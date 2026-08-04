"International Trading League" " vollständig KI-generiertes Wirtschaftsspiel aus Deutschland

Am 10. August 2026 erscheint International Trading League auf Steam " ein Multiplayer-Wirtschafts- und Städtebauspiel, das an realen Orten der Welt spielt. Entwickelt wurde der Titel in Deutschland.

Spielbare Demo ab sofort verfügbar

Am 10. August 2026 erscheint International Trading League auf Steam " ein Multiplayer-Wirtschafts- und Städtebauspiel, das an realen Orten der Welt spielt. Entwickelt wurde der Titel in Deutschland. Die Besonderheit: Das Spiel wurde zu 100 % KI-generiert " von der Spielmechanik über den Client- und Server-Code bis zur Benutzeroberfläche.

Eine Demo steht ab sofort auf der Steam-Seite zum Download bereit. Sie ist ausdrücklich eine Work-in-Progress-Vorschau auf die Alpha: noch unvollständig, in Teilen fehlerhaft und laufend in Veränderung. Wer früh hineinsehen und Rückmeldung geben möchte, ist genau richtig " wer ein fertiges Produkt erwartet, sollte auf den Release warten.

Weltweiter Handel, echte Städte

Spielerinnen und Spieler gründen ihre Städte an realen Orten. Auf einem isometrischen Baugitter entstehen Wohngebiete, Produktionsstätten und Logistik.

Aus dem Funktionsumfang:

* Produktion & Betrieb " Rezeptketten, Arbeitskräfte und Löhne, Betriebskosten, Stromversorgung, Zufriedenheit, Kriminalität und Brände

* Märkte " lokaler Markt je Stadt, globaler Referenzmarkt, Limit-Orders, System-An- und -Verkauf, Handelsverträge und Transporte

* Stadtbedarf " Städte konsumieren; bei Knappheit steigen die Preise

* Meta " Rangliste nach Nettovermögen, Bilanzauswertung nach Tag, Woche und Monat, globaler Chat, Benachrichtigungen, Steam-Login

International Trading League ist zugleich ein Praxisversuch: Wie weit trägt KI-gestützte Entwicklung bei einem Projekt dieser Größe " mit persistentem Multiplayer-Backend, laufender Simulation und einem Wirtschaftssystem, das gegen Ausnutzung bestehen muss?

Verfügbarkeit und Preis

Release 10. August 2026

Plattform Steam (Windows)

Preis ca. 9,98 €

Demo ab sofort verfügbar (Alpha-Vorschau, Work in Progress)

Entwickler Dennis Michael Heine, Deutschland

Steam-Shopseite:

https://store.steampowered.com/app/3652670/International_Trading_League/

_Presseanfragen, Interviewwünsche und Anfragen nach Keys oder Bildmaterial richten Sie bitte an info@internationaltradingleague.com_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dennis Michael Heine

Herr Dennis Michael Heine

Amselweg 4

70794 Filderstadt

Deutschland

fon ..: 017685018561

web ..: https://internationaltradingleague.com

email : info@internationaltradingleague.com

Über Dennis Michael Heine

Dennis Michael Heine ist unabhängiger Spieleentwickler aus Filderstadt, Deutschland, und Ein-Personen-Studio hinter International Trading League " einem Multiplayer-Wirtschafts- und Städtebauspiel an realen Orten der Welt, dessen Codebasis vollständig KI-generiert wurde. Das Spiel erscheint am 10. August 2026 auf Steam; eine Alpha-Demo ist bereits verfügbar.

Kontakt: info@internationaltradingleague.com

Pressekontakt:

Dennis Heine

Herr Dennis Heine

Steinbruchstr. 42

73257 Köngen

fon ..: 0176/42951701

email : info@dennis-heine.de