La Porta di Vertine 2023 - Frische, Präzision und sonnige Energie: der Chianti Classico von Bertinga

Bertinga präsentiert den neuen Jahrgang seines Chianti Classico DOCG La Porta di Vertine 2023, der rund um den historischen Weiler Vertine im Herzen des Chianti Classico entsteht.

Der Weinberg Vertine prägt den Stil dieses Weins maßgeblich: Drei Hektar in perfekter Südausrichtung auf bis zu 500 Metern Höhe fangen Licht und Wärme auf ideale Weise ein. Das Ergebnis ist ein Chianti Classico von vibrierender Frische, präziser Struktur und jener vertikalen Spannung, die große Höhenlagen so einzigartig macht.

Die steilen Rebzeilen und die exponierte Lage verlangen intensive Handarbeit und höchste Präzision. Zugleich bilden sie die Grundlage für einen Wein mit außergewöhnlicher Klarheit und Ausdruckskraft. Wesentlichen Anteil daran hat auch die komplexe Bodenstruktur aus Galestro und Alberese: Die skelettreichen Böden verleihen dem Sangiovese Mineralität, Tiefe und Eleganz.

Der Jahrgang 2023 stellte das Team vor besondere Herausforderungen. Ein regenreiches Frühjahr verlangte äußerste Sorgfalt im Weinberg. Die Höhenlage des Vertine und die stetige Luftzirkulation erwiesen sich dabei als entscheidender Vorteil für die Qualität und Gesundheit des Leseguts. Ein warmer Sommer ohne Wasserstress sowie ausgeprägte Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht ermöglichten schließlich eine langsame und gleichmäßige Reifung. Die Lese erfolgte Ende September ausschließlich von Hand in 10-kg-Kisten.

„2023 hat uns einen Wein von beeindruckender Frische und Präzision geschenkt“, erklärt Luca Vitiello, Vertriebsdirektor von Bertinga. „Unser Ziel ist es, das Terroir unverfälscht sprechen zu lassen. Deshalb erfolgten Vinifikation und Ausbau vollständig in Betontanks – um genau jene sonnige Spannung und Klarheit zu bewahren, die unsere Höhenlagen und unseren Sangiovese auszeichnen.“

Nach der Selektion auf dem Sortiertisch erfolgte die Vinifikation in Betontanks. Dort wurde der Wein auch für zwölf Monate ausgebaut, bevor er weitere zwölf Monate auf der Flasche reifte und nun auf den Markt kommt.

La Porta di Vertine 2023 präsentiert sich mit einem neuen Etikett, das zwar die historische Silhouette des Weilers bewahrt, zugleich aber die Eleganz des „Bertinga-Stils“ zum Ausdruck bringt. Eine Eleganz, die sich auch im Glas wiederfindet.

*

Bertinga ist ein kleines, exklusives Weingut auf den höchsten Hügeln von Gaiole in Chianti. Seine insgesamt 24 Hektar erstrecken sich wie in einem magischen Kreis über wenige Quadratkilometer, auf dem Dach des Chianti Classico. Zum Besitz gehören die Weinberge Bertinga, Vertine, Adine und seit Kurzem auch Poggio Pestine: renommierte Lagen des Gebiets, die sich in Böden und Exposition unterscheiden, jedoch durch ihre markante Höhenlage und die steilen Rebzeilen miteinander verbunden sind.

Aus diesen besonderen Voraussetzungen entsteht eine Kollektion von Rotweinen, die die Herkunft ihrer Weinberge klar und unverfälscht zum Ausdruck bringt.

In diesem Jahr kommen auf den Markt: der Chianti Classico La Porta di Vertine 2023 aus dem gleichnamigen Weinberg; Bertinga 2018, eine Cuvée aus Sangiovese und Merlot und zugleich Namensgeber des Weinguts; an der Spitze des Sortiments die beiden reinsortigen Einzellagenweine – Punta di Adine 2021 aus Sangiovese und Volta di Bertinga 2015 aus Merlot; sowie schließlich der IGT Toscana Sassi Chiusi 2021, der die Handschrift sämtlicher Weinberge des Weinguts vereint.