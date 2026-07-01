Drahtspule für Abrollgestelle in der Automobilindustrie für mehr Abrollzyklen

Für das Abwickeln von Kupferlackdrähten auf Abrollgestellen, wie sie in der Automobilzulieferindustrie eingesetzt werden, entwickelte Kunststoffspulen-Spezialist Häfner & Krullmann seine Prozessspule MW600 weiter: Dank rippenloser Flanschrandgeometrie hält die Spule MW600-HD Belastungen beim Abwickeln besser stand und kann so mehr Nutzungszyklen absolvieren.

Bei der Herstellung von Elektromotoren werden rechteckige Kupferlackdrahtprofile zur Fertigung von U-Pins und I-Pins für die Wicklung des Motors verwendet. Hauptanforderung an Drahtproduzenten ist neben der Produktqualität, die Drähte so bereitzustellen, dass sie prozesssicher in der Fertigung verarbeitet werden können. Hier kommt ein oft unscheinbares Produkt ins Spiel, das entscheidend zu einer guten Verarbeitbarkeit des Drahts beiträgt: die Spule, auf der die Drähte gewickelt, gelagert, transportiert und schließlich wieder abgewickelt werden.

Abwicklung über Abrollgestell

In einigen Produktionsanlagen erfolgt die Spulenaufnahme zur Abwicklung nicht über die Zentralbohrung, sondern die Spule steht auf einem Abrollgestell. Bei einigen Gestellvarianten liegen die Flanschränder mit nur vier schmalen Punkten auf zwei Metallrollen auf, die die Abrollbewegung antreiben. In diesen Auflagepunkten tritt eine hohe Belastung der Spulen auf, die einen stärkeren Verschleiß des Materials begünstigt. Zudem können sich durch die Belastung einzelne Kunststoffpartikel von den Spulen ablösen und den Arbeitsbereich verunreinigen, an dem in der Regel hohe Sauberkeitsstandards gelten.

MW 600-HD: Innovative Rippenstruktur entlastet Flanschränder

Abhilfe schafft eine neue Rippengeometrie an den Flanschrändern der bisherigen Prozessspule MW 600, die Kunststoffspulenspezialist Häfner & Krullmann entwickelt hat. Der Flanschrand der Spule MW 600-HD ist rippenlos, d. h. die von der Flanschmitte ausgehenden Rippen reichen nicht ganz bis zum Flanschrand. Dadurch kann sich der Rand bei starker Belastung elastisch verformen, sodass Spannungsspitzen geringer ausfallen und die eingeleitete Kraft sich gleichmäßiger verteilt. Partikel lösen sich unter Dauerbelastung deutlich später. Wie sämtliche Häfner-Spulen zeichnet sich auch die MW600-HD durch einen geringen Planschlag der Flansche sowie geringen Höhenschlag beim Kern aus.

Diese veränderte Rippengeometrie ermöglicht höhere Nutzungszyklen als bisherige Spulen mit konventionellen Flanschrändern. Drahtproduzenten können die Prozessspulen so nachhaltiger und wirtschaftlicher einsetzen.

Lebensdauer der Spule erhöhen

Grundsätzlich empfiehlt Häfner & Krullmann die Spulenaufnahme über die Zentralbohrung für das Auf- und Abwickeln von Spulen. Dort, wo jedoch bereits Abrollgestelle im Einsatz sind, ermöglicht die Spule MW600-HD mit rippenlosem Flanschrand höhere Nutzungszyklen, eine Senkung der Kosten und eine Vermeidung von Qualitätsproblemen aufgrund einer verschmutzten Fertigungsumgebung.

Die Prozessspule MW600-HD im Überblick:

• Flanschdurchmesser d1: 600 mm

• Kerndurchmesser d2: 400 mm

• Breite L1: 341 mm

• Wickelbreite L2: 280 mm

Über die Häfner & Krullmann GmbH

Seit der Gründung 1933 hat sich Häfner & Krullmann zu einem führenden europäischen Hersteller von Kunststoffspulen entwickelt. Die Expertise des Unternehmens fließt in über 1.400 Spulenvarianten, technische Teile und spezielle Müllbehälter für Haushalt und Medizin ein und beeinflusste die Entwicklung zahlreicher Normen.

An zwei Standorten in Leopoldshöhe verarbeiten über 160 Mitarbeitende jährlich über 5.000 Tonnen Kunststoffe. Höchste Qualität und Zuverlässigkeit sichert das inhabergeführte Familienunternehmen durch Zertifizierungen nach ISO 9001, 14001 und 50001, ergänzt durch die Fertigung im Reinraum (Klasse 8) bei speziellen Anwendungen.

https://www.hafner-spools.com/