Die Magical Kids setzen mit ihrem Lied "Moin du schöne Heide" ihrer Heimat ein musikalisches Denkmal

Pünktlich zur Heideblüte erscheint am 9. August das neue Heimatlied "Moin du schöne Heide" - TV-Weltpremiere live bei "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross in der ARD

Lüneburger Heide. Wenn Anfang August die Heide wieder in ihrem schönsten Lila blüht, beginnt für viele Menschen eine ganz besondere Zeit. Jahr für Jahr kommen Besucher aus nah und fern, um die einzigartige Landschaft zu erleben. Für andere ist sie seit ihrer Kindheit ein Stück Zuhause. Genau diesem Gefühl widmen die Magical Kids ihr neues Lied "Moin du schöne Heide".

Der Song erscheint am Sonntag, 9. August 2026, um 9:30 Uhr auf allen bekannten Streamingplattformen. Wenig später feiert er seine TV-Weltpremiere: Die siebenjährige Marie singt "Moin du schöne Heide" live in der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross vor einem Millionenpublikum.

Schon das erste Wort des Titels ist ein Stück norddeutsche Heimat. Mit dem plattdeutschen Gruß "Moin" beginnt eine musikalische Liebeserklärung an die Heide. Mit "Snaken" findet sich im Lied bewusst nur ein weiteres plattdeutsches Wort - gerade so viel, dass die norddeutsche Herkunft hörbar wird und der Song gleichzeitig überall verstanden werden kann.

"Moin du schöne Heide" erzählt nicht von fernen Orten oder großen Abenteuern, sondern von dem Glück, die eigene Heimat jeden Tag erleben zu dürfen. Von Heidschnucken, Wacholderduft und Sandwegen. Von einer Landschaft, in der Menschen zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen - ganz gleich, ob sie hier leben oder nur für ein paar Tage zu Gast sind. Und von der Erkenntnis, dass es manchmal gar keinen Palast und kein Meer braucht, um glücklich zu sein.

"Wir finden unsere Heimat einfach wunderschön. Wenn wir durch die Heide laufen, Heidschnucken sehen oder einfach draußen unterwegs sind, fühlt sich das nach Zuhause an. Genau dieses Gefühl wollten wir mit unserem Lied mit ganz vielen Menschen teilen."

- die Magical Kids

Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung stellen die Magical Kids "Moin du schöne Heide" den Radiosendern auf Anfrage als Vorpremiere zur Verfügung. So haben sie die Möglichkeit, den Beginn der Heideblütenzeit musikalisch zu begleiten, bevor der Song am 9. August bei "Immer wieder sonntags" seine TV-Weltpremiere feiert.

Vielleicht liegt das Geheimnis dieses Liedes gerade darin, dass es von etwas erzählt, das jeder Mensch kennt: dem Gefühl, seine Heimat zu lieben.

Die Heideblüte dauert nur wenige Wochen. Die Erinnerungen daran oft ein Leben lang.

Mit "Moin du schöne Heide" möchten die Magical Kids diesen Erinnerungen eine Melodie schenken.

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Magical Kids Kinderchor - gegründet als Schul AG 4 Wochen vor der Corona Pandemie. Trotzdem noch heute als eigenständiger gemeinnützige Organisation tätig. Schwerpunkt der Förderung des Singens und Tanzens im Chor, Medienausbildung, schauspielerische Begabungen ausbauen und mit den Songs die Welt ein wenig besser zu machen

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