Gerrit Kringel aus Neukölln - Bürgermeisterkandidat mit Niveau

Politische Vernunft für den Bezirk Neukölln

Gerrit Kringel ist momentan Stadtrat für Ordnungsdienste und stellverstretender Bürgermeister von Berlin-Neukölln. Davor war er Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Bezirksparlament/BVV von Berlin-Neukölln. Gerrit wohnt im Bezirk und fühlt sich wohl hier. Nun möchte er diesen schönen Bezirk leiten und Bezirksbürgermeister werden. Dafür wurde er einstimmig von der CDU Neukölln nominiert.

Hier ein Teil seines Wahlprogrammes!

Unser Neukölln:

Neukölln steht für Vielfalt, Respekt und demokratisches Miteinander.

Extremismus - gleich welcher Art - gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt und hat in einer bürgerlichen, freiheitlichen Gesellschaft keinen Platz.

Ein starkes Neukölln setzt auf Rechtsstaatlichkeit, Dialog und klare Haltung gegen jede Form von politischer oder religiöser Radikalisierung.

Sauberkeit:

Neukölln ist lebendig und vielfältig und steht wie viele dicht besiedelte Stadtteile vor Herausforderungen bei der Sauberkeit im öffentlichen Raum. Müll auf Gehwegen, überfüllte Papierkörbe und illegale Sperrmüllablagerungen werden von Anwohnerinnen und Anwohnern, zu Recht, regelmäßig kritisiert. Wir haben sowohl ein gesellschaftliches als auch ein gesellschaftspolitisches Problem.

Prävention, Repression und Reinigung - Neukölln braucht mehr Sauberkeit - auch mehr Handreinigung!

Verkehr:

Neukölln braucht einen ausgewogenen Verkehrsmix, der Mobilität für alle ermöglicht, ohne ganze Kieze durch Kiezblocks oder Poller stark einzuschränken. Statt Durchfahrten pauschal zu sperren, sollten Hauptverkehrsstraßen leistungsfähig bleiben und Wohnstraßen durch intelligente Verkehrslenkung, Tempo-30-Zonen und bessere Ampelschaltungen beruhigt werden. Ergänzend können ÖPNV, sichere Radwege und attraktive Fußwege ausgebaut werden, sodass echte Wahlfreiheit zwischen Auto, Bus, Bahn und Fahrrad besteht.

Schulwegsicherheit:

Für die jüngsten Kinder in Neukölln muss der Schulweg sicher, übersichtlich und altersgerecht gestaltet sein.

Dazu gehören sichere Zebrastreifen, Tempo-30-Zonen vor Schulen und Kitas sowie gut sichtbare Verkehrsführungen ohne unübersichtliche Kreuzungen.

Soziales Neukölln:

Neukölln ist geprägt von großer kultureller Vielfalt und einem starken sozialen Zusammenhalt in vielen Kiezen.

Gleichzeitig steht der Bezirk vor Herausforderungen wie steigenden Mieten, sozialer Ungleichheit und begrenztem Wohnraum. Um Neukölln sozial zu gestalten, braucht es eine Mischung aus bezahlbarem Wohnen, guter Bildung, fairer Arbeit und lebendigen Kiezen.

Kontakt- und Infomöglichkeit:

www.cdu-neukoelln.de

info@cdu-neukoelln.de und gerrit.kringel@cdu-neukoelln.de

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