter Skarnerzkörper entlang des Streichens und in der Tiefe sowie zusätzliche, historisch kartierte Skarnvorkommen und -ziele, die durch moderne geophysikalische, kartografische und geochemische Methoden identifiziert wurden, untersuchen.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Exploration zur Definition einer Mineralressource führt oder dass sich die Mineralisierung über die historisch ermittelten Gebiete hinaus ausdehnt.

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE VON EAGLE POINT

Eine ganze Reihe von Merkmalen machen Eagle Point zu einem vorrangigen Projekt für Western Star:

HISTORISCHE PRODUKTION

In der Vergangenheit wurden im Projekt Eagle Point rund 1.800 Tonnen wolframführendes Erz gefördert und ausgeliefert; die historischen Erzgehalte lagen laut Berichten bei rund 0,5 % WO.

HISTORISCHE SCHÄTZUNG DER US-REGIERUNG

Im Rahmen der historischen Exploration durch die Bundesbehörden wurden im Zuge von Grabungen und obertägigen Probenahmen umfangreiche Wolframerzvorkommen in geringer Tiefe abgegrenzt.

MODERNE PROBENAHME AN DER OBERFLÄCHE LIEFERT EXTREM HOCHGRADIGE ERZGEHALTE

Probenahmen des USGS/NMBGMR lieferten eine ausgewählte zusammengesetzte Probe aus Skarnaufschlussmaterial mit:

27,6 % WO

219.000 ppm Wolfram

0,98 % Molybdän

Die Probe ist naturgemäß selektiv und lässt nicht zwingend Rückschlüsse auf die durchschnittliche Mineralisierung im Konzessionsgebiet zu.

MEHRERE MINERALISIERTE SKARNERZKÖRPER

Im Zuge historischer Kartierungen wurden rund acht eigenständige Skarn-/Taktiterzkörper rund um die Hauptabbaubereiche lokalisiert.

HISTORISCHE BOHRUNGEN NUR IN BEGRENZTEM UMFANG

Trotz der umfangreichen Arbeiten an der Oberfläche wurde das System in der Vergangenheit in nur sehr begrenztem Umfang durch Bohrungen erkundet.

EXPLORATION WURDE VON DER US-REGIERUNG UNTERSTÜTZT

In den 1950er Jahren schloss die US-Regierung ein Abkommen mit der Defense Minerals Exploration Administration (DMEA), um die weitere Exploration bei Eagle Point voranzutreiben.

Das geplante Programm sah eine untertägige Erschließung sowie Diamantbohrungen vor, wurde jedoch nie umgesetzt.

Folglich blieben einige der Hauptzielbereiche der Exploration, die während der früheren Arbeiten auf Regierungsebene ermittelt wurden, unerforscht.

BOHRSTRATEGIE FÜR EAGLE POINT 2026

Western Star hat die Firma Dahrouge Geological Consulting mit der Hilfestellung bei der technischen Evaluierung und der zukünftigen Exploration in den unternehmenseigenen Wolframprojekten beauftragt.

Bei Eagle Point konzentrieren sich diese Arbeiten auf die Einbindung historischer Geodaten in das moderne Datenmaterial und den Aufbau eines praktischen Geomodells zur Unterstützung der Bohrzielauffindung.

In nächster Zeit hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, ein Programm zu entwerfen, mit dem eine systematische Untersuchung der historischen, nicht-vorschriftskonformen Schätzungen möglich ist.

Wenn die Genehmigung vorliegt, der finale Bohrentwurf steht, ausführende Vertragspartner verfügbar sind und andere übliche Überlegungen geklärt wurden, peilt Western Star bei Eagle Point noch während des Jahres 2026 ein erstes Bohrprogramm an. Das Programm wäre ein wichtiger Schritt zum Ausbau des Projekts Eagle Point, ausgehend von den historisch bestätigten Wolframvorkommen hin zur modernen Exploration und möglichen Ressourcendefinition. Western Star will mit den Bohrungen:

- die wichtigsten Mineralisierungszonen der historischen Funde erkunden;

- den Erzgehalt und die geologische Kontinuität untersuchen;

- die Geometrie und Mächtigkeit der wolframführenden Skarne beurteilen;

- moderne geologische und analytische Daten zusammentragen;

- ausgewählte Erzausläufer entlang des Streichens und in der Tiefe erkunden;

- zusätzliche Zielzonen evaluieren, die mit Hilfe moderner Explorationsmethoden generiert wurden;

- Datenmaterial zusammentragen, das bei ausreichender Menge eine zukünftige Mineralressourcenschätzung ermöglicht; und

- die erforderlichen geologischen Rahmenbedingungen für nachfolgende, möglicherweise umfassendere Explorationskampagnen schaffen.

ZIELSETZUNG: ERST DEFINIEREN, DANN ERWEITERN

Western Star hat im Projekt Eagle Point eine klare Richtung vorgegeben:

- Das historische Geomodell validieren.

- Bohrungen im Bereich der zuvor aufgefundenen Mineralisierung durchführen.

- Kontinuität feststellen.

- Erweiterungen erkunden.

- Sofern die Ergebnisse positiv ausfallen, wird eine erste NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung eingeleitet; gleichzeitig wird weiter daran gearbeitet, das Gesamtausmaß des Systems zu erfassen.

EINE HISTORISCHE ZIELZONE DER US-REGIERUNG WIRD AUF MODERNE BOHRUNGEN VORBEREITET

Blake Morgan, President und CEO von Western Star Resources, erklärt:

Eagle Point ist eine wichtige Chance für Western Star, weil wir hier nicht ganz von vorne beginnen müssen.

Für das Projekt sind historische Förderdaten, historische Explorationsaktivitäten der US-Regierung, mehrere an der Oberfläche freiliegende Skarnerzkörper, historische Schätzungen von wolframführendem Roherz sowie moderne Probenahmen durch den USGS mit bis zu 27,6 % WO verfügbar. Ein staatlich gefördertes Programm zum Ausbau des Projekts Eagle Point durch untertägige Erschließung und Diamantbohrungen war einst geplant, wurde jedoch nie umgesetzt.

Unser Ziel ist es, diese historische Chance zu nutzen und hier moderne Explorationsstandards anzuwenden. Wir haben die Absicht, die historisch ermittelte Mineralisierung anhand von Bohrungen zu erkunden und die geologischen und analytischen Daten zusammenzutragen, die erforderlich sind, um festzustellen, ob für Eagle Point eine erste NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung erstellt werden kann. Gleichzeitig wollen wir auch die Bereiche außerhalb der historischen Explorationsgebiete genauer untersuchen.

Mit acht historisch kartierten Skarnerzkörpern, hochgradigen Wolframausbissen an der Oberfläche und nur begrenzten Bohrungen im gesamten System ist aus unserer Sicht ein systematisches Programm bei Eagle Point angezeigt, das sowohl die bekannte Mineralisierung als auch ihre potenziellen Ausläufer entlang des Streichens und in der Tiefe bewertet.

Auch im Projekt Rowland in Nevada nähern wir uns den Bohrungen, und mit White Star eröffnet sich unmittelbar daneben eine Explorationschance auf Distriktebene. In weniger als einem Jahr hat Western Star drei ehemalige Wolframbergbauprojekte in den Vereinigten Staaten zusammengetragen, seine Bilanz gestärkt, Expertenteams vor Ort eingesetzt und mit der Vorbereitung dieser Projekte auf die Bohrarbeiten begonnen. Die nächste Phase ist nun die Umsetzung.

VON DER ÜBERNAHME BIS HIN ZU BOHRUNGEN

Mit den seit Ende 2025 erzielten Fortschritten hat Western Star die Weichen für eine neue Erschließungsphase gestellt.

Die Strategie des Unternehmens hat drei Ausbauphasen durchlaufen:

ÜBERNAHME - Aufbau eines Portfolios aus ehemaligen Wolframbergbauprojekten in traditionellen US-Bergbauregionen.

DEFINITION - Durchführung moderner geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen, Kartierungen und Geomodellierungen zur Ermittlung und Priorisierung von Bohrzielen.

BOHRUNGEN & ERWEITERUNGEN - Erkundung der historischen Mineralisierung, Evaluierung von Ausläufern und - bei ausreichender Datenlage - Ausbau der Projekte in Richtung erster Mineralressourcenschätzungen.

Aus Sicht von Western Star bietet die Kombination aus historischer Produktion, hochgradigen Wolframvorkommen, zahlreichen unerforschten Zielzonen, modernen Explorationsprogrammen, einer gestärkten Finanzlage sowie entsprechenden Chancen im Bereich der prioritären Versorgung mit kritischen Mineralien in den USA ein Alleinstellungsmerkmal in der Wolframexplorationsbranche in Nordamerika.

DAS JAHR 2026 STEHT IM ZEICHEN DER UMSETZUNG

Western Star hat die Absicht, sein Wolframportfolio in den Vereinigten Staaten in den übrigen Monaten des Jahres 2026 diszipliniert und systematisch auszubauen: Bei Rowland werden die Bohrungen vorangetrieben, bei White Star wird ein erstes umfassendes Explorationsprogramm anhand moderner Methoden durchgeführt und bei Eagle Point werden Vorbereitungen auf eine erste Bohrkampagne getroffen. Das Unternehmen hat eine klare Zielsetzung: bedeutende heimische Wolframvorkommen zu entdecken und abzugrenzen, die zu einer sicheren Lieferkette für kritische Mineralien in Nordamerika beitragen können.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Exploration zur Entdeckung oder Definition einer Mineralressource oder einer Minerallagerstätte mit wirtschaftlichem Förderpotenzial führt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von einem Berater des Unternehmens, Jasper Mowatt, MIMMM (Mitgliedsnummer 0486653) und MAusIMM (Mitgliedsnummer 3178851), einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und freigegeben.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein aufstrebendes Junior-Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Wiederbelebung der nordamerikanischen Wolframversorgung gerichtet ist. Das Unternehmen treibt seinen Eintritt in den US-Markt durch vormals produzierende Wolfram-Assets in historisch bedeutsamen Bergbaugebieten voran und positioniert sich, um am wachsenden Bedarf an einer sicheren inländischen Versorgung mit kritischen Rohstoffen teilzuhaben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.westernstarresources.com .

Kontaktdaten

Blake Morgan

President, CEO und Direktor

E-Mail: blake@acvc.vc

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens, zu Genehmigungsverfahren, zu künftigen Arbeitsprogrammen, zu potenziellen Bohrzielen, zur Strategie im Bereich kritischer Mineralien, zur Nutzung von Social-Media-Plattformen sowie zu Erwartungen hinsichtlich der Erschließung der Liegenschaften des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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