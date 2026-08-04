"International Trading League" " vollständig KI-generiertes Wirtschaftsspiel aus Deutschland

"International Trading League" " vollständig KI-generiertes Wirtschaftsspiel aus DeutschlandPressetext verfasst von connektar am Di, 2026-08-04 07:26.
Am 10. August 2026 erscheint International Trading League auf Steam " ein Multiplayer-Wirtschafts- und Städtebauspiel, das an realen Orten der Welt spielt. Entwickelt wurde der Titel in Deutschland.
Spielbare Demo ab sofort verfügbar
Am 10. August 2026 erscheint International Trading League auf Steam " ein Multiplayer-Wirtschafts- und Städtebauspiel, das an realen Orten der Welt spielt. Entwickelt wurde der Titel in Deutschland. Die Besonderheit: Das Spiel wurde zu 100 % KI-generiert " von der Spielmechanik über den Client- und Server-Code bis zur Benutzeroberfläche.
Eine Demo steht ab sofort auf der Steam-Seite zum Download bereit. Sie ist ausdrücklich eine Work-in-Progress-Vorschau auf die Alpha: noch unvollständig, in Teilen fehlerhaft und laufend in Veränderung. Wer früh hineinsehen und Rückmeldung geben möchte, ist genau richtig " wer ein fertiges Produkt erwartet, sollte auf den Release warten.
Weltweiter Handel, echte Städte
Spielerinnen und Spieler gründen ihre Städte an realen Orten. Auf einem isometrischen Baugitter entstehen Wohngebiete, Produktionsstätten und Logistik.
Aus dem Funktionsumfang:
* Produktion & Betrieb " Rezeptketten, Arbeitskräfte und Löhne, Betriebskosten, Stromversorgung, Zufriedenheit, Kriminalität und Brände
* Märkte " lokaler Markt je Stadt, globaler Referenzmarkt, Limit-Orders, System-An- und -Verkauf, Handelsverträge und Transporte
* Stadtbedarf " Städte konsumieren; bei Knappheit steigen die Preise
* Meta " Rangliste nach Nettovermögen, Bilanzauswertung nach Tag, Woche und Monat, globaler Chat, Benachrichtigungen, Steam-Login
International Trading League ist zugleich ein Praxisversuch: Wie weit trägt KI-gestützte Entwicklung bei einem Projekt dieser Größe " mit persistentem Multiplayer-Backend, laufender Simulation und einem Wirtschaftssystem, das gegen Ausnutzung bestehen muss?
Verfügbarkeit und Preis
Release 10. August 2026
Plattform Steam (Windows)
Preis ca. 9,98 €
Demo ab sofort verfügbar (Alpha-Vorschau, Work in Progress)
Entwickler Dennis Michael Heine, Deutschland
Steam-Shopseite:
https://store.steampowered.com/app/3652670/International_Trading_League/
_Presseanfragen, Interviewwünsche und Anfragen nach Keys oder Bildmaterial richten Sie bitte an info@internationaltradingleague.com_
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Dennis Michael Heine
Herr Dennis Michael Heine
Amselweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland
fon ..: 017685018561
web ..: https://internationaltradingleague.com
email : info@internationaltradingleague.com
Über Dennis Michael Heine
Dennis Michael Heine ist unabhängiger Spieleentwickler aus Filderstadt, Deutschland, und Ein-Personen-Studio hinter International Trading League " einem Multiplayer-Wirtschafts- und Städtebauspiel an realen Orten der Welt, dessen Codebasis vollständig KI-generiert wurde. Das Spiel erscheint am 10. August 2026 auf Steam; eine Alpha-Demo ist bereits verfügbar.
Kontakt: info@internationaltradingleague.com
Pressekontakt:
Dennis Heine
Herr Dennis Heine
Steinbruchstr. 42
73257 Köngen
fon ..: 0176/42951701
email : info@dennis-heine.de
Über connektar
Vorname
connektar.de
Nachname
Presseverteiler
Homepage
http://www.connektar.de